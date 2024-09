Jefferson Farfán confesó que rechazó trabajar en Alianza Lima más de tres veces y advirtió de ambicioso proyecto deportivo

La 'Foquita' reveló las ocasiones que el club 'íntimo' lo buscó, pero desistió y advirtió un ambicioso proyecto deportivo. (Video: Enfocados)

Paolo Guerrero, el emblemático delantero peruano, fue el invitado estelar en el primer programa de la segunda temporada de ‘Enfocados’, el exitoso espacio televisivo conducido por sus entrañables amigos y excompañeros en la selección peruana, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. La entrevista, cargada de emotividad y camaradería, fue grabada en el hogar del ‘Depredador’ en Río de Janeiro, Brasil, donde los tres cracks del balompié nacional entablaron una amena conversación abordando diversos temas de actualidad.

Uno de los puntos más importante del diálogo fue la situación actual de Alianza Lima, el club de los amores eternos de Guerrero. Aprovechando el regreso del goleador histórico de la selección peruana a la institucional ‘blanquiazul’, la ‘Foquita’ reveló que, en efecto, rechazó en hasta tres oportunidades distintas la posibilidad de vincularse laboralmente con el club y expuso los motivos que lo llevaron a declinar en reiteradas ocasiones al ofrecimiento.

Esto sucedió en un momento en que el exlateral le recordó que en reiteradas ocasiones, la directiva ‘íntima’ lo buscó para tener un cargo en la institución, aunque desistió por un contundente motivo.

“A mí me hubiera encantado ir al club, siempre lo he dicho. Soy hincha de Alianza acérrimo, pero el club, para mí, no se está manejando de la manera adecuada”, fueron sus primeras palabras en el espacio de YouTube.

De la misma manera, el ‘10 de la calle’ reconoció que le tiene un cariño enorme por Alianza Lima, empero, su intención es darle un cambio rotundo. “Mucha gente me lo ha dicho y me ha pedido por redes sociales... Mi familia es hincha de Alianza, mi mamá vivió en Matute y sí es un sueño ayudar al club de mis amores. Pero, y lo he conversado con Paolo, cambiar Alianza totalmente desde la infraestructura”, precisó.

Jefferson Farfán ayudó a que Alianza Lima salga campeón nacional el 2021. - créditos: Alianza Lima

Y es que en oportunidades pasadas, Jefferson Farfán cuestionó las decisiones que ha venido tomando la dirigencia de Alianza Lima. El tema del apagón en la final del año pasado y la falta de identidad del club con la ausencia de los exreferentes fueron los principales problemas que detectó.

En diálogo con ‘Sin Cassette’, ‘Jeffry’ citó el caso de Universitario, que con la presencia de exjugadores como Jean Ferrari (administrador), Manuel Barreto (director deportivo) y Piero Alva (entrenador en menores) ha recuperado la esencia y sus hinchas se sienten identificados con la entidad.

Jefferson Farfán y su ambicioso proyecto deportivo para Alianza Lima

Con todo lo mencionado líneas arriba, Jefferson Farfán admitió que si entra a trabajar en Alianza Lima, buscará formar parte de un nuevo proyecto que involucre la construcción de un centro de alto rendimiento, poniendo de ejemplo a Independiente del Valle de Ecuador, uno de los clubes referentes en menores de toda Sudamérica.

“Me encantaría que Alianza tenga un campo propio de entrenamiento, no solo para los mayores, sino para los menores. Creo que puede ser un reflejo directo de lo que hace Independiente del Valle, de ir a buscar jugadores en provincia, en Chincha, El Carmen. Lo que hacían antes y ya se perdió. Hay mucho talento en el país, pero hay que entrar más de lleno”, dijo en ‘Enfocados’.

El canterano de Deportivo Municipal también resaltó que el elenco ‘norteño’ se apuesten por los jóvenes, contrario a lo que sucede en Perú. “Esperar que las cosas se den en algún momento y cumplir ese sueño. De ver mucho talento en el Perú, jugadores que vayan al extranjero a corta edad, que no se ve porque ahora esperan que cumplan 24 o 25 años. El chico Kendry Paéz en Independiente del Valle con 17 años fue vendido (a Chelsea de Inglaterra), es figura en su equipo, patea penales. Es un gran jugador”, acotó.

Farfán Guadalupe volvió a referirse a Alianza Lima y pidió muchas más oportunidades para dos futbolistas de la cantera: Bassco Soyer y Víctor Guzmán. “En Perú también hay mucho talento. Está el chico Bassco Soyer, Guzmán, les pueden dar oportunidades”, añadió.

Bassco Soyer y Víctor Guzmán juegan en Alianza Lima desde las divisiones menores y ya tuvieron sus primeros minutos en Primera División.

Actualidad de Jefferson Farfán

Por lo pronto, Jefferson Farfán viene dedicándose a lo que es su podcast ‘Enfocados’ con Roberto Guizasola, además de ser parte de la construcción de su centro comercial, ‘KM40′, ubicado en el límite de los distritos de Lurín y Punta Hermosa.