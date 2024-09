Iván Bulos hizo inesperada revelación del caso Max Barrios, quien jugó con Perú el Sudamericano Sub 20: “Nos cerraron un par de cabos”

El exjugador se refirió a Juan Carlos Espinoza, quien utilizó otro nombre y jugó para la 'bicolor' en un torneo de menores el 2013. (Video: Pase Filtrado)

Una de las grandes generaciones que tuvo la selección peruana en menores fue la que compitió en el Sudamericano Sub 20 el 2013. De hecho, hasta el último partido en el hexagonal final, luchó por la clasificación al Mundial de la categoría, objetivo que no consiguió por diferencia de goles. Sin embargo, más allá de este desenlace, uno de los sucesos más recordados fue el caso Max Barrios, quien era parte de la ‘bicolor’, aunque luego fue expulsado al conocerse que había falsificado su identidad. En ese sentido, Iván Bulos hizo inesperada revelación sobre este tema y reconoció que el final no les sorprendió mucho.

“Fue complejo ese momento. Yo estaba en Bélgica en Standard Lieja y vine en diciembre que me sumé a los entrenamientos de la sub 20 para el Sudamericano que era en enero. No lo conocía, sabía que estaba jugando en Aurich y era convocado. Era un central enorme y fuerte”, fuero sus primeras palabras en entrevista para ‘Pase Filtrado’.

De la misma manera, el exgoleador de Deportivo Municipal comprobó las referencias que había recibido cuando lo vio personalmente, pero que nunca pensaron que podría haber un asunto detrás.

“Cuando llegué a Perú lo vi y así era. Tenía la cara de viejo en ese momento, se veía que era mayor, pero no pensábamos que habían falsificado su edad bajo ninguna circunstancia. No hubo sospechas”, señaló.

Max Barrios jugó en Juan Aurich entre el 2012 y 2013. - créditos: Difusión

De pronto, Iván Bulos recordó la vez que el seleccionado ecuatoriano, Jonny Uchuari, reconoció a Max Barrios y apuntó que era su compatriota, con quien compartió en Liga de Loja, y no peruano.

“Estábamos en el Sudamericano. Lo reconocen con Ecuador, fue Uchuari, y hasta ahí nosotros no sabíamos. Creo que fue al día siguiente que todo esto salió y él dormía con Diego Chávez, lateral de la ‘U’, y tampoco sabía”, recalcó.

El actual DT de la reserva de Sporting Cristal continuó con su relato. Esta vez, para especificar que los jugadores de la selección peruana sub 20 se enteraron de un día para el otro, pero el llamado Juan Carlos Espinoza Mercado ya no formaba parte de la concentración en Argentina.

“De un momento a otro empezamos a escuchar lo que estaba pasando y nunca más lo vimos, desapareció. Lo sacaron del cuarto, no sé a dónde se lo llevaron. Después del partido con Ecuador, no lo vi más. El lobby del hotel estaba lleno de periodistas”, acotó.

Ahí fue cuando Bulos Guerrero confirmó que, tras la noticia, sus compañeros entendieron que las sospechas eran ciertas y que todo lo que supieron guardaba mucha relación.

“Nos enteramos que era mayor, no entendíamos nada. Pero después dijimos ‘con razón, tenía sentido’. Nos causó sorpresa por un lado, pero por otro, cerraban un par de cabos. Tenía hijos, había estado casado”, sostuvo.

Juan Carlos Espinoza Mercado, conocido como Max Barrios, y un documento que ratifica su nacionalidad. - créditos: Difusión

Max Barrios y su polémico caso con Perú

La selección peruana se preparaba para afrontar el Sudamericano Sub 20 en Argentina, en enero del 2013. Ese plantel estaba conformado por jugadores que asomaban como una ‘generación dorada’ citando a Renato Tapia, Edison Flores, Andy Polo, Jean Deza, Cristian Benavente, el propio Iván Bulos y, por supuesto, Max Barrios, que ostentaba 19 años.

El zaguero venía de destacar en Juan Aurich por su corpulencia y gran capacidad para dominar la línea defensiva, tanto por abajo como por alto. Jugó contra Uruguay y Venezuela, mientras que en el choque con Ecuador fue suplente y se desatapó la realidad: Jonny Uchuari lo había reconocido porque jugaron en Liga de Loja y empezaron las especulaciones que se terminaron confirmando.

Juan Carlos Espinoza Mercado había arribado al ‘ciclón del norte’ luego de un desconocido paso por Deportivo Cuenca y Liga de Loja. Su verdadera edad era de 25 años y estaba casado, con dos hijos. A raíz de esto, el Ministerio Público pidió cuatro años y seis meses de pena privativa para Max Barrios y Ángel ‘Maradona’ Barrios, quien cometió el delito de falsedad ideológica. Ambos fugaron del Perú y no se conoció más de ellos.