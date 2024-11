Wilton Sampaio será el árbitro del Perú vs Chile: molestia en la ‘roja’ tras caso omiso de la Conmebol a su reclamo en último clásico

Wilton Sampaio será el árbitro del Perú vs Chile por Eliminatorias Sudamericanas.

La selección peruana de fútbol recibirá a su similar de Chile en el Estadio Nacional de Lima el próximo 15 de noviembre por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sin dudas, todos los ‘Clásicos del Pacífico’ tienen contextos emocionantes y hasta confrontacionales. Y el choque venidero entre ambas escuadras no será la excepción.

Esta vez, la elección de árbitro para dicho encuentro ha generado problemas en tierra sureña. A la ANFP (Federación Chilena de Fútbol) no le gustó que Wilton Sampaio vaya a ser el que imparta justicia en el duelo de la fecha 11 del clasificatorio sudamericano.

Como se recuerda, luego del empate 0-0 por Copa América entre Perú y Chile, el ente rector del fútbol chileno presentó un reclamo e informe formal hacia la Conmebol por la labor del réferi brasileño, así como también de Wilmar Roldán durante el certamen continental. “Fue en extremo permisivo con la selección rival, permitiendo así que una serie de faltas evidentes quedaran sin sancionar”, fueron las palabras exactas sobre Sampaio en aquel documento.

Durante la cotienda entre peruanos y chilenos, su forma de dirigir no pasó desapercibida, pues los reclamos llovían desde los bancos de suplentes de Ricardo Gareca y Jorge Fossati en Estados Unidos. No obstante, la Confederación Sudamericana hizo caso omiso y volvió a colocar al mismo juez para el próximo ‘clásico del Pacífico’, lo que ha ocasionado la molestia del entorno de la ‘roja’.

Sergio Peña fue el eje del juego de Perú ante Chile y repetiría titularidad ante Canadá. - créditos: Getty Images

En Perú también hay incomodidad con la Conmebol

En la previa del duelo entre la selección peruana y la selección chilena, Jorge Fossati brindó declaraciones en conferencia de prensa. Uno de los temas que tocó fue el de la sanción impuesta por Conmebol a Marcos López y Carlos Zambrano por sus accionares durante el choque contra Brasil de la fecha anterior.

“Esto sucede por una denuncia de uno de los oficiales, no sé cómo se llaman, creo que oficiales es la palabra que usan, o comisarios o no sé cuánto, de los cientos que usan en cada partido, no estoy exagerando. No sé cuántos había en Brasil. En el intervalo, fueron denunciados; Marcos (López) por una reacción; todo producto de lo que había pasado por la sanción del penal, pero que por más razones que tengas, no puedes tener, y a Carlos (Zambrano) por haber insultado, cuando uno que tiene unos cuántos partidos de confederación encima, ha visto todo tipo de cosas que pasan afuera de la cancha, en zona de vestuario, etc. Yo no recuerdo una denuncia de este tipo”, indicó.

Jorge Fossati se mostró indignado por la sanción de Conmebol contra Carlos Zambrano y Marcos López de cara al partido con Chile en Lima por Eliminatorias 2026 (RPP)

“Creo que tendríamos que revisar entre todos, incluyéndolos a ustedes (los periodistas), si estamos defendiendo a Perú públicamente, como lo tendríamos que defender. O si estas cosas pasan, porque en Perú no se queja nadie públicamente. Pongan cualquier otro caso mediático ¿Qué pesa más, la decisión de un juez o la condena que se hace por otros medios? La condena social, o lo que se expresa socialmente, tiene más fuerza a veces que lo que pueda hacer un abogado”, sentenció. “Me da rabia solo de reconsiderarlo, pero nuestro deber como encargados que somos de la selección, es buscarle soluciones a los problemas que yo no puedo solucionar. Es lo que trataremos de hacer con estas ausencias, no sé si llamarlas insólitas o raras”, finalizó.

¿Ricardo Gareca? Cuestionado en Chile

“Llego con energías renovadas, la situación la trataremos de resolver cuanto antes (...) Son todas finales las que jugamos. Eso (las críticas) forma parte de nuestra profesión y de que no se han dado los resultados. Así que esperamos revertir esta situación”, fueron las palabras del ‘Tigre’ Ricardo Gareca en su llegada a Santiago para preparar el duelo ante Perú. La selección chilena es última en la tabla de posiciones y sabe que está obligada a ganarle a la ‘bicolor’ en el Estadio Nacional de Lima para seguir con vida en las Eliminatorias.

El 'Tigre' se refirió al momento de la 'roja' y los cuestionamientos por su viaje a Argentina. (Video: MegaDeportes)