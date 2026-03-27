Perú

Ticketmaster sobre la venta de entradas a BTS en Perú: “Nuestra función es garantizar una compra segura y ordenada”

En entrevista con Infobae Perú, Andrea Hablutzel detalló que la fila virtual asigna turnos de manera aleatoria, asegurando equidad en el acceso a las entradas

Guardar
Un collage muestra a cinco hombres jóvenes con ropa negra actuando en un escenario brillante, una mujer con gafas en un círculo y un teléfono con el logo de Ticketmaster
La imagen destaca a una representante de Ticketmaster Perú y el logo de la empresa, en medio de dudas por la venta de entradas en Perú. (Infobae Perú)

La llegada de BTS a Lima los días 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos ha desatado una ola de expectativa entre miles de fans peruanos y fans internacionales que llegarán al país. Con la demanda por entradas en niveles históricos y la preventa que será el próximo 7 de abril, la plataforma oficial de ventas, Ticketmaster Perú, brindó detalles clave sobre su rol y recomendaciones para asegurar una experiencia transparente y sin contratiempos.

En entrevista exclusiva con Infobae Perú, Andrea Hablutzel, deputy general manager de Ticketmaster Perú, enfatizó que la principal función de la empresa es intermediar entre el público y el promotor del evento, ofreciendo la tecnología y el soporte necesarios para que la compra de entradas sea segura y ordenada.

“Lo ideal, lo que nosotros queremos hacer y siempre velamos por eso, es entregar una experiencia al cliente, una compra segura, una compra ordenada y eso es a lo que apuntamos”, señaló Hablutzel.

Tecnología, seguridad y el rol de la plataforma

Una mujer con gafas sonríe detrás de un mostrador de madera con el logo azul de Ticketmaster. Al fondo se ve una pared de listones y barras metálicas
Ticketmaster asegura que su rol en la venta de entradas para BTS en Perú es garantizar un proceso “seguro y ordenado”, ante la alta demanda de fans por el esperado concierto. (Paula Elizalde)

Ticketmaster Perú no define el recinto ni los precios de las entradas, decisiones que corresponden al promotor Live Nation y al equipo de management de BTS. “El promotor es quien elige junto con el artista el venue donde se va a llevar a cabo el concierto. Ellos también regulan los precios que se van a dar de acuerdo a los costos que hay involucrados en su producción. Somos nosotros una partecita de toda esa cadena”, explicó la representante de la empresa.

El papel de Ticketmaster se centra en proporcionar la plataforma y las herramientas tecnológicas para asegurar la transparencia y la protección de los compradores ante posibles fraudes. “Hacemos mucha inversión en tecnología, en innovación, por ejemplo, con el smart ticket que va por la app Quentro. Ese es nuestro rol dentro de la industria”, detalló Hablutzel.

Para el concierto de BTS en Lima,no habrá entradas físicas, todas las entradas serán digitales y se gestionarán exclusivamente a través de la app Quentro, eliminando la posibilidad de boletos físicos o PDFs. Cada ticket contará con un código QR dinámico que se actualiza constantemente, esto reforzará la seguridad, dificultando cualquier intento de duplicación o fraude.

Recomendaciones para fans: preparación y canales oficiales

Ticketmaster recomienda preparar los datos de pago y seguir únicamente los canales oficiales para evitar fraudes. Composición Infobae Perú
Ticketmaster recomienda preparar los datos de pago y seguir únicamente los canales oficiales para evitar fraudes. Composición Infobae Perú

Ante la alta demanda prevista para la preventa y la venta general, Ticketmaster Perú recomienda a los fans informarse únicamente a través de canales oficiales. “Que estén atentos a la comunicación oficial, que vamos a estar comunicando de nuestro lado también por redes, en nuestra plataforma de ventas, por las landings del show. Siempre vamos a estar comunicando todo lo que necesiten saber, que se informen bastante”, aconsejó Hablutzel.

Entre las recomendaciones clave destacan:

  • Tener listos los medios de pago y asegurarse de que las compras por internet estén activadas.
  • Contar con el registro previo tanto en la plataforma de Ticketmaster como en Weverse, en caso de participar en la preventa ARMY MEMBERSHIP.
  • Ingresar a la fila virtual con anticipación y desde un dispositivo seguro.
  • No compartir datos personales ni de membresía en canales no oficiales.

La fila virtual, implementada por Ticketmaster, asigna los turnos de compra de manera aleatoria una vez que comienza la venta, garantizando equidad y orden en el acceso a las entradas. Cada usuario tendrá hasta 10 minutos para completar la transacción una vez que sea su turno.

Ticketmaster Perú subraya que su objetivo es facilitar el acceso a las entradas de forma segura y transparente, apoyando a los fans para que puedan disfrutar de uno de los eventos más esperados del año sin inconvenientes.

Temas Relacionados

BTSTicketmasterentradas bts Perúperu-entretenimiento

Más Noticias

Adrián Quiroz, la sorpresa del Perú vs Senegal, habló de su debut y su casi golazo: “Mano Menezes me dijo que entre con confianza”

El volante de Los Chankas ingresó en el segundo tiempo y estuvo cerca de anotar el descuento en amistoso por fecha FIFA 2026

Adrián Quiroz, la sorpresa del Perú vs Senegal, habló de su debut y su casi golazo: “Mano Menezes me dijo que entre con confianza”

Alex Valera se perdió gol sin arquero en Perú vs Senegal por amistoso de fecha FIFA 2026

El delantero de Universitario tuvo el descuento, pero falló en el control dentro del área

Alex Valera se perdió gol sin arquero en Perú vs Senegal por amistoso de fecha FIFA 2026

Hot Wheels Monster Trucks llega a Lima con show explosivo: fecha, lugar y entradas para Glow-N-Fire 2026

Por primera vez en Perú, el show sobre ruedas llega al Estadio San Marcos con dos funciones llenas de adrenalina, acrobacias y un espectáculo para toda la familia.

Hot Wheels Monster Trucks llega a Lima con show explosivo: fecha, lugar y entradas para Glow-N-Fire 2026

Farmacias privadas podrían sumarse al sistema de salud en Perú: Proyecto busca que farmacéuticos refuercen la atención primaria

En entrevista con Infobae Perú, el decano del Colegio Químico Farmacéutico se mostró a favor de la propuesta que busca descongestionar hospitales y acercar servicios médicos básicos a la población

Farmacias privadas podrían sumarse al sistema de salud en Perú: Proyecto busca que farmacéuticos refuercen la atención primaria

Alcalde de Magdalena iniciará demanda contra la MML para reembolsar multas a vecinos

La comuna distrital anunció acciones legales contra la autoridad capitalina y el SAT tras la anulación de sanciones, con el objetivo de lograr la restitución de los montos cobrados a los residentes afectados

Alcalde de Magdalena iniciará demanda contra la MML para reembolsar multas a vecinos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ amplía por 20 meses la investigación contra Pedro Castillo por liderar presunta organización criminal

PJ amplía por 20 meses la investigación contra Pedro Castillo por liderar presunta organización criminal

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Fernando Olivera volverá a debatir contra un candidato del APRA este lunes y recuerda cómo se preparó contra Alan García en 2016

No habrá presentación de avance de resultados en Elecciones Perú 2026: así se podran ver los resultados oficiales según ONPE

Vladimir Cerrón reconoce tener una “gran amistad” con José María Balcázar y responde si impuso ministros

ENTRETENIMIENTO

Hot Wheels Monster Trucks llega a Lima con show explosivo: fecha, lugar y entradas para Glow-N-Fire 2026

Hot Wheels Monster Trucks llega a Lima con show explosivo: fecha, lugar y entradas para Glow-N-Fire 2026

Murió Manolo Rojas a los 63 años: último adiós, homenajes y reconocimientos al fallecido actor cómico

Manolo Rojas está siendo velado en el Gran Teatro Nacional: decenas de fans, amigos y artistas le dan el último adiós

Manolo Rojas tenía previsto dos shows en la Estación de Barranco: Ernesto Pimentel pide que no se cancele y se realicen como homenaje

Patricia Alquinta llora y recuerda su entrañable amistad con Manolo Rojas: “¿Con quién voy a ir al cine a renegar?”

DEPORTES

Alex Valera se perdió gol sin arquero en Perú vs Senegal por amistoso de fecha FIFA 2026

Alex Valera se perdió gol sin arquero en Perú vs Senegal por amistoso de fecha FIFA 2026

Partidos de hoy, sábado 28 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Adrián Quiroz casi anota golazo en su debut con Perú: su gran remate chocó en el palo de Senegal en amistoso 2026

Mano Menezes resumió así la derrota de Perú a manos de Senegal: “El centro vino de un jugador del PSG y el gol lo hizo uno del Bayern Múnich”

Conmebol asignó árbitros para los debuts de Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026