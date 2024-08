“Paolo Guerrero ya no quiere jugar en la selección peruana”, la dura e inesperada revelación de Carolina Salvatore a poco del reinicio de las Eliminatorias 2026

La periodista deportiva lanzó una inesperada y dura información sobre el futuro del 'Depredador' en la 'bicolor'. (Video: TRIVU)

Paolo Guerrero ha venido siendo noticia en los últimos meses. Y es que luego de haber forzado su salida de César Vallejo en el inicio del Torneo Clausura, lo que siguió fueron las negociaciones entre sus abogados y el club trujillano para desligarse. De hecho, esto está a pocas horas de concretarse, teniendo a Alianza Lima en el horizonte. Sin embargo, la novedad pasaría por otro lado, ya que la periodista deportiva, Carolina Salvatore, lanzó una dura e inesperada información en la que reveló que el ‘Depredador’ ya no quiere jugar más por la selección peruana.

En el programa ‘La Interna’ del canal de YouTube, ‘Trivu’, los panelistas se encontraban analizando la convocatoria del técnico Jorge Fossati de cara a los duelos por las Eliminatorias 2026 contra Colombia en Lima y Ecuador en Quito. De hecho, los nombres que se conocieron a quienes se les mandó una carta de reserva eran Santiago Ormeño de Puebla de México y Yordy Reyna de Rodina Moscú de Rusia.

Ahí fue cuando la comunicadora sorprendió con un suceso que se enteró de dos exfutbolistas. “La semana pasada estuve con dos exjugadores que me contaban ‘off the record’ que Paolo Guerrero ya no quiere jugar en la selección peruana”, dijo en primera instancia.

De la misma manera, aseguró que los motivos de esta decisión se basarían en la intensa presión que constantemente ha recibido el experimentado delantero en los últimos tiempos. Esta está relacionada con la dificultad para anotar goles, por lo que no pretende culminar su carrera con esta imagen.

“Estos dos exfutbolistas me dicen que Paolo está muy cansado de tener que cargar con la responsabilidad de que mete gol o no mete gol y no está bueno que se retire con esa imagen de la selección. Eso es lo que me dicen”, añadió.

El último partido de Paolo Guerrero con Perú fue en la derrota ante Argentina por Copa América 2024. - créditos: Getty Images.

¿Cómo le fue a Paolo Guerrero en los últimos años con la selección peruana?

Para nadie es un secreto de que Paolo Guerrero es uno de los mejores jugadores que ha tenido la selección peruana en su historia. Justamente, ostenta la distinción de ser el máximo goleador con 40 anotaciones en más de 120 presentaciones entre amistosos, Eliminatorias Sudamericanas, Copas Américas y Mundial (Rusia 2018). De este último fue uno de los artífices con sus dianas en encuentros importantes que lograron romper una larga ausencia de 36 años sin acudir a las Copas del Mundo.

No obstante, en los recientes años, su rendimiento en la ‘bicolor’ no ha sido el esperado. El 2020 tuvo una lesión que lo marginó casi todo el 2021 y gran parte del 2022. El 2023 regresó al ‘equipo de todos’ de la mano de Juan Reynoso, aunque los resultados colectivos no ayudaron a su óptimo desenvolvimiento.

Jorge Fossati, habiendo visto su notable labor en LDU de Quito en el segundo semestre de la temporada pasada, lo tomó en cuenta para los amistosos del 2024 y la Copa América 2024. Empero, el futbolista ha ido perdiendo algunas capacidades propias de su veterenía (40 años) como la rapidez, el constante desmarque y las diagonales. Su último gol fue de penal en el amistoso contra República Dominicana en marzo.

El delantero nacional selló la goleada en el Estadio Monumental. No marcaba desde la final de la Copa América 2019. (Video: Movistar Deportes)

Paolo Guerrero y su futuro a nivel de clubes

Más allá de lo que decida Paolo Guerrero en torno a la selección peruana, esta campaña pretende seguir su carrera deportiva. En esa línea, el artillero regresó al país a inicios del 2024 para jugar por César Vallejo, pero los malos resultados del equipo provocaron que en julio decida marcharse del club.

Hubo un lío legal entre las dos partes, aunque luego de varias semanas y de haber apelado a la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, el lunes 26 de agosto el jugador quedará libre y de ahí estaría en capacidad de firmar por Alianza Lima, el equipo de sus amores. Esto no le exime de la medida que tomará la directiva ‘poeta’.