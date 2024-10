Marlon De Jesús destrozó a directiva de Unión Comercio por exponer a jóvenes ante Sporting Cristal: “Es lo que más me duele”

Marlon De Jesús fue uno de los 10 futbolistas que rescindieron contrato con Unión Comercio en la recta final del campeonato, cuando la directiva consideraba innecesario hacerse cargo de los salarios de sus jugadores, al considerar que no había forma de mantener la categoría. Su baja, junto a las de otros 9 compañeros fue uno de los causantes que el conjunto de Tarapoto se presente con un equipo plagado de juveniles ante Sporting Cristal, y recibiera una humillante goleada de 12-0.

Pese a encontrarse desvinculado del club, el atacante ecuatoriano no es ajeno a las penurias que se viven en el ‘poderoso de San Martín’ y criticó a la directiva por su decisión de exponer a los chicos de la reserva, a quienes expresó su solidaridad:

“No entendí la situación de exponer así a los muchachos, creo que eso es lo que me duele más en este momento, exponerlos a chicos que quieren ser profesionales, que quieren salir adelante. No había necesidad de exponerlos así. Tienen que ser fuertes, capaz que eso les va a dar una fuerza mental”, declaró a Radio Ovación.

Sporting Cristal consiguió la mayor goleada en la historia del fútbol peruano al vencer 12-0 a Unión Comercio por Torneo Clausura 2024 (L1 Max).

El atacante, quien hasta su salida era el goleador del equipo con 8 tantos, también manifestó su molestia con el polémico post realizado por el vicepresidente del club, Christian Chávez, quien en redes sociales atacó a su plantilla al afirmar que prefería ser goleado jugando con juveniles, que con “borrachos y vendidos”. Además, afirmó que no se identifica con esos calificativos, pues siempre dio todo por el club.

“Ese tipo de comentarios a mí no me llega, le va a llegar a quien no se considere profesional. Me considero profesional, siempre lo demostré en el campo de juego. Que ellos hagan ese comentario a la gente que ellos mismos contratan, ese sí es un gran problema. En mi rendimiento individual, pienso que es uno de los años que más me esforcé. Lo hice de una manera impresionante, para tratar de ayudar al equipo, pero existieron muchos detalles que el equipo tiene que mejorar para poder lograr objetivos, eso llevó al equipo a estar donde está en este momento”, disparó.

Marlon de Jesús fue el máximo goleador de Unión Comercio en la temporada 2024, con 8 tantos en 21 partidos.

La salida de Marlon de Jesús de Unión Comercio

Marlon de Jesús relató cómo se dio su salida de Unión Comercio y afirmó que, a diferencia de muchos de sus compañeros, esta se dio por decisión propia, ya que tenía que arreglar unos asuntos personales en Ecuador. Asimismo, expresó que desea que su próximo equipo pelee por objetivos más ambiciosos que solo mantener la categoría:

“Un mes antes de terminarse el torneo, por muchos temas personales y deportivos en el club, decidí regresar a mi país para ocuparme de unos temas. Tomarme un aire de un tiempo para poder empezar un 2025 de la mejor manera y elegir un club donde quiera pelear cosas verdaderamente, porque me siento con ganas de pelear arriba, por clasificar a un torneo internacional o el campeonato. Yo me acerqué y les dije que verdaderamente no soportaba más las situaciones que estaban sucediendo en el club, porque sucedían muchas cosas, y también un tema personal que estaba atravesando, entonces no me permitía seguir más”.

Asimismo, el ecuatoriano expresó su enojo con quienes dijeron que su salida se debía a que percibía un salario muy alto, no acorde con el rendimiento que ofrecía en el campo:

“No fui respetado cuando mencionaron mi nombre sobre ese tema económico, porque me considero una persona que se estaba esforzando al 200% por el club. Y después no valoran mi trabajo, mi esfuerzo”, finalizó.