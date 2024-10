A qué hora juegan Uruguay vs Ecuador HOY: partido en Montevideo por la fecha 10 de las Eliminatorias 2026

¿Estrategia o perdón? Ricardo Gareca le abrió las puertas de la selección de Chile a Arturo Vidal pese a duras críticas en su contra

El ‘Rey Arturo’ manifestó horas antes que no volvería a la ‘roja’ mientras el ‘Tigre’ sea su entrenador, no obstante, este sorprendió al asegurar que, pese a no haberlo convocado nunca, todavía lo tiene en sus planes