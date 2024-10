“Fue un resultado normal”: el sorpresivo análisis de Antonio Rizola tras quinto lugar de Perú en Sudamericano Sub 21 de vóley

El DT brasileño se refirió al quinto lugar de la 'bicolor' en el reciente campeonato juvenil que se disputó en Osorno, Chile. (Video: La Cátedra Deportes)

Los resultados no acompañaron a la selección peruana de vóley en el reciente Campeonato Sudamericano Sub 21 2024, donde se puso en juego tres boletos al Mundial de la categoría. La ‘bicolor’ viajó a Chile con altas expectativas en la competencia, pero finalmente no pudo conseguir sus objetivos ambiciosos. A pesar de ello, Antonio Rizola tuvo un análisis neutro de esta participación nacional.

El equipo juvenil, dirigido por Marcello Bencardino, tuvo un complicado inicio de camino en el certamen. En su debut enfrentó a Colombia por el Grupo A y fue sorprendido en el juego, al ser superado en sets corridos. La batalla estuvo muy reñida y por eso cada parcial se llevó hasta el límite (28-26, 27-25, 27-25), pero el elenco patrio falló en momentos claves y no pudo evitar la derrota.

Esa caída fue muy perjudicial para Perú, ya que luego debía enfrentarse a Brasil, buscando el milagro para clasificar a semifinales. Lamentablemente, la escuadra nacional no pudo ganar contra todos los pronósticos y fue eliminado en la primera etapa del certamen en Osorno, por lo que se tuvo que conformar con disputar el quinto lugar contra Bolivia.

Finalmente, la ‘bicolor’ terminó en el penúltimo puesto del Sudamericano Sub 21, sin el boleto al Mundial y con una actuación que generó diversos cuestionamientos en el entorno local. No obstante, Antonio Rizola, que acompañó a la delegación en suelo chileno, consideró que ese es el desenlace que se esperaba en el campeonato.

Perú terminó en el quinto lugar del Sudamericano Sub 21 de vóley. Crédito: Fevochi

“Mi análisis es que llegamos al lugar que podíamos llegar en ese momento, por el tiempo de trabajo que hemos tenido. Fue un resultado normal. O sea, nos quedamos atrás de Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Hay que trabajar para los próximos campeonatos para superar a uno, luego a dos y así sucesivamente”, indicó el técnico al arribar a Lima.

Antonio Rizola es entrenador de la selección peruana absoluta en la rama femenina; no obstante, desde su confirmación como DT nacional decidió ponerse a trabajar con las categorías juveniles de la ‘bicolor’, consciente de que con esas jugadoras estará en el futuro. Por ello, dirigió en el Mundial Sub 17 y fue jefe de la delegación tanto en el Sudamericano Sub 19 como en el Sudamericano Sub 21.

Las conclusiones de Marcello Bencardino

El equipo de Marcello Bencardino se planteó objetivos distintos en el Sudamericano Sub 21. El plan del elenco peruano era llegar a semifinales y, muy probablemente, caer en esa instancia. Sin embargo, con esa derrota contemplada tendría una chance más al disputar el duelo por el tercer lugar y el último boleto mundialista.

Marcello Bencardino dirigió a Perú en el Sudamericano Sub 21 de vóley (FPV)

Las expectativas no se cumplieron, ya que la ‘bicolor’ no pudo pasar de la fase de grupos y solo le quedó evitar el último lugar de la competencia. Pese a ese resultado adverso, el entrenador brasileño sacó conclusiones positivas y destacó a sus dirigidas por su desempeño en el torneo.

“Me siento feliz, el equipo jugó muy bien, lógicamente nos gustaría estar en una posición diferente. Tenemos la conciencia de esto, pero tenemos un gran equipo, un equipo con potencial muy grande y (Jeissy) Chia es una de estas jugadoras con gran potencial, una jugadora que cambió mucho desde la fase de entrenamiento y hoy es una de esas atacante del grupo que ayuda a contribuir para el crecimiento del equipo”, señaló a la Federación Peruana de vóley (FPV).

“Solo tres meses. Si pudiese hablar hace tres meses atrás diría que nuestra condición estaba muy abajo. Me siento muy orgulloso y valoro el trabajo de estas atletas que creyeron en la propuesta de trabajo y fueron parte del proceso de entrenamiento. Hoy es nuestra última competencia del año y yo creo que el primer paso para la evolución de estas atletas es integrar el equipo de mayores en sus clubes. Ellas lo tienen todo para crecer, para evolucionar”, agregó.