Noche Blanquiazul de vóley 2024/2025: fecha y rival confirmados para la presentación oficial de Alianza Lima

Alianza Lima anunció la organización de la segunda edición de la ‘Noche Blanquiazul’ de vóley, la cual se realizará en el Coliseo Dibós de San Borja, en el que se presentará al equipo que disputará la temporada 2024/2025, con el objetivo de lograr el bicampeonato en la Liga Nacional de Vóley Femenino y dar una gran imagen en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 10 de noviembre a las 15:00 horas peruanas y el rival que enfrentará a las ‘íntimas’ será nada menos que Boca Juniors, semifinalista en la última temporada de la Liga Femenina de voleibol argentino.

Las últimas temporadas, el apoyo del hincha ‘blanquiazul’ a sus voleibolistas logró asemejarse al que brindan al equipo de fútbol, llenando las tribunas y alentando en cada partido. Por este motivo, se espera que el evento sea una fiesta y tenga un lleno total.

Las 'blanquiazules' derrotaron a San Martín en el tercer partido y se quedaron con el título nacional de vóley. (Video: Movistar Deportes)

Plantel de Alianza Lima para la temporada 2024/2025

La temporada pasada, Alianza Lima se proclamó campeón de la Liga Nacional de Vóley Femenino luego de 31 años. Con el objetivo de repetir el título, la directiva tomó la decisión de renovar a todo el plantel y sumar tres refuerzos extranjeros con el fin de dar el salto de calidad y competir en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino. Se trata de las brasileñas Tainá Anschau (atacante punta), Gabriela Zeni (armadora) y Thamiere Mello (central).

- Armadoras: Gabriela Zeni. Marina Scherer y Fabiana Távara.

- Opuestas: Saskya Silvano y Maëva Orlé.

- Atacantes: Aixa Vigil, Tainá Anschau, Esmeralda Loroña, Nayeli Yabar Calderón e Ysabella Sánchez.

- Centrales: Diana De La Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas, Fariuzza Mora y Thamiere Mello.

- Líberos: Zahira Quiñe y Esmeralda Sánchez.

La brasileña Tainá Anschau es una de las refuerzos para el equipo de vóley de Alianza Lima para la temporada 2024/2025 (Instagram)

Comando técnico del equipo de vóley de Alianza Lima

La principal baja que tendrá Alianza Lima está en el banquillo, ya que Rafael Petry, director técnico quien logró sacar campeón al equipo la temporada pasada, no continuará en la institución. El club tomó la decisión de no renovarle el contrato debido a la severa sanción que le puso la Federación Peruana de Vóley (FPV) tras protagonizar una pelea con Vinicius Gamino, técnico de San Martín, en una de las finales del año pasado. Ambos estrategas recibieron una suspensión de tres meses, por lo que no iba a poder dirigir la primera parte del torneo.

En su reemplazo llegó su compatriota Paulo De Tarso Milagres, quien viene de dirigir a la selección de Ruanda, tanto al equipo masculino como femenino, entre 2021 y 2024. El comando técnico completo está conformado de la siguiente forma:

- Entrenador: Paulo De Tarso Milagres.

- Asistentes técnicos: Gaspar Vicuña y Luiz Fernando Domingos.

- Preparador físico: David Torres Ramirez.

- Jefa de equipo: Cenaida Uribe.

Paulo De Tarso Milagres es el nuevo DT del equipo de vóley de Alianza Lima.

¿Cómo le fue a Alianza Lima en la última Noche Blanquiazul de vóley?

La primera vez que Alianza Lima organizó una ‘Noche Blanquiazul’ del equipo de vóley fue el 2023. En aquella ocasión el partido también se disputó en el Coliseo Eduardo Dibós y el rival fue Osasco Voleibol Clube de Brasil. El resultado no fue el mejor para las ‘íntimas’, quienes perdieron 3-0 por parciales de 16 – 25, 21 – 25 y 15 – 25.

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley femenino

Alianza Lima puso a la venta las entradas para la Noche Blanquiazul de vóley femenino. Estas tienen un precio de S/. 30.00 soles en la tribuna general y S/. 50.00 en la tribuna Apuesta Total. La venta de entradas iniciará este miércoles 25 de octubre a las 11:00 horas mediante la plataforma virtual de Joinnus.