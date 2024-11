Presidente de la Federación Peruana de Vóley hizo importante pedido a Latina sobre la transmisión de los partidos de LNSV: “Estamos viendo el tema”

Presidente de la Federación de Vóley reveló que conversó con Latina para que todos los partidos de la LNSV sean transmitidos por en directo

El pasado martes 5 de noviembre, se confirmó que Latina adquirió los derechos de la Liga Nacional Superior de Voleibol del Perú (LNSV), de cara a la temporada 2024/2025, lo cual significa un gran cambio, debido a que, desde el 2008, el medio autorizado para transmitir sus encuentros era Movistar Deportes.

La noticia causó bastante revuelo, ya que el deporte de la net alta es, el segundo más popular del país, no obstante, su torneo local nunca había tenido la posibilidad de ser emitido en señal abierta. No obstante, también surgió en algunos la duda de que se transmitan todos los partidos en vivo, dado el amplio abanico de contenidos que cuenta el canal.

Ante esta situación, Gino Vega, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), expresó que su intención es que ningún encuentro deje de ser llevado a las pantallas en directo, y para ello se encuentra en conversaciones con Latina:

“Estamos muy comprometidos para que el voleibol peruano crezca mucho más. Por lo pronto, que la Liga sea transmitida por señal abierta le da una mayor exposición porque llegará a todos los rincones del país. Estamos conversando con la televisora para que todos los partidos sean transmitidos de manera directa”, declaró en rueda de prensa.

Latina Televisión transmitirá la LNSV 2024/25 tras llegar a un acuerdo con la FPV.

El titular de la FPV confesó que por ahora, el acuerdo es que algunos cotejos se emitan en directo y otros en diferido. Además, reveló que los encuentros se disputarán, principalmente, los fines de semana:

“El objetivo es que todos los partido vayan en directo, pero estamos viendo el tema de la parrilla que el canal tiene. Por lo pronto, solo jugaremos sábado y domingo, y eventualmente habrán partidos los días de semana. Los encuentros que no se vean en directo se verán en diferido”, añadió.

Finalmente, Vega se mostró contento con la evolución que viene experimentando el vóley peruano en los últimos años: “Pienso que los pasos que se vinieron dando ayudaron para que se presente esta situación. Sin duda el vóley está teniendo ese lugar de importancia de años atrás, y ahora para definir el tema de los derechos de televisión para la Liga tuvimos conversación con canales de señal abierta y cerrada”, añadió.

Alianza Lima se coronó campeón nacional de vóley después de 31 años. Crédito: Prensa AL

¿Cómo se jugará la Liga Nacional Superior de Voleibol del Perú 2024/2025?

La Liga Nacional Superior de Voleibol del Perú 2024/2025 iniciará el sábado 30 de noviembre y tendrá 12 participantes. Alianza Lima; vigente bicampeón y que buscará el ansiado tricampeonato, la Universidad San Martín de Porres, Regatas Lima, Club Cultural Deportivo Géminis, Circolo Sportivo Italiano, Universitario de Deportes, Estudiantil Rebaza Acosta, Deportivo Soan, Olva Latino, ACD Túpac Amaru, Deportivo Wanka y el ascendido Club Atlético Atenea.

Todos los partidos se disputarán en el Polideportivo Villa El Salvador, recinto que viene albergando todos los cotejos desde el 2020. El formato será el mismo del año pasado. Primero una primera etapa de todos contra todos, en la que los 8 primeros clasificarán a un octogonal por el título, mientras que los cuatro restantes participarán de un cuadrangular por la permanencia, en la que el último descenderá, mientras que el penúltimo disputará una revalidación con el segundo de la segunda división, también llamada Liga Nacional Intermedia de Voleibol Femenino.

En la lucha por el campeonato, al final del octogonal se disputarán unos cuartos de final, con emparejamientos de acuerdo a su ubicación en la tabla; primero vs octavo, segundo vs séptimo y así sucesivamente). Los play off continuarán hasta quedar solamente dos equipo que disputen la gran final.