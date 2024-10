Eddie Fleischman aplaudió decisión de Jorge Fossati de no convocar a Christian Cueva: “Se dio cuenta que cuando le regala algo, se sube hasta el hombro”

El periodista deportivo opinó sobre la postura del DT de Perú de no considerar a 'Aladino' para la fecha doble entrante de las Eliminatorias 2026. (Video: Full Deporte)

La selección peruana se encuentra en una situación crítica en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Y es que la última posición que ocupa (con solo 3 puntos) ha complicado sus opciones de clasificar a la cita mundialista, por lo que Jorge Fossati se ha visto obligado en tomar drásticas decisiones. Una de ellas, fue dejar de lado a jugadores experimentados, entre los que destaca Christian Cueva. Justamente, Eddie Fleischman aplaudió la decisión del técnico de no llamar a ‘Aladino’ para los duelos contra Uruguay en Lima y Brasil en Brasilia.

Esto ocurrió en el programa de YouTube, ‘Full Deporte’, cuando el periodista deportivo se encontraba respondiendo las consultas de los usuarios. En eso, una internauta resaltó que “Jorge Fossati se equivoca en no llamar a Cueva, pero creo entender el por qué: Quispe no da la talla”.

El comunicador le respondió y deslizó que puede ser una posibilidad, pero que él consideró que el motivo por el cual el entrenador uruguayo dejó fuera de lado al mediocampista de Cienciano se debe a que abusó de su confianza luego de haberlo convocado como ‘invitado’ a la Copa América 2024 y no haber tenido una conducta profesional tras la eliminación.

“Puede ser que tengas razón en que Quispe no da la talla. Pero yo creo que Fossati no está llamando a Cueva porque se dio cuenta que cuando le regalan algo, le dan la mano, se sube hasta el hombro. A Cueva le regalaron el puesto en la Copa América, volvió y nada cambió en su vida privada”, precisó.

De la misma manera, Eddie Fleischman lanzó un comentario sarcástico si es que Christian Cueva hubiera sido convocado por Jorge Fossati para los cotejos frente a uruguayos y brasileños.

“Quizás lo que quiere Fossati esta vez es no regalarle nada, que le cueste a Cueva llegar a la selección como a cualquier jugador, que haga méritos para llegar a la selección, no por lo que fue, porque si se trata de eso, convoquemos a Franco Navarro y César Cueto. No es lo que fuiste, es lo que eres, hoy, lo que te tiene que llevar a la selección”, comentó.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la ausencia de Christian Cueva?

La de octubre será la segunda fecha doble que Christian Cueva quede fuera de los partidos de la selección peruana por las Eliminatorias 2026. Antes fue para los encuentros contra Colombia en Lima y Ecuador en Quito.

Sin embargo, para esta ocasión, Jorge Fossati admitió que lo que ocurrió después de la Copa América 2024 le terminó pasando factura al futbolista de 32 años para ser convocado.

“Por suerte está dentro de una cancha otra vez. Está trabajando con un grupo de futbolistas y estoy seguro que eso le hace muy bien. Creo que ese parate después de la Copa América, por los problemas que son de público conocimiento (que va para un equipo o no), fue, a simple vista, perjudicial para su físico. Lo que habíamos conseguido acá (en Videna) se deterioró un poco”, dijo en primera instancia.

Por último, el ‘Flaco’ hizo hincapié en que su puesta a punto físicamente le servirá al ‘Cholo’ para volver a la ‘bicolor’. “Simplemento es eso lo que le falta ahora, recuperar un físico que esté acorde con un jugador de selección”, añadió.

El presente de Christian Cueva en Cienciano

Desde que Christian Cueva fichó por Cienciano, ha tenido la oportunidad de disputar un total de cuatro partidos. Sin embargo, todavía no ha podido anotar ni asistir, salvo 2 goles en amistoso frente a Ají de Calca de Copa Perú. El DT Cristian Díaz lo ha tenido en cuenta y busca recuperar su mejor versión.