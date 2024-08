Cuándo inician y qué atletas peruanos participarán en los Juegos Paralímpicos París 2024

La delegación peruana espera tener una gran participación en los Juegos Paralímpicos París 2024 (Asociación Nacional Paralímpica del Perú)

Los Juegos Olímpicos París 2024 fueron todo un éxito para el Perú, debido a que se volvió a conseguir una medalla tras 32 años gracias al bronce obtenido por Stefano Peschiera en vela. Además, el resto de deportistas realizaron grandes participaciones, como el caso de Alonso Correa (surf), Maria Belén Bazo (vela), Evelyn Inga, Kimberly García y César Rodríguez (marcha atlética) y Nicolás Pacheco (tiro), quienes obtuvieron diplomas olímpicos.

No obstante, la actividad de los peruanos en el circuito olímpico todavía no culmina, debido a que se nos encontramos a puertas del comienzo de los Juegos Paralímpicos París 2024, en la que 13 paratletas nacionales darán su máximo esfuerzo para seguir dejando el nombre del país en alto y por qué no, traer nuevas preseas.

La delegación peruana está compuesta por: Angélica Espinoza (taekwondo), Pilar Jáuregui, Giuliana Poveda y Rubí Fernández (bádminton), Rosbil Guillén y Neri Mamani (atletismo), Daniela Campos (tiro con arco), Jorge Arcela (tiro deportivo), Israel Hilario (ciclismo), Rodrigo Santillán y Dunia Felices (natación), Diego Quispe (levantamiento de potencia) y Niurka Callupe (boccia).

Angélica Espinoza espera revalidar su medalla de oro en taekwondo en los Juegos Paralímpicos París 2024 (IPC)

¿Cuándo empieza la participación peruana en los Juegos Paralímpicos 2024?

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 comenzarán oficialmente este miércoles 28 de agosto, con una espectacular inaguración que tendrá lugar en la Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos. No obstante, la participación de los paradeportistas peruanos iniciará recién el jueves 29, fecha en la que debutarán 5 de nuestros representantes.

Angélica Espinoza, quien a las 3:00 horas peruanas iniciará su defensa a la medalla de oro obtenida en Tokio 2020, enfrentará a la camerunesa Guileine Cheumogne, en la Ronda de 16 de la modalidad Kyorugui del peso K44 -47 kg. Solo unos minutos después, a las 3:13, Rodrigo Santillán disputará los preliminares de los 100 metros en el estilo espalda. A las 9:40 será el turno de Giuliana Póveda, otra de las grandes esperanzas de medalla, quien enfrentará a la indonesia Rina Marlina. Luego, a las 10:00, Daniela Campos debutará en la fase de grupos de la modalidad arco recurvo individual femenino, mientras que a las 13:30, Niurka Callupe afrontará el Grupo 3 en Femenino individual BC3.

El viernes 30 continúa la participación nacional con Pilar Jauregui, quien a las 2:10 enfrenta a la china Li Hongyan. Rubí Fernández, la tercera peruana integrante del equipo de bádminton, chocará a las 11:00 con la polaca Oliwia Szmigiel. Por su parte, Rosbil Guillén afrontará la carrera de 5000 metros T11 a las 3:05.

El domingo 1 de septiembre se estrenan Jorge Arcela en la clasificatoria de R3 rifle de aire tendido mixto SH1 a las 2:30, mientras que Neri Mamani afronta la carrera de 1500 metros T11. El miércoles 4, Israel Hilario disputa el contrarreloj C2 en horario por definir, Diego Quispe, realiza el levantamiento de potencia de 59 kg a las 6:35 del jueves 5. Dunia Felices, a las 4:25 del sábado 7, nadará los 200 metros estilo combinado IM S5

Giuliana Póveda es una de las grandes esperanzas de Perú para traer una medalla de los Juegos Paralímpicos París 2024 (Legado).

Historial de Perú en los Juegos Paralímpicos 2024

Desde su implementación en Roma 1960, Perú ha participado de nueve de los quince Juegos Paralímpicos celebrados. La primera fue en Heidelberg 1972, con el esgrimidor Enrique Barúa como único representante.

En la siguiente edición: Toronto 1976, a pesar de que solo fueron dos paradeportistas, ‘Team Perú' cosechó sus mejores resultados en la historia, obteniendo tres medallas. Teresa Chiappo obtuvo la medalla de oro en tenis de mesa y la de bronce en atletismo, mientras que José González obtuvo otro bronce en natación.

Posteriormente, el nadador Jimmy Eulert obtendría cinco medallas: un oro en Atlanta 1996, un oro y una plata en Sídney 2000 y dos bronces en Atenas 2004. Sus dos preseas doradas fueron en la modalidad de 50 metros libre, mientras que las otras tres en 50 metros espalda. Finalmente, en Tokio 2020 Angélica Espinoza se hizo con un nuevo oro en taekwondo.

Jimmy Eulert, es considerado uno de los mejores paratletas peruanos, ganador de cinco medallas paralímpicas (Andina)

De esta forma, el saldo peruanos en los Juegos Paralímpicos es de 9 medallas (4 de oro, 1 de plata y 4 de bronce). Resultados muy superiores a los de los Juegos Olímpicos, en los que se registran 5 medallas (1 oro, 3 plata y 1 bronce).

¿Dónde ver los Juegos Paralímpicos 2024?

Del mismo modo que en los Juegos Olímpicos, estos Juegos Paralímpicos París 2024 serán transmitidos por Claro Sports, cuyo contenido se encuentra abierto para todo el público latinoamericano en su canal de YouTube.