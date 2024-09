Perú perdió en su debut ante Colombia: ¿Qué necesita la ‘bicolor’ para clasificar al Mundial Sub 21 de vóley femenino 2025?

La selección peruana todavía tiene chances de clasificar al Mundial Sub 21 de vóley. Crédito: CSV

La selección peruana de vóley experimentó una dolora caída en el inicio de su trayecto en el Campeonato Sudamericano Sub 21 2024, que se desarrolla en Osorno, Chile. La ‘bicolor’ cayó en su debut frente a Colombia, un enfrentamiento clave, pero todavía mantiene las esperanzas de clasificar al Mundial de la categoría. En medio de la adversidad, las dirigidas por Marcello Bencardino no dan el brazo a torcer. En esta nota te explicamos todo el panorama.

Como se sabe, en la competencia en tierra chilena se han puesto en juego tres cupos para la cita mundialista de la sub 21 femenina, que se celebrará del 4 al 17 de agosto del próximo año en Indonesia. En ese sentido, los tres equipos mejor ubicados de la región garantizarán su presencia en el prestigioso torneo juvenil de la FIVB.

No obstante, la derrota de Perú en su primera presentación no estaba en los planes y ha ocasionado un panorama extremadamente complicado de cara al siguiente desafío en Osorno. Las expectativas decayeron considerablemente, pero el cuadro ‘blanquirrojo’ agotará todas sus posibilidades para poder llegar a las semifinales del campeonato.

Hoy por hoy, el equipo comandado por Marcello Bencardino se encuentra en el último lugar del Grupo A con cero puntos. Le superan Brasil (1°) y Colombia (2°) con tres unidades cada uno. Pero falta el choque entre peruanas y brasileñas, a disputarse este viernes 27 de septiembre, que será decisivo en las ambiciones de cada selección.

Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 21 de vóley. Crédito: Captura

¿Qué necesita Perú para clasificar al Mundial Sub 21 de vóley?

En primer lugar, la selección peruana debe clasificar a las semifinales del Sudamericano Sub 21 de vóley y para ello, necesita estar entre los dos primeros puestos del Grupo A. ¿Hay probabilidades de que eso suceda? Pocas, pero sí.

Como último contendiente, Perú tendrá a Brasil, un combinado históricamente fuerte, que en esta categoría casi siempre ha campeonado: ganó 21 títulos en 25 ediciones disputadas de este torneo. Sin duda alguna será una prueba muy complicada, pero no imposible.

La única opción que tiene la ‘blanquirroja’ para ocupar el primer o segundo lugar de su serie es ganar este último duelo en sets corridos (3‑0), ya que contra Colombia perdió 0‑3. El primer criterio en la tabla de posiciones es el número de victorias; después el número de puntos sumados en la clasificación, el ratio de sets (división de sets ganados con perdidos) y finalmente el ratio de puntos (división de número de puntos anotados con recibidos).

En el hipotético escenario que Perú cumpla su objetivo y venza a Brasil sin ceder parciales, todos en el grupo quedarían empatados en los tres primeros criterios, por lo que la ‘bicolor’ tendría que marcar la diferencia en el ratio de puntos. Por ahora, supera a Colombia en esa estadística (0,927 contra 0,808).

De todas formas, luce inimaginable que el campeón Brasil no pueda ganar al menos un set en el enfrentamiento que cierra el Grupo A. Las chances son claramente escasas para el equipo peruano, después de que ni siquiera haya podido forzar un ‘tie break’ contra el elenco ‘cafetero’.

Perú perdió ante Colombia en el Grupo A del Sudamericano Sub 21 de vóley. Crédito: CSV

¿Hay otra forma de clasificar?

Estar entre los tres mejores del Campeonato Sudamericano Sub 21 no es la única manera de clasificar al próximo Mundial de la categoría. En cada confederación del mundo se están definiendo los 24 cupos totales para esta cita FIVB. Pero no todas serán completadas, ya que también existe la posibilidad de lograr un boleto vía ranking.

Eso sí, estando fuera de los cuatro primeros en la Confederación Sudamericana de vóley (CSV), las posibilidades de entrar a la competencia son ínfimas. Actualmente, Perú se ubica en el puesto 19° del ránking sub 21 y, de ser eliminado en la primera ronda, seguramente caerá algunas posiciones, que le podrían frustrar esa oportunidad.

Como ejemplo tenemos a Chile, que en el Sudamericano Sub 19 terminó cuarto tras perder contra Perú en la pelea por el bronce. La ‘bicolor’ se quedó con el último boleto al Mundial de esa categoría, pero la ‘roja’ igualmente logró su clasificación gracias al ránking. ¿Podría suceder lo mismo en la sub 21? Difícilmente, pues la mayoría de boletos ya se repartieron y solo quedarían dos países por clasificar por esa vía de puestos.