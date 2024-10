Christian Cueva protagonizó fuerte discusión con Jean Ferrari tras Universitario vs Cienciano y tuvo que ser controlado por la policía

'Aladino' tuvo que ser controlado por la seguridad del Estadio Monumental y efectivos de la PNP tras discusión con Jean Ferrari. (Video: Difusión)

La tensión se mantuvo de inicio a fin en el encuentro entre Universitario de Deportes y Cienciano del último domingo 27 de octubre. El foco de atención en el duelo por la penúltima fecha del Torneo Clausura estuvo puesto en Christian Cueva, que no pasó una buena noche en el Estadio Monumental y estuvo cerca de iniciar una pelea con Jean Ferrari, administrador de los ‘cremas’, en el cierre de la contienda.

Ya durante el juego, el exfutbolista de Alianza Lima había tenido un cruce con el principal dirigente de la ‘U’, luego de recibir una tarjeta amarilla por una acción temeraria contra Aldo Corzo en el primer tiempo. Desde el palco del recinto de Ate, el directivo ‘merengue’ buscó sacar del partido a ‘Aladino’, reprochándole por su falta que pudo llevar a su expulsión.

Esto no terminó ahí, ya que a los 76 minutos, Cueva fue sustituido por Aldair Rodríguez y salió del campo entre pifias de la afición. Al dejar la cancha, el volante de Cienciano no se quedó callado y apuntó a las gradas, aparentemente dirigiéndose a Jean Ferrari. “¿Cuándo has jugado tú?”, expresó molesto.

Tras el pitazo final, los ánimos seguían calientes y el mediocampista intentó acercarse al administrador de Universitario para iniciar una gresca. “Ven c***, acá o afuera te voy a ver”, gritó ‘Aladino’ mientras señalaba con el dedo al dirigente del cuadro de Ate. En medio de su furia, el jugador tuvo que ser controlado por guardias de seguridad y efectivos de la policía para que la situación no escale a mayores.

El futbolista del 'papá' estuvo cerca de iniciar una pelea con el administrador de la 'U', pero fue controlado por agentes de seguridad.

Jean Ferrari fue consultado sobre este particular cruce con Cueva y minimizó lo sucedido con un comentario entre risas. “No pasa nada. Es parte del espectáculo. Acá estamos enfocados en ganar”, declaró a los medios de comunicación después del enfrentamiento en el estadio Monumental.

Universitario apunta al campeonato

Universitario de Deportes estaba presionado a quedarse con los tres puntos la última noche, luego de la victoria de Alianza Lima en el Cusco ante Deportivo Garcilaso, y logró su cometido. El equipo ‘merengue’ mostró su superioridad en casa y derrotó 3-1 a Cienciano para seguir dependiendo de sí mismo a falta de una jornada del cierre del Torneo Clausura.

Por el momento, la ‘U’ se ubica en lo más alto de la tabla con 36 puntos, la misma cantidad que tiene su clásico rival; sin embargo, está afianzado en el liderato debido a una mejor diferencia de goles. Ahora se viene un desafío importantísimo en Andahuaylas, que será determinante en sus ambiciones.

El cuadro dirigido por Fabián Bustos visitará a Los Chankas, que suele hacerse fuerte de local. Los ‘merengues’ solo han logrado un triunfo en un terreno de altura (2-0 ante Comerciantes Unidos en Cutervo) en la presente campaña, por lo que tendrá que jugarse la vida en esta jornada definitiva para poder consagrarse campeón nacional de forma directa, independientemente de lo que suceda con Alianza Lima, que jugará en simultáneo contra Cusco FC en Matute.

Universitario es el líder de la tabla de posiciones - Créditos: Liga 1

Cienciano y una nueva experiencia internacional

Cienciano ya tenía garantizado su cupo para la Copa Sudamericana 2025, a pesar de la caída en el estadio Monumental. El ‘papá' representará al país en el torneo internacional, tras afianzarse entre los ocho mejores del campeonato luego de una importante campaña, que no había iniciado muy bien el Torneo Clausura, provocando la salida de Óscar Ibáñez en agosto.

Con Cristian Díaz al mando, el club cusqueño volvió al ruedo y se colocó en zona de clasificación, obteniendo su boleto al torneo de la Conmebol. En la última jornada del campeonato, recibirá a Unión Comercio e intentará ponerle punto final a este año con un triunfo.