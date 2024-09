A qué hora juegan Perú vs Colombia HOY: debut de la ‘bicolor’ por el Sudamericano Sub 21 de vóley 2024

La selección peruana debuta en el Sudamericano Sub 21 de vóley. Crédito: Norceca

Ya todo está listo para que la selección peruana afronte su primer reto en el Campeonato Sudamericano Sub 21 de vóley 2024. La ‘bicolor’ hará su debut en el Grupo A de la competencia hoy, jueves 26 de septiembre, y tendrá como primer rival a nada menos que Colombia, un equipo de mejor ránking en la categoría. En esta nota te damos todos los detalles del horario de la contienda.

Llegó la hora de la verdad para el DT Marcello Bencardino y sus dirigidas. En la ciudad de Osorno, en Chile, se han citado seis países de la región para competir por la gloria y por los tres boletos al Mundial de la categoría -se celebrará en Indonesia en el 2025- que reparte el torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).

El equipo peruano quedó emparejado en el Grupo A de la competencia junto a dos duros contendientes: Colombia y Brasil. Tras haber haber descansado en la primera fecha del certamen, el rival del estreno de la ‘blanquirroja’ será la escuadra ‘cafetera’, que confía en hacer un buen papel como en la edición pasada.

Como se recuerda, en el Sudamericano Sub 21 del 2022 que se desarrolló en la ciudad de Cajamarca, peruanas y colombianas midieron fuerzas por el tercer lugar en un duelo bastante reñido. Finalmente, fue el combinado ‘tricolor’ el que se llevó el triunfo en el ‘tie break’ (3-2), pero ahora las pupilas de Bencardino lucharán por que la revancha tenga un resultado distinto.

Sudamericano Sub 21 de vóley se disputará del 25 al 29 de septiembre. Crédito: Fevochi

Cabe mencionar que este torneo juvenil inició este miércoles 25 de septiembre y se jugará hasta el domingo 29 del mismo mes. En el Grupo B compiten Argentina, Chile y Bolivia por el pase a la siguiente ronda. Los dos equipos mejor ubicados de cada serie accederán a las semifinales del campeonato.

A qué hora se juega Perú vs Colombia por Sudamericano Sub 21

De acuerdo a la programación oficial de la CSV, el enfrentamiento por la segunda fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 21 de vóley se llevará a cabo este jueves 26 de septiembre a partir de las 16:00 horas de Perú y Colombia (mismo horario). En Chile, país sede del evento, el horario oficial es a las 18:00 horas, al igual que en Brasil y Argentina. Es importante señalar que el escenario que acogerá todos los duelos del torneo es el Gimnasio Monumental María Gallardo de la ciudad de Osorno.

Dónde ver Perú vs Colombia por Sudamericano Sub 21

La transmisión exclusiva de la primera ronda del torneo sudamericano se podrá ver en vivo y en directo por la señal de CDO. Este canal chileno emitirá el evento en sus diversas plataformas como su página web y su plataforma de streamin CDO Plus, disponible en Android y Apple. Asimismo, la Confederación Sudamericana de Vóley también emitirá el partido entre peruanas y colombianas.

Perú peleará por un boleto al Mundial Sub 21 de vóley. Crédito: Norceca

Por último, Infoae Perú hará una cobertura especial de la participación de la ‘bicolor’ en el campeonato que tiene lugar en Osorno. En nuestra página web podrás encontrar todos los detalles, últimos acontecimientos, resultados y minuto a minuto de los enfrentamientos del conjunto dirigido por Marcello Bencardino.

Perú y su lucha por un nuevo Mundial FIVB

La selección peruana buscará marcar presencia en un nuevo Mundial de vóley. Ya la sub 17 y la sub 19 lograron su clasificación a esta prestigiosa cita. Ahora, esta sub 21 que alcanzó un quinto lugar en la Copa Panamericana Sub 23 buscará también su boleto al máximo torneo de la FIVB, en su categoría, a pesar de que el inicio de su camino en el Sudamericano pinta muy complicado.