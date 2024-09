Nolberto Solano lamentó que Christian Cueva no llegara a Boca Juniors: “Hubiera sido ídolo, a Riquelme le hubiese gustado”

Cueva entrenando al lado de Solano en la selección peruana. - Crédito: Difusión

Nolberto Solano ha visto una cantidad importante de peruanos con el nivel suficiente para jugar en Boca Juniors durante los últimos años. Uno de ellos, desde su perspectiva, ha sido el mediocentro Christian Cueva, quien alcanzó su mayor pico de rendimiento con la selección peruana de la mano de Ricardo Gareca.

El ‘Maestrito’, quien actualmente ha regresado a la dirección técnica con un club de Segunda División del Perú tras un paso muy discreto en categorías menores del Reino Unido, ha señalado que si el ‘10′ hubiese aceptado mudarse a La Bombonera hubiera trascendido al punto de meterse en la historia de los xeneizes.

Cueva fue un deseo de Boca Juniors en 2020. - Crédito: Difusión

“Me hubiera gustado ver a jugar a Cristian Cueva en Boca”, partió diciendo Solano en diálogo con Super Deportivo Radio para luego asegurar que “pareciera que el jugador peruano está hecho para jugar en Boca”.

“Le hubiera caído al pelo. Hubiera sido ídolo de Boca, no a la altura de Román, pero a Román le hubiera gustado. La hubiera rompido en Boca”, enfatizó ‘Nobby’, cuya carrera como futbolista halló su cénit cuando pasó por La Ribera entre 1997 y 1998 para luego afianzarse en la Premier League con el Newcastle United.

Un guiño por Cueva

No es la primera vez que Nolberto intenta vincular a Aladino en el mundo Boca. Hace cerca de un lustro, durante la pandemia del nuevo coronavirus, había indicado que Christian “es un jugador de esa chispa y de esa alegría que creo que a Román le puede llegar a gustar. Hay muchos jugadores, pero Cueva tiene muchas similitudes al gusto de Román y puede jugar en Boca”.

“Acá en Perú hay jugadores capacitados para jugar en clubes importantes, tenemos jugadores talentosos. Actualmente, la mayoría está jugando afuera del país”, profundizó Solano con respecto al tema.

Christian Cueva destacó con Perú entre 2015 y 2022. - Crédito: EFE

Más allá de las recomendaciones de ‘Nobby’, Cueva vio otros aires en el extranjero por aquel entonces. Primero llegó a un acuerdo para reforzar al Pachuca de la Liga MX y luego enrumbó con destino al Yeni Malatyaspor de la Superliga de Turquía, tras declinar una propuesta de Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Cuando él me llama, Argentina estaba con todo de la pandemia, encima estaba un poco complicado con el tema de la moneda. El deseo tenía. Cualquiera iría. Y si tuviera la billetera del hombre (Farfán) no me interesa, ahí sí no. Corro. Me pago el pasaje. Entonces, no pasó, no se dio. Fue una experiencia linda. Era el bravo de bravos”, contó cueva en el Podcast Enfocados.

Cueva estuvo en agenda

El ‘10′ de Perú cuenta con un reconocimiento importante en Sudamérica a partir de su crecimiento con la Blanquirroja en dos procesos de las Clasificatorias Sudamericanas. Por ello, la Dirección Deportiva de Boca Juniors lo incluyó en su agenda para la temporada 2020, aunque jamás se planteó una negociación concreta.

“Boca Juniors es un equipo que me gusta mucho y simpatizo con ellos. Siempre he simpatizado con ellos. Pienso que es muy similar a Alianza Lima porque son equipos de pueblo. A mí me gustan los clubes así”, comentó Cueva a ESPN en aquel momento.

Christian Cueva entró en los planes de Boca Juniors en el 2020. - Crédito: Difusión