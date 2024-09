Ricardo Gareca le explicó a periodista chileno por qué no responderá polémica de Arturo Vidal tras Argentina vs Chile por Eliminatorias 2026

En conferencia de prensa, el técnico argentino dijo no conocer lo que dijo el futbolista, pero que siempre respeta las opiniones de todos. (Video: ESPN)

Ricardo Gareca ha salido al paso de las críticas de Arturo Vidal, leyenda de la selección chilena, por la caída 3-0 a manos de Argentina, en Buenos Aires, por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Al ‘Rey’ le fastidió demasiado la desidia del Tigre y se lanzó con todo en contra de sus elecciones al momento de conformar el plantel de Chile: “Parece que este hueón no ve los partidos de la Copa Libertadores, ve solo el campeonato argentino”.

Ricardo Gareca supervisando los entrenamientos de Chile. - Crédito: EFE

Aunque parezca sorpresa, Gareca ha asegurado que no tenía pleno conocimiento de los ataques de Arturo. “No sé qué declaró Vidal, la verdad. Estoy tan metido en esto, que no sé”, dijo el seleccionador de Chile.

En esas, un periodista intentó ponerlo en contexto y al momento que Gareca escuchó el resumen, restó importancia a las apreciaciones de Vidal. “Son visiones. El cargo que representamos es más ni menos que el de la selección”, estableció.

El Rey pierde la paciencia con el DT de Chile y le falta el respeto. | VIDEO: Kick

“No me permitiría polemizar con colegas ni con una voz autorizada como la de Vidal. Para nada, porque son opiniones. Nadie sabe más que nosotros lo que sentimos. Todo lo demás, las opiniones son opiniones”, continuó.

“Mientras no haya una agresión física o no vengan acá, siempre hemos sido respetuoso de las opiniones. No a todo el mundo le gusta lo que ven en el campo de juego. No me permito entrar en polémicas, porque es mucho lo que tenemos que hacer para mañana”, zanjó Gareca.

Ricardo Gareca no incluye a sus planes a Arturo Vidal. - Crédito: Difusión

La presión no intimida

Ricardo es plenamente consciente que Chile atraviesa una situación difícil en las Eliminatorias Sudamericanas, pero pone el pecho a todos los ataques porque el desafío es atractivo y motivante.

“Es el momento nuestro, mío como técnico. Es un momento maravilloso estar al frente de una Selección de esta categoría. Es el momento nuestro, de aparecer. Lo tomo como un desafío hermoso. La primera pregunta es la presión. Todos vivimos eso, pero yo no quiero estar fuera de eso. Lo quiero”, apuntó.

“Estoy viendo y contemplando todo. Lo que quiero es sacar esto adelante. Hacerlo ‘como sea’, es más difícil. Todas esas variables pueden ser. Estamos viendo todas las variantes que puedan hacer que el equipo pueda sentirse mejor. Pero en cuanto a lo que resolvamos, estamos tranquilos en que los muchachos van a poder resolver”, sumó.

El mítico '9' de Chile aprobó la gestión del 'Tigre', a quien le tiene mucha confianza. | VIDEO: Infobae Perú

Vidal responde a sus críticos

Desde distintos sectores han caído los cuestionamientos sobre el ‘King’ por sus visibles ataques hacia Ricardo Gareca, con quien aún no ha tenido la posibilidad de trabajar en Chile. Lejos de arrepentirse por sus embistes, Vidal hizo gala de su pedantería y tiró su amplia experiencia a los críticos.

“Gracias por el cariño, mi gente. Vidal y no hay más. Para hablar de mí, primero tienes que haber pasado por acá”, mencionó presumiendo una fotografía de su instancia en el Barcelona.

Más allá del mito que envuelve la estampa de Arturo, lo cierto es que por sus controversiales declaraciones se está cerrando las puertas de Juan Pinto Durán para el circuito mundialista a Norteamérica 2026.

Arturo Vidal lleva 34 goles anotados con Chile. - Crédito: Photosport