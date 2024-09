‘Caico’ Gonzales Ganoza, el mítico portero que inculcó a su sobrino, Paolo Guerrero, el amor por Alianza Lima

'Caico' Gonzáles Ganoza inició en Alianza Lima un legado familiar que ahora continúa su sobrino Paolo Guerrero Gonzáles

Uno de los momentos más emotivos de la presentación de Paolo Guerrero en Alianza Lima, fue cuando recordó a su tío José ‘Caico’ Gonzáles Ganoza, hermano muy cercano de su madre, Doña Peta, y que defendió el arco ‘blanquiazul’ durante 14 años, hasta su fallecimiento en la tragedia del Fokker aquel fatídico 8 de diciembre de 1987.

El popular ‘Caico’ partió cuando su sobrino Paolo estaba a menos de un mes de cumplir los 4 años. A pesar del poco tiempo que compartieron, pudo inculcarle el amor por el cuadro de La Victoria. Doña Petronila relató, en entrevista con el periodista Juan Carlos Esteves, que Gonzáles Ganoza fue quien le puso a su hijo primera vez la camiseta de Alianza, y lo llevó al estadio como mascota. Este fue un momento inolvidable para el ‘Depredador’, quien no se la quiso quitar en mucho tiempo, y fue necesario comprarle otro juego para vestirlo y así poder lavar la original.

“Cuando yo llevaba a Paolo al estadio, mi hermano lo veía y decía ¡uy, vino mi cábala!, entonces se lo llevaba, lo cargaba y le hacía posar con el equipo, Paolo iba feliz”, recordó la madre del goleador histórico de la selección peruana.

Durante su presentación con Alianza Lima, Paolo Guerrero recordó la mítica foto con su tío 'Caico' Gonzáles Ganoza (Alianza Lima)

Durante una charla con el Cuto Guadalupe, Guerrero lamentó que el destino lo privara de más momentos con su tío, a quien considera como un segundo padre, puesto que fue el hijo que nunca tuvo: “Me hubiese gustado conocer a mi tío de grande, disfrutar todos estos momentos, era como mi segundo papá, él me llevaba a todos lados, porque no tuvo hijos varones, tuvo tres mujeres, en todos lados decía es mi hijo, es mi hijo”, expresó.

Su fallecimiento fue un golpe duro para Paolo, quien a partir de ese momento desarrolló una fobia a los aviones, que lo marcaría durante toda su etapa en Europa (Bayern Munich y Hamburgo), y recién pudo tras sus primeros años en Brasil.

Foto familiar de 'Caico' Gonzáles Ganoza (izquierda), Doña Peta (derecha) y un pequeño Paolo Guerrero (centro). Foto: Instagram/Paolo Guerrero

El legado de ‘Caico’ Gonzáles Ganoza en Alianza Lima

José Gonzáles Ganoza nació el 10 de julio de 1954 en el seno de una familia de cinco hermanos. Su apodo de ‘Caico’ nació debido a que de niño tenía un frenillo pronunciado que le impedía pronunciar algunas palabras correctamente, por lo que, cuando quería llamar ‘Carlitos’ a su hermano mayor Carlos Gonzales Ganoza, terminaba diciéndole “Caico”.

El historiador Antenor Guerra García contó a Infobae Perú que inició jugando como extremo izquierdo. Sin embargo, el Cholo Castillo, le vio condiciones para atajar, debido a su 1.92 metros de estatura.

Su primera temporada fue la de 1973, en la que inició siendo tercer portero por detrás de Eduardo Saavedra y Román Villanueva. No obstante, para la campaña siguiente consiguió quedarse con el puesto de titular. Ese mismo año inició su camino en la selección, siendo parte del combinado juvenil que disputó el Preolímpico.

Se asentó en el arco ‘íntimo’ con solo 20 años y no lo volvería a dejar nunca más. En las 14 temporadas que vistió de ‘blanquiazul’, se convirtió en el futbolista con más partidos en la historia del club, con 508 encuentros. Además, se proclamó campeón de fútbol peruano los años 1975, 1977 y 1978; y llegó a las semifinales de la Copa Libertadores 1976 y 1978, siendo las dos mejores participaciones de los victorianos en el certamen continental. Además, levantó la Copa Simón Bolívar 1976, el cual en tienda victoriana se considera su único título internacional.

Uno de los equipos más recordados de Alianza Lima es el del campeonato 1977 con Teófilo Cubillas, José Velásquez, César Cueto, Hugo Sotil, entre otros.

Un fuerte carácter que heredó su sobrino

Además de su amor por Alianza Lima, hay otra característica que comparten fuertemente Paolo Guerrero y su tío ‘Caico’: el fuerte temperamento y la poca capacidad para contener la frustración.

Una muestra de este carácter se vio durante el encuentro entre los ‘íntimos’ y Millonarios de Colombia por la Copa Libertadores 1976 - competición en la que llegaron hasta semifinales -. En la previa, le prometió a su pareja, Janette, que no iba a dejar que le marquen goles. Esta motivación le sirvió para realizar una espectacular actuación en El Campín de Bogotá, no obstante, no pudo evitar el tanto de Miguel Coverti a los 74 minutos, que significó el 1-0 final.

A pesar de la derrota, los ‘íntimos’ se mantuvieron con vida en la competición. Sin embargo, tras el pitido final, Gonzales Ganoza se arrodilló y estalló en un amargo y desconsolado llanto. Fue necesaria la intervención del cuerpo auxiliar para calmarlo y convencerlo de dejar el gramado.

Una espectacular atajada y un desconsolado llanto, las dos fotos que resumen la actuación de 'Caico' en la derrota de Alianza Lima 1-0 ante Millonarios en la Copa Libertadores 1976.

Otro momento icónico en el que ‘Caico’ se dejó llevar por su carácter fue ocurrió en 1979, durante un amistoso entre la selección peruana y Quilmes de Argentina. Gonzáles Ganoza afrontaba este encuentro con el fin de llenarle los ojos al DT José Chiarella, luego de que, un año antes, se quedara afuera del Mundial Argentina 1978.

Perú ganaba 2-1 con tantos de Freddy Ravello y Julio César Uribe, pero una salida en falso del portero propició el empate del conjunto ‘cervecero’. Este hecho ocasionó que desde las tribunas comiencen a lanzar insultos de grueso calibre contra su persona. Al finalizar el cotejo, un grupo de hinchas bajó a las primeras filas para seguir lanzándole improperios, por lo que ‘Caico’ perdió la paciencia, se quitó la camiseta, la arrojó al suelo y se marchó. Fue necesaria la intervención de Rubén ‘Panadero’ Díaz, quien intentó calmarlo y llevó su remera al camarín.

'Caico' Gonzáles Ganoza fue suspendido de por vida de la selección peruana por arrojar la camiseta nacional al suelo.

El hecho no pasó desapercibido y generó muchas críticas, considerándose una grave ofensa a un símbolo patrio. Por este motivo, la FPF lo inhabilitó indefinidamente de la selección. Tras su sanción, se quejó ante la prensa que el poco apoyo de la hinchada le impedía mostrar el mismo nivel que en Alianza: “Los mismos hinchas apenas salgo a la cancha me silban y están esperando la más mínima falla para insultarme. Yo sé que no soy un tipo con ángel. Desde que me llamaron por primera vez a la selección me han tratado mal, no me han querido. Ahora, después de lo que pasó, ya estoy curado de sustos y estoy seguro que, si me dan otra oportunidad, verán en la selección al Gonzáles Ganoza de Alianza”, declaró.

No fue hasta 1980, cuando tuvo la oportunidad de retornar a la selección por Marcos Calderón, y pocos años después tendría su revancha en los mundiales, ya que Tim lo llevó a España 1982.

'Caico' Gonzáles Ganoza (Derecha) celebrando el título de la Copa América 1975

Un trágico final en su mejor momento

Como es común en los arqueros, ‘Caico’ Gonzáles Ganoza llegó a su plenitud futbolística pasados los 30 años. En 1987, con 33 abriles cumplidos, pasaba por el mejor momento de su carrera. Ya había dejado atrás los nervios que lo lastraron en su juventud, y era indiscutiblemente el mejor guardameta peruano del momento.

Por este motivo, Fernando Cuéllar lo eligió para ser titular en la Copa América de Uruguay, en la que realizó una brillante actuación. Uno de sus mejores partidos fue en el empate 1-1 contra la Argentina de Diego Armando Maradona, que solo un año antes se había proclamado campeona del mundo.

'Caico' Gonzáles Ganoza enfrentando a Diego Armando Maradona en la Copa América 1987.

Además, en el torneo local, era el más experimentado y líder del vestuario del Alianza Lima de Los Potrillos, aquel equipo fabuloso integrado principalmente por jóvenes que arrasaba en el fútbol peruano. Lamentablemente, el destino le tenía preparado un trágico destino y perdió la vida en el fatídico accidente del Fokker el 8 de diciembre de aquel año.

Última foto de 'Caico' Gonzáles Ganoza junto a Los Potrillos de Alianza Lima (Difusión)