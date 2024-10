Luis Advíncula ya entrena a la par de sus compañeros y podría volver a la titularidad para el Boca Juniors vs Argentinos Juniors

Luis Advíncula ya se entrena a la par con sus compañeros en Boca Juniors.

Luis Advíncula se sintió ante River Plate y encendió las alarmas de los hinchas de Boca Juniors, así como también las de los aficionados de la selección peruana. El defensor peruano sufrió de una lesión muscular y esto no le permitió jugar ante Belgrano de Córdoba. Sin embargo, este martes 1 de octubre se confirmó que ya se entrena a la par de sus compañeros en el equipo ‘xeneize’.

Según informa TYC Sports, es muy probable que Luis Advíncula sea titular ante Argentinos Juniors este domingo 6 de octubre. El lateral derecho es referente del equipo del barrio de La Boca. Por otra parte, esto le ayudaría a tener grandes opciones de ser parte de la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil.

En búsqueda de un nuevo DT

Boca Juniors pasa un momento muy complicado como institución. Con Juan Román Riquelme a la cabeza, el equipo quedó fuera de la Copa Sudamericana y perdió el superclásico argentino ante River Plate en La Bombonera. A partir de ello, Diego Martínez anunció su renuncia como director técnico del primer equipo. Durante su etapa, el estratega no pudo ganar títulos y esto generó un revuelo mayor en los hinchas.

Si bien aún no se sabe quién será el próximo entrenador, Fernando Gago es el nombre que la prensa resalta más como opción para dirigir al equipo de Luis Advíncula. Tras su paso como entrenador de Racing Club, el exfutbolista del Real Madrid se convirtió en DT de las Chivas de Guadalajara. Y aunque continúa, un llamado de Román podría hacerlo cambiar de parecer drásticamente. Recordemos que hablamos de uno de los referentes del club.

De villano a superhéroe

Luis Advíncula pasó distintas etapas desde que llegó a Boca Juniors. Durante toda su tiempo, sufrió altibajos, pero finalmente logró ganarse el cariño del hincha. Sin dudas, el día en que todo cambió fue el de ese encuentro ante Deportivo Pereira en La Bombonera. En ese entonces eran dirigidos por Jorge Almirón y se estaban quedando fuera de la Copa Libertadores, pero un golazo de zurda de ‘Luchito’ revivió a su equipo y empezó la remontada.

Boca Juniors enfrentó a Deportivo Pereira por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores

Después de ese momento, las críticas hacia Advíncula finalizaron y todas fueron buenas noticias durante el torneo continental. En búsqueda de concretar el sueño de la séptima, Luis fue clave con goles ante Colo Colo, Racing y en la gran final ante Fluminense. Si bien no pudieron lograr el título, el hincha de Boca Juniors reconoce la histórica actuación del peruano en el certamen más importante de clubes en América. Para que pueda tener revancha, deben clasificarse a la Copa Libertadores 2025, algo que aún no es cercano debido a su posición en la tabla. De no meterse, serían dos años seguidos, convirtiéndose así en otro fracaso de la gestión Riquelme.

Boca Juniors enfrentó a Fluminense por la final de la Copa Libertadores 2023

La actualidad de Boca Juniors

Boca Juniors pasa por un momento complicado, ya que se encuentra fuera de toda competencia internacional tras su eliminación ante Cruzeiro en Copa Sudamericana, por lo que todas sus fichas están puestas en la Liga Profesional Argentina.

No obstante, en dicho certamen las cosas tampoco andan bien, debido a que, producto de su irregular campaña, se encuentran en el 11° puesto con 21 puntos, a 12 del líder Vélez Sarsfield, una distancia casi irremontable, teniendo en cuenta que faltan solo 11 jornadas para el final del torneo. Otro de sus objetivos es clasificar a la siguiente Copa Libertadores, objetivo que por ahora no están consiguiendo, ya que marchan en 8° puesto en la Tabla General.

El cuadro ‘xeneize’ también afronta la Copa Argentina, en la que se encuentra en los cuartos de final, donde enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Alzarse con este torneo no solo evitaría que se despidan del año sin títulos, sino que también les permitirá clasificar a la próxima Libertadores, sin depender del Acumulado.