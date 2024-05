Gustavo Roverano: cuando Juan Reynoso gritó a sus jugadores, su abrupta salida de la selección peruana Sub 20 y el sueño del ascenso con Comerciantes FC

Gustavo Roverano, el técnico que la Federación lo sacó de la selección peruana sub 20 y busca su revancha en el ascenso a Liga 1.

El trabajo de entrenador suele ser ingrato, ya que está sujeto a los resultados más que en el trabajo. Prueba de ello es Gustavo Roverano. El uruguayo no pasó momentos felices en su estadía en la Videna y terminó saliendo a los ocho meses de asumir el mando de la selección peruana Sub 20. Pero, su pasión por este deporte, lo ha llevado a buscar una revancha en el banquillo de Comerciantes FC.

El exarquero charló en exclusiva con Infobae Perú sobre los malos episodios que le tocó vivir en su paso por la ‘bicolor’, entre ellos la vez que Juan Reynoso le faltó el respeto en un entrenamiento. Asimismo, habló de su nuevo desafió con el equipo de Iquitos y su máxima ilusión de llegar a la Liga 1 en 2025.

- Yendo tiempo atrás, trabajaste como técnico de la selección peruana Sub 20, ¿Cómo definirías tu paso por Videna?

Creo que todos los lugares donde uno trabaja, deja experiencia. Después fue una situación totalmente negativa, llegar a un lugar donde no tienes las posibilidades de trabajo y no poder tomar decisiones como entrenador. Siendo la principal persona en armar su grupo y, en ese sentido, no pude planificar como quería. Después fue positivo el hecho de estar en una selección siempre es importante, me quedo con la parte buena de ese proceso.

- ¿A qué te refieres que no podías tomar decisiones?

No me refiero al grupo de jugadores porque que traté de rescatar lo mejor que había. Pero el tema de la planificación de los entrenamientos, los amistosos y organización; no tuve ningún tipo de injerencia, ni siquiera fui escuchado todo lo que quería hacer.

Gustavo Roverano dirigió 12 partidos al mando de la selección peruana sub 20, en los cuales obtuvo una victoria en total.

- Entiendo, precisamente comentaste que tuviste un altercado con Juan Reynoso porque él se metió a un entrenamiento a gritar a tus jugadores, ¿qué pasó?

Fue así tal cual. En un momento del entrenamiento, se metió a gritar a los jugadores y a ordenarlos en algunas cosas. Fue algo que a mí no me pareció correcto porque no era algo que estaba conversado previamente y más allá de que sea el entrenador de la selección peruana mayor, tiene que haber un respeto. En ese momento estaba Ernesto (Arakaki), era la persona que mandaba y tampoco dijo nada. Situación incómoda, que no estoy de acuerdo y que tampoco la haría. No abusaría del cargo que tengo para meterme al trabajo de otra persona.

- Más allá de ese impase, ¿cómo era tu relación con Juan Reynoso?

Estuvimos un tiempo corto, tuve poco contacto o nada. Tuve contacto con uno de sus asistentes que iba a los entrenamientos y lo mantenía al tanto con lo que estaba haciendo. Pero nunca hubo una reunión formal para hablar del trabajo y de lo que estábamos haciendo.

- ¿Te queda alguna especie de espina por tu paso por Videna? ¿Te gustaría volver?

A todos le gustaría estar en una selección, pero yo no llegué al Sudamericano. Me parece injusto evaluar un trabajo previo, me parece injusto que traigas un entrenador al equipo de fútbol, pierde algunos amistosos y lo sacas. Tienes que evaluarlo en el torneo. Esa parte fue injusta conmigo, se ha hablado muchísimo como si yo hubiera jugado el Sudamericano, eso sería otra cosa. Me parece injusto evaluar partidos de preparación, sabíamos que iríamos a la guerra, en mucha disminución en cuanto al plantel. Pero yo quería que estos jugadores se fogueen porque no tenían fútbol, no tenían reserva, no tenían nada. Si hubiera sabido que esos partidos hubieran sido evaluatorios para seguir o no, no jugaba ningún partido e iba al Sudamericano de frente.

El técnico uruguayo contó cómo el 'Cabezón' interrumpió su entrenamiento con la selección peruana sub 20.

- El otro año se disputará el Sudamericano Sub 20 en Perú, ¿cómo ves la participación de la selección? ¿Algún jugador que te llame la atención?

Tengo la experiencia que muchos jugadores pintan para ser fenómenos en divisiones menores y después en el fútbol profesional no sucede lo mismo. Lo que pasa es que no han tenido competencia, la competencia en menores no existe, juegan el torneo entre cinco equipos, los tres grandes Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima, además, de César Vallejo y Melgar. Son los mejores que trabajan. Después los demás equipos no existen para pelear el torneo. Un jugador que es goleador en ese torneo, imagínate, después cuando llegan al fútbol profesional se ve reflejado, eso no ayuda en nada.

Oportunidad de revancha

- Ahora estás al frente de un nuevo reto, Comerciantes FC, ¿con qué infraestructura deportiva te encontraste allá en Iquitos?

Lo que pasa es que en esta ciudad no tiene campos de fútbol aptos para poder entrenar y jugar. El estadio Max Augustin es el único en condiciones para el fútbol profesional. Eso te limita bastante, en otros lados, hay más opciones. Pero, de parte del club, no tengo ninguna objeción porque te deja trabajar, hicimos una buena pretemporada, estamos satisfechos con el día a día.

- ¿Describirías a Iquitos como una ciudad futbolera?

Sí, claro. La gente de Iquitos es muy seguidora. Escucho muchas veces hablar a equipos que son grandes y tradicionales, pero imagínate que Comerciantes FC no es denominado uno de los grandes de Liga 2, sin embargo, es el que equipo que lleva más gente. Desde que llegué al Perú, me di cuenta lo que es la selva, siempre se juega con estadios llenos. Esperamos poder brindarle esa alegría a toda esta gente de ascender a Primera División.

- Revisando tu plantilla es una mezcla de juventud y experiencia. Para mencionar a un joven es Marlon Perea, delantero de Sporting Cristal. ¿Qué podrías comentarnos de él?

A Marlon lo conozco de la Sub 20, es un buen jugador, el salto del fútbol formativo al profesional es muy grande, es como el salto de Copa Perú a la Liga 1. Es un chico muy trabajador y perseverante, estamos contentos de contar con él.

- En contraparte, ¿qué podrías contarnos de Maxi Lemos, uno de los experimentados de tu equipo, incluso con paso por Alianza Lima?

Maxi es un jugador que lo conozco que vino de Alianza, me he preocupado e interiorizado por su trayectoria, es un buen futbolista, lastimosamente sufrió una lesión a poco de comenzar la temporada, pero sé que nos dará muchos réditos en este torneo.

Gustavo Roverano dirige a Maxi Lemos, exAlianza Lima, y Marlon Perea, exCristal, en Comerciantes FC.

- Hace poco trascendió que en Comerciantes FC hay muchos jugadores del departamento de Loreto, ¿cómo tomas esa iniciativa?

Eso es una política del club, a la cual el entrenador que llegue, tiene que adaptarse a esa situación. El año pasado tuve la oportunidad de estar en el club, conozco a los chicos de la zona, es un caso único en el mundo, tener jugadores de la zona en un 80% del plantel. Es algo para destacar porque es una institución que le da oportunidades a los chicos de su localidad, eso nunca pasa.

- ¿Crees que la FPF debe tomar más en consideración a la gente de Loreto?

Lo que creo que es la federación debe formalizar el fútbol de menores. No puedes ver jugadores de provincia cuando no tienen trabajo, no tienen base. El problema no es tratar de tener jugadores provincia, el problema es no tener trabajo previo. Ese es el problema grave.

Comerciantes FC, con Gustavo Roverano, se ubica tercero en el Grupo B de la Liga 2, a cuatro puntos del líder.

- Juan Aurich y Unión Huaral perdieron la licencia y han llevado sus casos al TAS. Si bien ello no afecta a tu equipo porque esos clubes están en el otro grupo, ¿cuál es tu opinión?

Si es justo o no que estos clubes no estén en Liga 2, en eso no me voy a meter. Sí voy a hablar del momento. Esta situación pudo ocurrir mucho antes, no esperar que los equipos se conformen, que los jugadores y cuerpos técnicos lleguen a esos equipos, y luego se diga que no pueden jugar. Esa es la parte errada porque ahora se quedan sin trabajo, en el aire, eso no es justo. Más allá de que hayan activado la posibilidad de que esos jugadores puedan estar en otros equipos, hay menos posibilidades. Esas decisiones se saben antes. Después lo demás, no sé los pormenores de sus situaciones, pero si hay deuda, hay que sancionar.