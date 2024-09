Jefferson Farfán contó el conflicto que tuvo en Schalke 04 por Zé Roberto: usó su Lamborghini y tuvo que pagar 30 mil euros por raspón

La 'Foquita' y Rafinha contaron cuando el exvolante brasileño usó su lujoso auto en Alemania y tuvo problemas con Schalke 04. (Video: Enfocados)

Jefferson Farfán, a casi dos años de su retiro, ha invertido su dinero en varios rubros, entre ellos, el comercial con la construcción de un mall al sur de Lima, pero también en sacar adelante su programa de YouTube, ‘Enfocados’, junto a su compadre Roberto Guizasola. En dicho espacio, invitan a diversas personalidades del fútbol para contar varias anécdotas. El último fue Rafinha y, junto con la ‘Foquita’, contaron el conflicto que tuvo el exatacante peruano con Schalke 04 a raíz de que prestó su Lamborghini a Zé Roberto.

“Fuimos a entrenar un día y el entrenador Felix Magath estaba un poco nervioso, no estábamos muy bien y llamó a Jefferson Farfán a su oficina porque la gente de la ciudad de Gelsenkirchen, que era muy chica, mandaron videos y fotos de su coche”, indicó en primera instancia el lateral de Sao Paulo.

De la misma manera, el menudo lateral aseguró que hubo reclamos de los ciudadanos, quienes identificaron que el auto era del ‘10 de la calle’ porque la placa tenía sus iniciales.

“Hablaron con los directivos y ellos con el técnico. ‘No aguantamos más. 1 a 2 de la mañana y el coche pasa con mucha bulla’. Y en Gelsenkirchen solo Farfán tenía un Lamborghini, entonces era él el que estaba ahí”, señaló.

Jefferson Farfán ha sido un amante de los Lamborghini. En la foto, con el Lamborghini Huracán Spyder. - créditos: Instagram

Rafinha confesó que el técnico Felix Magath se incomodó con Jefferson Farfán, quien le respondió que él no fue porque se quedó en casa con sus seres queridos. “Ahí Magath le habló a Farfán y le contó que había muchos reclamos, que está andando de noche. Pero Farfán decía ‘no, pero yo estaba en mi casa con mi familia’”.

Sin embargo, la situación se destrabó cuando llegaron a la conclusión de que el exseleccionado peruano le había prestado su Lamborghini a Zé Roberto, por lo que los hinchas lo confundieron. “Pero yo le había prestado mi Lamborghini a Zé Roberto, que también era ‘negrito’. Entonces, la gente se había confundido”, especificó.

El actual jugador de Sao Paulo agregó que “Zé Roberto no sabía nada de Lamborghini. Él tenía una avenida grande donde subía a toda velocidad y luego bajaba igual. Sonaba muy fuerte. La gente vio que era Farfán y él era conocido ahí”.

Asimismo, el nacido en Londrina reconoció que este suceso impresionó a todos porque no era común ver a alguien conduciendo ese auto. “Otro día Zé Roberto le dijo ‘¡Asu, Farfán! ¡Ese carro es una máquina!’. Y la gente tomando fotos al carro, porque un Lamborghini no era normal, no lo ves todos los días en la calle. Hasta hoy no es normal, si hay un Lamborghini, todos miran”, dijo.

Rafinha fue el último invitado de Jefferson Farfán en su programa 'Enfocados'. - créditos: Enfocados Podcast

Rafinha también reveló que Zé Roberto rayó el Lamborghini de Jefferson Farfán: “Todos pensaban: ‘Farfán a las 2 de la mañana, no duerme y haciendo bulla’. Al otro día, Zé Roberto fue a entregar el coche a Farfán y le dijo que raspó un aro de su Lamborghini. ‘Zé ¡Ay, Dios mío! Usted está jod..., hermano. Solo ese raspón son 30 mil euros (risas)”.

Evidentemente, el excampeón de la Champions League con Bayern Munich manifestó que ‘Jeffry’ se preocupó por esta situación: “Zé dijo ‘no, no, no, eso ya estaba’ (risas). No quería pagar. Farfán le dijo ‘ahora el entrenador me va a matar por estar hasta las 2 de la mañana’. Y él dijo ‘¿qué? No fui yo, seguro fueron los que andan de madrugada, esos fueron los chismosos hi... de p... Porque la gente había hablado con Schalke 04 y pensaban que estaba ebrio”.

“Zé Roberto lo amaba a Farfán porque le dejaba sus cosas, le prestaba todo. Farfán tenía ropa buena, chaquetas, relojes, zapatos... Él salía de Farfán en la noche (risas)”, añadió.

Roberto Guizasola tomó a broma este momento y aseguró que Zé Roberto era como él, en tanto que Rafinha declaró que “Farfán siempre iba a entrenar con cosas buenas, con los zapatos, perfumes y Zé Roberto le decía ‘Farfán, hoy voy a salir con esa ropa’”, concluyó.