Periodista chileno calificó de “mentiroso” a Ricardo Gareca por caso Ben Brereton en Chile: “Trató de manipular la verdad”

Juan Cristóbal Guarello criticó al 'Tigre' por sus declaraciones sobre el delantero chileno-inglés. (Video: La Hora de King Kong)

La selección de Chile tiene la consigna de salir de la parte baja de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Y es que los 5 puntos que ha acumulado complican sus posibilidades que clasificar a la cita mundialista, de la cual no logra acceder de hace tres ediciones. Por tal motivo, Ricardo Gareca no dudó en tomar decisiones drásticas para repuntar y, uno de los nombres que dejó fuera de la última convocatoria, fue Ben Brereton. En ese sentido, Juan Cristóbal Guarello calificó de “mentiroso” al atacante de origen inglés, sustentando su postura.

“Gareca el viernes dijo una mentira sobre Brereton. Dijo que siempre lo nominó y no es verdad. En la primera nómina Ben no estaba, sino Palacios, y porque él se lesionó llamó a Brereton. El partido era en Italia y era más fácil traerlo desde Inglaterra. Como jugó bien, pese a que vino desde la banca los dos partidos, tuvo que aguantárselo”, fueron sus primeras palabras a través de su canal de YouTube, ‘La Hora del King King’.

De la misma manera, el periodista ‘sureño’ dejó entrever que el entrenador argentino ha manipulado la verdad sobre la ausencia del delantero de Southampton de la Premier League de cara a los duelos contra Brasil en Santiago y Colombia en Barranquilla.

“Gareca ahí dijo una mentira muy grande y eso hace a uno pensar cuántas cosas que no sabemos y cuántas cosas son verdades que dice. Gareca mintió u omitió o trató de manipular la verdad y los tres son lo mismo”, precisó.

Ben Brereton ha disputado un total de 8 partidos con Chile el 2024 con Ricardo Gareca. - créditos: Getty Images

Juan Cristóbal Guarello no se quedó ahí, ya que también enumeró los momentos referidos a Ricardo Gareca donde no cumplió con su palabra.

“Gareca decía que el que estuviera bien en el momento, no lo ha cumplido; dijo que a Ben lo había nominado al principio y no lo cumplió; Bolados era su fetiche y no lo llamó más; Arias era el titular y lo sacó; a Isla no lo mira; ¿para qué llamó a Mena la fecha anterior si todos sabíamos que no estaba para jugar en la selección; ¿cuántas cosas más?”, cuestionó.

Ricardo Gareca sobre no convocatoria de Ben Brereton

Ben Brereton fue uno de los jugadores que quedaron fuera de la convocatoria de Chile para los partidos con Brasil y Colombia. Esto provocó que los periodistas le pregunten a Ricardo Gareca por su ausencia, a lo que recalcó que siempre lo ha llamado y que esta vez optó por otras opciones.

También manifestó que sí le agrada el juego del nacido en Stoke-on-Trent, pero que en el tiempo que juegue, tiene que rendir. “Me gusta Brereton, si no, no lo habría llamado. La otra es una percepción de ustedes y no puedo decir nada. Cómo no me va a gustar un jugador que lo convoqué los ocho partidos que me tocó dirigir. Ahora, un jugador de la selección, en 30 o 40 minutos tiene que rendir, es lo que le toca jugar a él. Si le toca jugar 15 minutos, lo quiero ver. Dentro de esa opción, creo que la selección no tiene a nadie en particular que vaya a hacer algo diferente en el campo”, acotó.

Además de mencionar que para esta doble fecha optó por considerar a Lucas Cepeda de Colo Colo para el puesto de extremo izquierdo, recalcó que está enfocado en formar un colectivo ante la falta de figuras.

“Usted me dice que tenemos un jugador en la Premier League, con el que no tenemos ningún problema y le reconocemos todas las bondades futbolísticas; tenemos la posibilidad de ver otra opción. (...) Ahora le tocó estar fuera porque quiero ver otras opciones, que a lo mejor me otorgan otras alternativas. Simplemente eso”, sostuvo.

El 'Tigre' reveló el motivo por el cual el atacante de Southampton no fue incluido para los duelos ante Brasil y Colombia por Eliminatorias 2026. (Video: LaRoja)