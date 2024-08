Perú bajó posiciones en el ranking FIVB: el descenso de la ‘bicolor’ tras terminar en puesto 10° en la Copa Panamericana de vóley 2024

La selección peruana de vóley sigue cayendo en el ránking FIVB. Crédito: Norceca

La selección peruana de vóley no consigue levantar cabeza. Recientemente, la ‘bicolor’ fue protagonista en la Copa Panamericana 2024, organizada por la Norceca del 18 al 25 de agosto, buscando revertir su crisis actual. Desafortunadamente, el sexteto nacional no pudo tener una buena campaña en el torneo y eso ha repercutido negativamente en el ranking de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

En México, sede del evento, el equipo ‘blanquirrojo’ inició con el pie derecho su participación, dando la sorpresa en su debut contra nada menos que República Dominicana. La capitana Karla Ortiz y compañía lograron salir airosas en un duro enfrentamiento contra las ‘reinas del Caribe’, imponiéndose 3-1 contra todos los pronósticos.

Esta victoria despertó mucha ilusión en todos los peruanos, pero el combinado patrio no pudo mantenerse en la senda triunfal. La selección cayó en sus siguientes desafíos importantes del Grupo A: fue superada por Canadá, Colombia y México. En la jornada final pudo rescatar un triunfo ante Surinam, una escuadra que perdió en absolutamente todas sus presentaciones.

Al cuadro dirigido por el profesor Walter Lung -Antonio Rizola se quedó en Lima por el Mundial Sub 17- no le quedó de otra que disputar la clasificación del séptimo al décimo puesto de la Copa Panamericana. El cierre fue peor de lo que se imaginaba: la ‘blanquirroja’ cayó ante sus similares de Chile (2-3) y Cuba (0-3).

La selección peruana que compitió en la Copa Panamericana de vóley 2024 de mayores. Crédito: Norceca

Tras ello, la selección peruana se despidió de la competencia con solo dos victorias, ubicándose en la casilla 10° en un torneo de 12 competidores. Es decir, terminó en el antepenúltimo lugar. Esta mala experiencia ha causado que el país caiga más posiciones en el ránking FIVB y se aleje cada vez más de los principales torneos del voleibol mundial.

El descenso de Perú en el ránking FIVB

Anteriormente acostumbrada a estar entre las mejores posiciones del ranking y ser considerada potencia mundial del deporte, hoy la selección peruana de vóley pasa por una realidad completamente distinta. En la clasificación de la FIVB sigue descendiendo significativamente y ya quedó bastante lejos del top 10.

Antes de la Copa Panamericana, la última vez que la ‘bicolor’ compitió en un torneo oficial fue en el Preolímpico para París 2024, culminando en el último lugar de su serie. Esto ocasionó que la escuadra nacional cayera a la casilla 38° de la lista. Ahora, su situación se agravó un poco más luego de su participación en la reciente edición de la Copa Panamericana.

Tras el término de la competencia en México, la escuadra peruana figura en el puesto 43° del ranking FIVB con 93.05 puntos, 343.98 menos que el actual líder, Italia. Y no hay forma de poder revertir esa situación en la prontitud, ya que el certamen de la Norceca fue el único que tenía programado en el año.

Perú se ubica en el puesto 43° del ranking FIVB. Crédito: Captura

Perú no sumó puntos ni perdió en su victoria ante República Dominicana y su derrota frente a Canadá, ya que según determinó la FIVB, los combinados que disputan la Liga de Naciones (VNL) no ponen en juego puntos en la clasificación mundial por los resultados en la Copa Panamericana. No obstante, el equipo ‘blanquirrojo’ sí sufrió un descuento importante por sus caídas ante Colombia y Chile, y solo pudo sumar por su victoria ante Surinam.

Hay que tener en cuenta que en el presente el ránking es muy importante para todas las escuadras de vóley. La posición en la clasificación FIVB determinan qué elencos participan en eventos trascendentales como los Juegos Olímpicos, la VNL y el Campeonato Mundial. Ya van varios años que la ‘bicolor’ no forma parte de este tipo de torneos, por lo que el DT Antonio Rizola busca revertir ese panorama adverso pronto.