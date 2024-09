Polémica entre Alianza Lima y Universitario por título de 1934: el documento de la FIFA que contradice a la FPF

Se reavivó polémica por el título de 1934 tras documento de la FIFA revelado por periodista. Crédito: Composición Infobae

La polémica entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por el título nacional de 1934, casi un siglo después, sigue vigente. Ambos clubes reclaman ser los legítimos campeones de ese torneo, generando divisiones entre los hinchas e historiadores del fútbol peruano.

A pesar del tiempo transcurrido, no hay consenso sobre quién obtuvo el campeonato de manera legítima. Las opiniones están divididas, con argumentos a favor y en contra de cada institución.

La única forma de dirimir esta controversia es a través de documentos oficiales. Recientemente, salió a la luz un documento de la FIFA que podría arrojar luz sobre este caso. El hallazgo de este nuevo documento reaviva el debate histórico y pone en tela de juicio las versiones previamente aceptadas. Tanto Alianza Lima como Universitario buscarán respaldar sus reclamos con esta nueva evidencia.

A lo largo de su historia, la ‘U’ se ha vanagloriado del trofeo de la liga local de hace 90 años, tras contar con el importante respaldo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que señala al club ‘crema’ como campeón del 34′ en sus archivos.

De hecho, en el palmarés histórico Universitario figura como el equipo más ganador del país con un total de 27 títulos, superando a Alianza Lima (25). En este 2024, el año de su Centenario, la institución ‘merengue’ busca conquistar su estrella número 28, pero el debate sobre esta cuenta no ha culminado.

A pesar de que la FPF avala a los ‘cremas’ en este tema, el reclamo de su clásico rival se mantiene. En varias ocasiones, el club ‘íntimo’ ha manifestado su posición, asegurando que el título de 1934 le pertenece y, por tanto, es el único tetracampeón del fútbol peruano, ya que logró consagrarse en las temporadas 1931, 1932 y 1933.

Mural del Estadio Nacional que señalaba a Alianza Lima como ganador del título de 1934 y provocó la queja de Universitario.

Dos años atrás se reavivó la polémica, cuando en el mural del Estadio Nacional de Lima se leyó a Alianza Lima como el ganador de ese año. Esto provocó la queja de Universitario en su momento, que se reservó el “derecho de iniciar acciones legales”, pero exigió “enmendar su error” al Instituto Peruano del Deporte (IPD).

A pesar de todo lo sucedido, el debate no ha llegado a su desenlace y diversas investigaciones sobre el tema siguen su curso. De hecho, se siguen revelando nuevos documentos -de carácter oficial- que podrían poner punto final a la controversia.

El documento de la FIFA

En mayo del presente año, el programa ‘Sucedió en el Perú’ de TV Perú emitió un reportaje sobre la historia de Universitario a propósito de su Centenario y uno de los temas que se trató fue el título de 1934. Al respecto, el conductor Gonzalo Torres aseguró en el reporte que el trofeo del club de Ate no solo está ratificado por la (FPF), la Asociación de futbolistas del Perú (SAFAP), sino también por la FIFA.

No obstante, este martes 24 de septiembre, el periodista Joel Peralta dio a conocer un escrito del máximo ente rector del fútbol que contradice ello. Según expresó el comunicador, meses atrás le pidió a la institución presidida por Gianni Infantino registros oficiales sobre el tema y en el archivo aparece Alianza Lima como campeón de ese controversial torneo.

Documento oficial de la FIFA que reconoce a Alianza Lima como campeón de 1934. Crédito: Joel Peralta

“La información la quise validar con la FPF en su momento, pero me señalaron que no se pronunciarían. Se respeta. Hay muchos datos e historia que ya publicaré en su momento”, indicó el periodista en su red social ‘X’.

Poco después de que se revelaran estos registros, Alianza Lima compartió una curiosa publicación en sus redes sociales con un imagen del ‘Gallo Negro’ portando una bandera blanquiazul con el año 1934 tipeado en la misma. “¡El único tetracampeón del Perú”, se lee en el post.

Publicación de Alianza Lima tras revelarse documento oficial de la FIFA por el título de 1934. Crédito: Captura

Hasta el momento, la Federación Peruana de Fútbol no ha hecho un pronunciamiento tras darse a conocer este importante documento de la FIFA. De la misma manera, Universitario no ha emitido ninguna respuesta por lo compartido por el comunicador. Sea como fuere, la polémica aún no se ha resuelto y seguramente habrán más capítulos sobre ello.