Agustín Lozano disparó contra la prensa por constantes cuestionamientos: “Si a alguien no le gusta mi postura, piña”

Agustín Lozano disparó contra la prensa por constantes cuestionamientos.

Una persona que siempre está en el ojo de tormenta es Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol recibe constantes críticas debido a diferentes problemas que se presentan en la Liga 1 y la selección peruana. La última polémica en la que se vio envuelto fue el ascenso de Juan Pablo II a la Primera División, el club es de su propiedad.

Un polémico gol en evidente posición adelantada y una dudosa ejecución de penal por parte del volante colombiano Kevin Lugo fueron los episodios escandalosos que sucedieron en la semifinal de la Liga 2 2024, cuando el club de Chongoyape le ganó a Comerciantes FC y obtuvo su pase a la máxima categoría.

El titular del máximo ente del balompié nacional se defendió al respecto asegurando que no tiene injerencia en los errores arbitrales que se puedan dar en diferentes cotejos. “Los clubes oportunamente han presentado sus quejas por los errores arbitrales. ¿Agustín Lozano se metió? No. ¿Yo me pronuncie sobre la queja en la primera semifinal de mi equipo? No. Yo tengo que mantener la neutralidad”.

Todo esto a raíz del polémico gol contra Comerciantes FC. (Video: Fuera del Sistema).

¿Qué dijo Agustín Lozano contra la prensa peruana?

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol se refirió a la prensa nacional debido a las constantes críticas que recibe por su mandato en la FPF. Denunció que hay periodistas que estaban acostumbrados a hacer lo que querían en la entidad de San Luis y ahora no lo pueden hacer, por eso le ’pegan’ con sus comentarios.

“Lo que pasa es que algunos han estado acostumbrados a que en la FPF tocaban la puerta y lo que tu querías se hacía, pero yo no estoy para esas cosas. Hay de todo, lo que decías tenía que cumplirse. La FPF de hoy tiene igualdad para todos y a veces eso no les gusta. Si el cambio afecta, afecta para todos, si se da algo es para todos. Hay periodistas muy irrespetuosos no solo conmigo con la FPF, como Agustín Lozano soy muy duro y me mantengo en mis principios, si a alguien no le gusta mi postura, piña. Poner orden cuesta y a muchos no les gusta el orden”, apuntó Lozano en entrevista con el programa de Youtube ‘Fuera del Sistema’.

El mandamás siguió arremetiendo con algunos ‘hombres de prensa’ que se han convertido en sus principales detractores y aunque no dio nombres, exigió respeto porque está metido en el sistema del fútbol nacional por muchos años. También dejó en claro que su compromiso es con los diferentes equipos, no con los comunicadores deportivos.

“Yo tengo obligación con los clubes, no con los periodistas, me consta de muchos periodistas que hoy se la pegan de correctos y quieren dar ejemplo de moral. No se olviden que soy dirigente desde el año 2002, he sido miembro de la Asamblea de Bases y conozco a todos. Nadie puede decirle a Agustín Lozano que hizo algo ilegal, ningún dirigente, árbitro o DT puede decir algo. Pero sí puedo decir sobre mucha gente que se han aprovechado de la FPF y han vivido de la FPF, yo no voy a permitir eso”, añadió.

Agustín Lozano respaldó con firmeza a Jorge Fossati en la selección peruana pese a mal momento en Eliminatorias 2026. - créditos: Getty Images

Agustín Lozano firmó continuidad de Jorge Fossati

Los malos resultados que sacó la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 puso en duda la permanencia del técnico uruguayo, sin embargo recibió el respaldo del presidente de la FPF. “Las recomendaciones de Juan Carlos como director deportivo siempre han tenido su lugar y no van a dejar de tenerla. Si él lo expresó así (que en noviembre se tomarán decisiones), seguramente que en su oportunidad llegará ese mensaje a mi persona, pero hoy día, el técnico es Jorge Fossati, no hay una razón como para pensar en su permanencia o no permanencia, de ninguna manera”, declaró.