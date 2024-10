Pedro García reveló cómo fue la insólita lesión de Alex Valera antes del Perú vs Brasil: “Es imposible, no puede jugar”

Insólito lo que pasó con el delantero de la selección peruana, quien iba a ser titular. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana sufrió una baja de último minuto previo a su duelo contra Brasil en el estadio Mané Garrincha por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Jorge Fossati había considerado a Alex Valera entre sus delanteros titulares, pero una insólita lesión lo dejó afuera, siendo reemplazado por Bryan Reyna. Pedro García reveló lo ocurrido:

“La primicia que daba Michael Succar, habiendo notado que no estaba Valera, que se había retirado del vestuario. Podía ser por muchas cosas, a veces parece que un jugador se siente, lo revisan, lo evalúan y juega igual. Pero en este caso, lo han evaluado evidentemente y es imposible, no puede jugar ¿Qué pasó con Alex Valera? Estaba calentando, la cancha estaba resbaladiza y en el calentamiento cayó. Y me parece que cayó encima de la pelota, se golpeó la espalda y la evaluación ha sido negativa, no va a poder jugar este partido”, señaló el periodista durante la transmisión de Movistar Deportes.