“Ojalá a estas niñas no se les suba nada a la cabeza”: la alentadora valoración de figura histórica de Perú tras el Mundial Sub 17 de vóley

Para ahora regidora del distrito de San Martín de Porres, el voleibol comenzará resurgir con la selección sub 17.

El Mundial Sub 17 2024 dejó sensaciones más que positivas para el voleibol peruano. En medio del adverso presente que experimenta la selección mayor, la categoría sub 17 logró emocionar a todo el país con una gran campaña que quedará en la historia. La ‘bicolor’ obtuvo un sexto lugar en la competencia juvenil, ganándose los elogios de propios y extraños. Ana Cecilia Carrillo, figura histórica a nivel nacional, también compartió su valoración de este éxito.

En declaraciones para ‘La Cátedra Deportes’, la recordada voleibolista que conquistó una medalla de plata en el Mundial de vóley de 1982 y compitió en dos Juegos Olímpicos, dio una opinión alentadora sobre el equipo que consiguió ubicarse entre los seis mejores del planeta, pero pidió cautela a las jugadoras, que aún están en una etapa de crecimiento deportivo.

“Después de cuántos años se ha llenado el coliseo. Todo el pueblo peruano está feliz y contento. Hace mucho no veía esto. Igual, tenemos que trabajar más. Tengo la esperanza de que estamos comenzando a resurgir. Y ojalá a estas niñas no se les suba nada a la cabeza. Todavía hay muchas cosas por trabajar. Me encantó el equipo”, valoró.

‘Anace’, como se le conoce, aprovechó para llenar de elogios a Liana Torres, que destacó como la mejor líbero del campeonato con las mejores estadísticas defensiva. También hizo una especial mención sobre Ariana Vásquez, que figuró entre las máximas anotadoras y mejores atacantes del Mundial Sub 17.

Ariana Vásquez y Liana Torres durante un partido del Mundial Sub 17 de vóley - Créditos: FPV

“Estoy admiradísima de la líbero, qué linda, me quedé enamoradísima de ella. También de la capitana, por su garra. Tienen 14-16 años, y si se les trabaja a consciencia, estas niñas pueden dar mucho que hablar más adelante”, apuntó.

En cuanto a la altura de las jugadoras nacionales, Anace Carrillo restó importancia. “Mira a los equipos equipos a los que enfrentó Perú: el doble de tallas que ellas. Y siempre hemos tenidos dos o tres altas, pero después todas bajas. Y así le demostrábamos al mundo entero de qué éramos capaces”, opinó.

El trabajo de formación para el futuro del vóley peruano

Ana Cecilia Carrillo hizo hincapié en el trabajo formativo dentro del país para inspirar un mejor futuro en este deporte. Ella, desde su posición, aseguró que creará academias para nuevos talentos peruanos en su zona.

“Yo tengo fe. Y ahora que estoy de regidora en mi distrito San Martín de Porres, voy a formar escuelas de niñas entre 8 y 12 años con 1.70 metros. Es una escuela de talentos. Mi distrito es cuna de voleibolistas. Tenemos un futuro tremendo. No se trata de que, después de este Mundial, olviden a las niñas”, apuntó.

El Coliseo Eduardo Dibós lleno durante el Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: Volleyball World

De la misma manera, ‘Anace’ valoró el hecho de que Antonio Rizola quiera mayor roce internacional para la selección peruana en todas sus categorías. El entrenador brasileño ha propuesto la realización de giras en Europa para la ‘bicolor’, pero todo dependerá del apoyo económico que se reciba, especialmente de parte del IPD. Sin duda, es importante seguir compitiendo con equipos de gran magnitud, tal y como sucedió en la cita mundialista.

“Así nos metan a cero, que busquen selecciones que nos den. Y no que nosotros les ganemos... y nos den gato por liebre. Si quieren que el voleibol resurja, tiene que ser con selecciones que nos den de alma”, sentenció la leyenda del vóley peruano.