“Quiero el auto de Toretto”: el insólito y lujoso contrato que firmó Brian Sarmiento para jugar en el Real Garcilaso en 2015

El futbolista argentino contó cómo se concretó su fichaje por el Real Garcilaso nueve años atrás. (Video: Crudo TV)

Nueve años atrás, Real Garcilaso ‑hoy Cusco FC‑ dio el golpe en el mercado de fichajes del fútbol peruano, al contratar a una figura argentina. El club cusqueño decidió apostar sus fichas por la llegada de Brian Sarmiento, quien tenía experiencia en España, además de su natal Argentina y en Brasil. Sin embargo, poco se conoce de la historia de cómo se concretó su fichaje.

En una entrevista para el podcast de Youtube ‘Crudo TV’, el mismo futbolista contó cómo se dio el contacto con el ‘Garci’. El DT que dirigía al equipo en el 2015 quería incorporarlo a su plantel y el entonces mandamás del club, Carlos Turpo Valles, hizo todo lo posible para poder concretar la operación. De hecho, hasta le regaló un Dodge Challenger, un auto lujoso, para convencerle.

“El carro se lo pedí al presidente del equipo peruano, pero porque le tiré un contrato para que me diga que no y me aceptó todo. Estaba con cuatro amigos en la pileta y me llama Mariano Soso para decirme que me quiere en el Real Garcilaso. ¿Y eso dónde está? En el Perú me dice”, inicia narrando.

“A mí me quería Independiente y Newell’s. Busco Cusco y me sale Machu Picchu; entonces digo ¿qué mier... voy a hacer ahí yo? Me llama el presidente y me pasa lo de las pretensiones. Era 2 de la tarde, había hecho un asado, estábamos tomando una cervecita y estábamos medio picados. Entonces anotamos en un papel (junto a sus amigos) lo que queríamos. Uno puso el auto de Toretto. Un pasaje por mes para los amigos. Todavía no lo conocíamos (al presidente), si no hubiéramos pedido otras cosas más”, agregó.

Brian Sarmiento fichó por el Real Garcilaso en el 2015.

Brian Sarmiento hizo esos pedidos lujosos con la intención de que esa opción descartada. Sin embargo, el presidente del Real Garcilaso decidió cumplirle sus caprichos, lo cual generó la sorpresa del futbolista.

“Se lo mandé y me llama. Me dijo ‘bueno, señor Sarmiento, acepto las condiciones, lo único es que vamos a tener que ver el tema del pago, una cosa te lo puedo hacer en negro, porque si no me van a caer los de la Federación’. Cuando me dice eso le corto el teléfono de una. Los pibes me preguntan qué pasó. Les digo que aceptó y empiezan todos a festejar”, mencionó.

Una elección sencilla

Sarmiento tenía dos opciones interesantes para continuar su carrera en Argentina, por lo que dio un plazo mínimo a su representante para terminar la negociación o de lo contrario no iba a tener reparos en aceptar la lujosa propuesta proveniente del Cusco. “Si no me cerrás ninguno de los dos contratos hasta las 12 de la noche, yo me voy a Perú. Habrá pensado que lo estaba agarrando en mala joda”, dijo.

Brian Sarmiento contó cómo negociaba los premios con el presidente del club cusqueño. (Video: Crudo TV)

Finalmente, a la hora pactada no recibió ningún mensaje y minutos después se comunicó con el presidente del Real Garcilaso. “‘presi, sácame los pasajes’, le digo. Y me fui”, contó. El argentino tuvo un buen desempeño con el cuadro cusqueño, donde se adaptó fácilmente a la altura y llegó a interesar a Universitario de Deportes. Pero, terminada su etapa con el ‘garci’, al año siguiente volvió a su país.

De todas formas, su estancia en el club hoy llamado Cusco FC fue ostentosa, por los pedidos que constantemente le hacía al dueño de su carta pase, especialmente con los premios por los logros conseguidos en el equipo. “Yo antes de negociar los premios, hago un registro de todo lo que tenés puesto y saco la ficha. ‘Hágamos una cosa presi, no quiero plata, dame el cinturón que tenés’, le dije. Un cinturón con diamantes tenía. ‘Dale que estás blanqueando la guita’, le decía”, relató.