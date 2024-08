René Higuita reveló que pudo fichar por Alianza Lima tras un amistoso ante Universitario: “Los llevo en mi corazón”

El exarquero colombiano se refirió a la vez que estuvo cerca de firmar un contrato con el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Betsson Perú)

Alianza Lima ha tenido grandes jugadores a lo largo de sus 123 años de historia. César Cueto, Teófilo Cubillas, Alejandro Villanueva, Hugo Sotil, Jefferson Farfán, entre otros han escrito sus respectivos nombres en el libro del club. Y entre los extranjeros se puede resaltar a Marquinho, Luis Fernando Saritama, Rodrigo Perez, y otros más. Sin embargo, hubo uno que estuvo cerca de fichar, pero un suceso impidió la contratación.

Se trata de René Higuita, quien disputó un partido con el cuadro ‘blanquiazul’ en calidad de invitado y que, pese a que no llegó a firmar contrato, guarda un grato recuerdo de esta etapa.

“Como en todos los clásicos, creo que uno se va identificando, y desde que me hicieron la invitación para ir a Alianza Lima, pues los llevo en mi corazón”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘Betsson Perú'.

Y es que Alianza Lima y Universitario protagonizaron una nueva edición del clásico peruano, esta vez, por la Copa El Gráfico 1999. En aquella ocasión, el elenco ‘victoriano’ alineó con los siguientes jugadores: René Higuita, Walter Machaca, José Chacón, Marcial Salazar, Walter Reyes, Julio Penalillo, Javier Mosquera, Walter Rojas, Tressor Moreno, Claudio Pizarro y Waldir Sáenz.

René Higuita fue titular en Alianza Lima en un amistoso ante Universitario en 1999. - créditos: Difusión

En el caso de Universitario, estuvieron Óscar Ibáñez, Alfonso Dulanto, José Luis Carranza, Paolo Maldonado, Eduardo Esidio, entre otros futbolistas de renombre.

Evidentemente, el astro colombiano era de las grandes atracciones y tuvo buenas intervenciones. Incluso le atajó un penal a Juan Guzmán con una tremenda estirada abajo. Justamente, su aporte sirvió para que Alianza Lima logre el triunfo por 2-0 gracias a los goles de Tressor Moreno y Claudio Pizarro.

René Higuita recordó con mucha alegría este suceso. “Después, hicimos un partido en el cual tuve la oportunidad de tapar un penal que ayuda para que nuestro equipo gane. Pizarro estaba también en ese equipo, no sé si hizo el gol del triunfo”, comentó.

El penal que René Higuita le atajó a Juan Guzmán en el Alianza Lima vs Universitario de 1999. - créditos: Difusión

De la misma manera, el deportista ‘cafetero’ admitió que tuvo conversaciones con la dirigencia de Alianza Lima para no limitar su estadía solo al amistoso, sino a afrontar al campeonato peruano, considerando que había aparecido DIM con una propuesta.

“Yo había hablado con la directiva para quedarme en Alianza Lima. Cuadramos el amistoso y conversamos. Yo les dije que hablemos antes que DIM me estaba haciendo una oferta. Les dije (a los directivos ‘aliancistas’) que si me hacían una oferta, estábamos a tiempo”, precisó.

Sin embargo, la postura de los altos mandos ‘victorianos’ no fue positiva antes de su llegada al Perú. “No me hicieron la oferta que me la hacían en Perú. Justo cuando llegué a Perú y jugué con Alianza Lima, ya había firmado con DIM. Fui, hice un partido muy bueno, que hasta el escorpión lo hice en el calentamiento. La gente estaba feliz”, añadió.

Goles y resumen de la victoria 'blanquiazul' con la presencia de René Higuita en la Copa El Gráfico. (Video: ManuelCrema82)

Por el contrario, la directiva de Alianza Lima cambió de opinión con su exhibición ante Universitario en el campo del Estadio Nacional de Lima, momento que ya era tarde porque había firmado con el ‘poderoso de la montaña’.

“Llegó el presidente, nos tomamos un vinito y conversamos para firmar, pero le dije que ya había firmado con DIM y agradecí. Vine con DIM a sufrir porque tampoco me pagaron (risas)”, contó.

El ‘escorpión’ de René Higuita

El exarquero colombiano venía de ser una de las figuras de su selección y de participar en la Copa del Mundo de Italia 1990. Cinco años después, en un amistoso ante Inglaterra en el mítico estadio de Wembley, realizó la gran acrobacia bajo los tres palos que fue denominada como el ‘escorpión’, la cual quedó retratada en una foto y asombró al planeta entero.

René Higuita inmortalizó el 'escorpión' en un amistoso entre Colombia e Inglaterra en 1995. - créditos: Difusión