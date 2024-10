SAFAP solicitará investigación contra Unión Comercio por presentar equipo de reserva ante Sporting Cristal: “Es un tema psicológico terrible”

SAFAP solicitará investigación a la FPF sobre el motivo por el que Unión Comercio jugó con la reserva en derrota 12-0 con Sporting Cristal

La espectacular goleada de 12 a 0 que Sporting Cristal le propinó a Unión Comercio desató una serie de fuertes críticas contra los directivos del cuadro selvático, debido a que su equipo se presentó al estadio Carlos Vidaurre García con un once conformado principalmente por jugadores de la reserva con poca o nula experiencia en primera división, quienes quedaron expuestos frente al mejor ataque del campeonato.

Ante esta situación, Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP (Agremiación de Futbolistas), reveló que solicitarán a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que investigue los motivos que llevaron al elenco presidido por Freddy Chávez, a salir con un equipo juvenil:

“Como SAFAP estamos emitiendo un comunicado en el que solicitamos que se investiguen las razones que tenía el club para presentar un equipo juvenil y no el plantel titular que normalmente venía participando”, declaró en Exitosa Deportes.

Sporting Cristal consiguió la mayor goleada en la historia del fútbol peruano al vencer 12-0 a Unión Comercio por Torneo Clausura 2024 (L1 Max).

El abogado no descartó que el ‘poderoso de San Martín’ reciba una sanción y mencionó a los entes y personas encargadas de analizar su situación. No obstante, también dejó en claro que legalmente tienen el derecho de poner a jugar a quien deseen:

“Lo mejor es que la FPF investigue, en este caso le corresponde al señor Ángel Suárez de Integridad, y a la Comisión de Ética para ver cual ha sido el origen y si corresponde una sanción, aplicarla. No se puede cuestionar el derecho legal que tiene el club de mandar a quien quiera al campo de juego, pero obviamente injustificable que exponga así a los chicos que recién empiezan en la profesión. Es un tema psicológico terrible”, expresó.

Asimismo, recordó que hace solo unas semanas, Unión Comercio rescindió sorpresivamente los contratos de Joaquín Aguirre, Tarek Carranza, Piero Serra, Teodoro Paredes, Ignacio Barrios, Erison Ramírez, Roberto Villamarín, Hansell Riojas, Hernán Pérez y Marlon de Jesús

“Ojo que en el último mes, Unión Comercio llegó a un acuerdo para resolver el contrato de 10 jugadores. Su plantel no era muy grande tampoco, pero está hablando mucho y cuando el río suena es porque piedras trae”, expresó.

Unión Comercio fue goleado por Sporting Cristal en Tarapoto. Crédito: Prensa SC

Otros escándalos de Unión Comercio

Baldovino también advirtió que no es la primera vez que Unión Comercio queda en el ojo de la tormenta por polémicas relacionadas a la dirigencia. Como ejemplo, citó el caso ocurrido el 2019, cuando San Martín los acusó de no presentar médico a un encuentro que sostuvieron en el Alberto Gallardo, y de falsear documentos para que les permitan jugar. También mencionó la denuncia que realizó Deportivo Municipal a finales del año pasado, afirmando que realizaban dobles contratos:

“No es la primera vez que Unión Comercio está involucrado en estos temas, acuérdense que hace unos años San Martín los denunció por el tema del médico y el año pasado hubo dos clubes a los que Deportivo Municipal acusó de hacer doble contrato: Deportivo Binacional y Unión Comercio. No se sancionó porque no se encontraron las pruebas suficientes, pero Municipal hizo la denuncia pública y fue investigada en los tribunales de licencias”, expresó.

“¿Quién va a comprar un campeonato así?”

Finalmente, Jhonny Baldovino manifestó que hechos como el sucedido el pasado domingo 27 de octubre en Tarapoto, perjudican la imagen del fútbol peruano, el cual se hace menos atractivo para inversión local y extranjera:

“Además, no le hace bien al campeonato tampoco, porque estamos tratando de que el campeonato sea vendible hacia el extranjero y el público en general, pero ¿quién te va a comprar un campeonato en el que un equipo puede poner a Sub 20 cuando le da la gana y que termine un partido 12 a 0?”, concluyó.