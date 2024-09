Mr Peet hizo aclaración sobre su postura en L1 MAX a raíz del polémico penal que provocó la caída de Alianza Lima ante Atlético Grau

El periodista deportivo explicó el motivo por el que el árbitro se equivocó en la derrota 'blanquiazul' ante Atlético Grau. (Mr Peet Channel)

La caída de Alianza Lima ante Atlético Grau por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024 ha dejado muchas polémicas. Estas se han desarrollado en torno al penal cobrado por Joel Alarcón a favor de los ‘albos’ que terminó en gol del arquero Patricio Álvarez.

El referí principal recibió el llamado del VAR a los 85 minutos por un supuesto codazo de Renzo Garcés contra Neri Bandiera dentro del área. Alarcón se acercó a la pantalla, vio la repetición y finalmente validó la falta sobre el delantero argentino en el estadio Campeones del 36.

En ese momento, el narrador de L1 Max, Peter Arévalo, aseguró que no era infracción a favor de los piuranos porque Garcés tenía el brazo estirado y Bandiera se choca con él. “No me parece la verdad, no hay penal, para mí no es”, exclamó en plena transmisión.

Estos comentarios se trasladaron a las redes sociales y se convirtieron en motivo de crítica hacia el periodista. Rápidamente, ‘Mr Peet’, como lo conocen, se volvió tendencia en la plataforma Twitter. La figura pública no dudó en salir a hacer una aclaración en su canal de Youtube.

“A mí me chu… un h... lo que digan los demás, porque opino lo que pienso y lo que veo. Si hubiese sido, lo hubiese dicho. Cuando me contratan profesionalmente, no me dicen qué puedo decir y qué no puedo decir, para aclararlo, hoy dejé sentada mi posición en la transmisión”, explicó.

El relator, además, tuvo tiempo para argumentar su postura. Afirmó que Garcés no le mete un codazo a Bandiera y la decisión de Alarcón podría marcar un precedente en el campeonato peruano. “Bajo esa condición, cuando el jugador estira el brazo y viene cualquier rival, se va tener que cobrar penal siempre”.

Mr Peet hizo aclaración sobre sus comentarios del penal en Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2024.

Mr Peet cuestionó a Paolo Guerrero y falta de contundencia de Alianza

A pesar de su malestar por el accionar de Alarcón, ‘Mr Peet’ dejó en claro que no le echará toda la responsabilidad al arbitraje. Y es que el comunicador reconoció que el equipo encabezado por Mariano Soso no fue contundente de cara a portería ante Atlético Grau.

Arévalo enumeró las fallas de gol de los ‘íntimos’. Desde los errores del volante Catriel Cabellos y defensor Juan Pablo Freytes hasta las malas definiciones del delantero Paolo Guerrero. “Tuvo dos debajo del arco y no las metió”.

“El penal inventado por Alarcón pudo quedar en anécdota, como quedan varias veces cuando eres eficaz, no le voy a cargar todo, no me voy a centrar en el invento de Alarcón y del VAR, estoy siendo generoso, no estoy diciendo robo”, finalizó el periodista peruano.

Mr Peet cuestionó la falta de contundencia de Paolo Guerrero de cara a portería.

¿Fue penal?

Infobae Perú se contactó con el asesor FIFA, Miguel Scime, para analizar el polémico cobro de Joel Alarcón en Alianza Lima vs Atlético Grau. El exárbitro argentino manifestó que el referí peruano se equivocó al pitar penal a favor del cuadro local.

El ahora director del Instituto de Árbitros de Fútbol (IAF) explicó que la acción es un roce normal propio del fútbol e inclusive Bandeira es el que busca la infracción. “No hay identidad de falta”, finalizó.

El árbitro cobró penal por falta a favor del cuadro 'albo' y generó los reclamos de los jugadores 'aliancistas', incluyendo a Paolo Guerrero. (Video: L1 MAX)