A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Sporting Cristal visita a Alianza Atlético en el Campeones del 36 de Sullana.

Hoy, sábado 19 de octubre, Sporting Cristal visitará a Alianza Atlético en el estadio Campeones del 36 de Sullana en el duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga1 2024. Ambos equipos tienen distintos intereses, pero motivos similares para luchar en este cierre de campeonato. Sin dudas, hablamos de un choque espectacular que puede generar repercusiones claves en la definición de la primera división del fútbol peruano. Piura es una ciudad que le costó a los clubes grandes durante todo este año y seguramente este encuentro no sea la excepción para los dirigidos por Farré.

Los ‘celestes’ vienen de lograr cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros, siendo el último una goleada por 4-1 ante la Universidad César Vallejo en el estadio Alberto Gallardo. En la tabla del segundo torneo del año son cuartos con 25 puntos y segundos de la tabla acumulada con 65 unidades. Si bien el campeonato se les alejó, tienen grandes posibilidades de asegurar la Copa Libertadores y, dependiendo de lo que pase con Universitario de Deportes, asegurar su participación en los play off del torneo. Sea semifinales o final, los del Rímac todavía son protagonistas del fútbol peruano a falta de cuatro fechas.

El volante peruano anotó el cuarto tanto del cuadro 'celeste' ante el elenco 'poeta' en duelo por Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Por su parte, Alianza Atlético es un constante animador de la Liga 1. Los dirigidos por Gerardo Ameli suman cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros, siendo ante ADT un triunfo por 1-0 en Tarma. Los sullaneros son quintos del Torneo Clausura y novenos de la tabla acumulada con 37 puntos, a cuatro de Atlético Grau. Es decir, están a cuatro puntos de meterse a zona de clasificación a la Copa Sudamericana del 2025. Sin dudas, una temporada bastante aceptable para los del equipo norteño. Ante Sporting Cristal podrían dar un golpe de autoridad importante.

Sport Boys perdió 2-0 en su visita a Alianza Atlético por la fecha 9 del Torneo Clausura 2024 (L1 Max)

A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Alianza Atlético y Sporting Cristal se enfrentarán en el Estadio Campeones del 36 este hoy, sábado 19 de octubre, a las 12:45 horas de Perú por la fecha 14 del Torneo Clausura. En el mismo horario para países como Colombia y Ecuador. Pero una hora más en Bolivia y Venezuela. Y a las 14:45 horas en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Para disfrutar del partido debes sintonizar L1MAX, que cuenta con los derechos de transmisión del campeonato peruano, gracias a convenio con la Federación Peruana de Fútbol. Cabe señalar que es un canal de paga, por lo que debes estar suscrito.

Santiago González, la figura de Sporting Cristal

Junto a Martín Cauteruccio, el atacante argentino Santiago González es el mejor fichaje de Sporting Cristal en la Liga 1 2024. En la previa del fin de semana, declaró sobre su futuro en el equipo del Rímac.

Luego de una asistencia de Maxloren Castro, el extremo argentino colocó el tercer tanto del cuadro 'celeste'. (Video: L1 MAX)

“La verdad es que, en lo personal, me siento muy bien en el club. El equipo viene trabajando bien. Estas dos semanas nos hemos preparado a full para lograr los tres puntos el sábado (ante Alianza Atlético) y ya después pensar en el partido de la ‘U’. Sí miramos la tabla, pero primero tenemos un partido importante en Sullana y tenemos que hacer un gran duelo para traernos los tres puntos para Lima. Me siento muy cómodo acá en el club y con el presente que estoy teniendo. Trabajé para esto y la verdad es que me siento bien. Ojalá que sí (renovar con el club). Vamos a ver. Seguramente a fin de año venga alguna propuesta, pero hoy en día estoy pensando en Sporting Cristal y nada más que Sporting Cristal” sentenció el exfutbolista del Deportivo Maipú de Argentina y San Lorenzo.