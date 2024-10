Perú perdió en Quito, pero Ecuador fue castigado por FIFA: la fuerte sanción que recibió la ‘tri’ tras el partido por Eliminatorias 2026

FIFA castigó a Ecuador por partido contra Perú en Eliminatorias 2026. Crédito: Getty Images

Ya ha pasado casi un mes desde que Perú y Ecuador se vieron las caras en Quito por la octava fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y la FIFA decidió tomar cartas en el asunto por un hecho grave transcurrido durante ese partido. El máximo ente rector del balompié mundial castigó fuertemente a la ‘tri’, aunque este poco o nada de beneficioso tiene para la ‘bicolor’.

El enfrentamiento que ambas selecciones protagonizaron en el Estadio Rodrigo Paz Delgado el día 10 de septiembre terminó en triunfo para las ecuatorianos por la mínima diferencia gracias al gol de Enner Valencia. Pero más allá del resultado, sucedió un acontecimiento indignante desde las gradas: hinchas locales realizaron cantos xenófobos contra los peruanos en medio de la contienda.

Tras ello, la Comisión Disciplinaria FIFA no se quedó de brazos cruzados y realizó una dura sanción en perjuicio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por “comportamientos discriminatorios” de su afición. El ente presidido por Gianni Infantino consideró una multa económica y restricción de público para el próximo cotejo de local de la ‘tri’ en las Eliminatorias 2026.

Según lo determinado por el organismo, la FEF deberá pagar un total de 20.000 francos suizos, lo que equivale a más de 23 mil dólares, como penalización. Además, para el choque contra Paraguay de este jueves 10 de diciembre, la selección dirigida por Sebastián Beccacece no podrá competir con la totalidad de público, ya que se prohibió el uso de un 15 % del aforo del Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Castigo de la FIFA contra Ecuador por partido ante Perú en Eliminatorias 2026.

“Esto significa que aproximadamente 6.200 boletos serán cancelados para dicho encuentro”, informan medios ecuatorianos. Esta es la primera sanción que recibe la ‘tri’ por un hecho sucedido en las presentes Eliminatorias; no obstante, ya ha tenido que lidiar con otros castigos en este proceso clasificatorio.

Como se recuerda, Ecuador tuvo que iniciar la competencia por un boleto al Mundial con tres puntos menos que los demás equipos sudamericanos, por una sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) debido al polémico caso de Byron Casillo (jugador mal inscrito rumbo a Qatar 2022). Pese a ello, el equipo ‘tricolor’ ha sabido salir airoso de esa situación y hoy se encuentra en zona de clasificación directa (4° lugar con 11 puntos).

Perú en un momento crítico

A diferencia de Ecuador, el equipo peruano sí se encuentra en un momento bastante crítico. La ‘bicolor’ no logra levantar cabeza en las Eliminatorias 2026, tras no conseguir resultados positivos hasta ahora. De hecho, todavía no sabe lo que es ganar en la actual competencia sudamericana.

En ese contexto, la escuadra nacional se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones con solo tres puntos sumados de 24 posibles (tres empates y cinco derrotas), tras la disputa de las primeras ocho jornadas del clasificatorio. Eso no es todo, pues el elenco ‘blanquirrojo’ solo ha festejado dos goles y ha encajado 10, lo cual refleja el adverso presente de los delanteros.

Perú solo suma 3 unidades en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. - Crédito: EFE

A pesar de ello, Jorge Fossati confía en salir pronto de ese último lugar de las Eliminatorias y está preparando lo mejor posible a su grupo para encarar los desafíos que se aproximan, que no serán nada sencillos. Perú deberá enfrentar a nada menos que Uruguay y Brasil en esta fecha FIFA de octubre.

La selección peruana recibirá a la ‘celeste’ en el Estadio Nacional de Lima el día viernes 11 de octubre. Luego, tendrá que jugar en condición de visitante ante la ‘canarinha’ el martes 15 del mismo mes. La ‘bicolor’ necesita sumar puntos en estos cotejos para seguir con chances de alcanzar, por lo menos, el puesto del repechaje (7°).