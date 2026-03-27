Ticketmaster sobre la venta de entradas a BTS en Perú: “Nuestra función es garantizar una compra segura y ordenada”

La imagen destaca a una representante de Ticketmaster Perú y el logo de la empresa, en medio de dudas por la venta de entradas en Perú. (Infobae Perú)

La llegada de BTS a Lima los días 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos ha desatado una ola de expectativa entre miles de fans peruanos y fans internacionales que llegarán al país. Con la demanda por entradas en niveles históricos y la preventa que será el próximo 7 de abril, la plataforma oficial de ventas, Ticketmaster Perú, brindó detalles clave sobre su rol y recomendaciones para asegurar una experiencia transparente y sin contratiempos.

En entrevista exclusiva con Infobae Perú, Andrea Hablutzel, deputy general manager de Ticketmaster Perú, enfatizó que la principal función de la empresa es intermediar entre el público y el promotor del evento, ofreciendo la tecnología y el soporte necesarios para que la compra de entradas sea segura y ordenada.

“Lo ideal, lo que nosotros queremos hacer y siempre velamos por eso, es entregar una experiencia al cliente, una compra segura, una compra ordenada y eso es a lo que apuntamos”, señaló Hablutzel.

Tecnología, seguridad y el rol de la plataforma

Ticketmaster asegura que su rol en la venta de entradas para BTS en Perú es garantizar un proceso “seguro y ordenado”, ante la alta demanda de fans por el esperado concierto. (Paula Elizalde)

Ticketmaster Perú no define el recinto ni los precios de las entradas, decisiones que corresponden al promotor Live Nation y al equipo de management de BTS. “El promotor es quien elige junto con el artista el venue donde se va a llevar a cabo el concierto. Ellos también regulan los precios que se van a dar de acuerdo a los costos que hay involucrados en su producción. Somos nosotros una partecita de toda esa cadena”, explicó la representante de la empresa.

El papel de Ticketmaster se centra en proporcionar la plataforma y las herramientas tecnológicas para asegurar la transparencia y la protección de los compradores ante posibles fraudes. “Hacemos mucha inversión en tecnología, en innovación, por ejemplo, con el smart ticket que va por la app Quentro. Ese es nuestro rol dentro de la industria”, detalló Hablutzel.

Para el concierto de BTS en Lima,no habrá entradas físicas, todas las entradas serán digitales y se gestionarán exclusivamente a través de la app Quentro, eliminando la posibilidad de boletos físicos o PDFs. Cada ticket contará con un código QR dinámico que se actualiza constantemente, esto reforzará la seguridad, dificultando cualquier intento de duplicación o fraude.

Recomendaciones para fans: preparación y canales oficiales

Ticketmaster recomienda preparar los datos de pago y seguir únicamente los canales oficiales para evitar fraudes. Composición Infobae Perú

Ante la alta demanda prevista para la preventa y la venta general, Ticketmaster Perú recomienda a los fans informarse únicamente a través de canales oficiales. “Que estén atentos a la comunicación oficial, que vamos a estar comunicando de nuestro lado también por redes, en nuestra plataforma de ventas, por las landings del show. Siempre vamos a estar comunicando todo lo que necesiten saber, que se informen bastante”, aconsejó Hablutzel.

Entre las recomendaciones clave destacan:

Tener listos los medios de pago y asegurarse de que las compras por internet estén activadas.

preventa ARMY MEMBERSHIP . Contar con el registro previo tanto en la plataforma de Ticketmaster como en Weverse, en caso de participar en la

Ingresar a la fila virtual con anticipación y desde un dispositivo seguro.

No compartir datos personales ni de membresía en canales no oficiales.

La fila virtual, implementada por Ticketmaster, asigna los turnos de compra de manera aleatoria una vez que comienza la venta, garantizando equidad y orden en el acceso a las entradas. Cada usuario tendrá hasta 10 minutos para completar la transacción una vez que sea su turno.

Ticketmaster Perú subraya que su objetivo es facilitar el acceso a las entradas de forma segura y transparente, apoyando a los fans para que puedan disfrutar de uno de los eventos más esperados del año sin inconvenientes.