Lista de convocadas para Sudamericano Sub 19 de vóley: sin Ariana Vásquez, las elegidas de Antonio Rizola para torneo en Brasil

Antonio Rizola definió su convocatoria para el Sudamericano Sub 19 de vóley. Crédito: Volleyball World

El Mundial Sub 17 de vóley llegó a su fin, pero la emoción persistirá en el vóley peruano ya que se aproxima un nuevo desafío internacional: el Campeonato Sudamericano Sub 19 2024. De hecho, ya se publicó la lista oficial de convocadas para afrontar esta importante competencia en la ciudad de Araguari, en Brasil, del miércoles 28 de agosto al domingo 1 de septiembre. Con ello, además, se confirmó una baja importante.

Como había anunciado anteriormente, Antonio Rizola incluyó en la nómina a jugadoras sub 17 que destacaron en la última cita mundialista que se realizó en Lima. El DT brasileño tuvo la intención de promover a un total de cinco jugadoras para el equipo que disputará la gloria en tierra brasileña en una categoría mayor; no obstante, una de ellas no podrá estar presente.

Se trata de Ariana Vásquez, quien no pudo terminar el último partido del combinado patrio ante Brasil por el quinto puesto del Mundial, debido a una lesión en el codo. Entre lágrimas, la capitana tuvo que salir de la cancha y, al terminar el duelo, fue trasladada a un hospital para la realización de una resonancia magnética.

Desafortunadamente, con la convocatoria de la sub 19, se confirmó su baja para el Sudamericano, ya que estaba contemplada por Rizola para que sume una nueva experiencia internacional y no apareció en lista. La nacida en Iquitos fue una de las máximas anotadores del campeonato sub 17 y, además, una de las mejores atacantes del certamen, por lo que será una dura ausencia en la ‘bicolor’.

Ariana Vásquez sufrió una dura lesión en el codo y no entró en la convocatoria de Perú para el Sudamericano Sub 19 de vóley. Crédito: Andina

Lista de convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de vóley

A pesar de la baja de Ariana Vásquez, el profesor Antonio Rizola no la reemplazó con otra jugadora de su misma categoría. Finalmente, en la lista para el Sudamericano Sub 19 se integraron únicamente a cuatro representantes de la sub 17: Camila Monge, Alexa Vega, Paola Moreano y Gianella Chanca. Esta es la nómina completa de 14 voleibolistas para la competencia en Brasil:

- Camila Monge (Regatas Lima)

- Susana Castro (Deportivo Wanka)

- Alexa Vega (Géminis)

- Antonela Ramírez (Túpac Amaru)

- Fabiana Rivero (Circolo Sportivo Italiano)

- Waleska Toro (Deportivo Wanka)

- Dafne Díaz (Túpac Amaru)

- Reyna Ballon (Rebaza Acosta)

- Alyson Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

- Paola Moreano (Rebaza Acosta)

- Mariana Chalco (Universidad San Martín)

- Fátima Villafuerte (USIL)

- Patricia Aguilar (Géminis)

- Gianella Chanca (Rebaza Acosta)

Cabe mencionar que en este campeonato Antonio Rizola actuará como jefe de la delegación. El entrenador será Martín Escudero, quien será acompañado por su asistente Ángel Ramírez. Asimismo, estarán presentes el doctor Julio Echevarría, el estadístico José Leopoldo Tipiani y el fisioterapeuta Miguel Mosquera.

Lista de convocadas para Sudamericano Sub 19 de vóley. Crédito: FPV

Grupo y debut de Perú en el Sudamericano Sub 19 de vóley

La selección peruana competirá en el Grupo A del Sudamericano Sub 19 de vóley, siendo emparejado con sus similares de Brasil y Venezuela. La ‘bicolor’ tendrá un duro debut, ya que iniciará su participación en la competencia el día 29 de agosto contra nada menos que el anfitrión brasileño.

El combinado que tiene a Antonio Rizola al frente espera comenzar con el pie derecho su camino en el campeonato. Cabe mencionar que este torneo, organizado por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) otorgará tres plazas al próximo Mundial de la categoría, que se desarrollará en el 2025.