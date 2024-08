‘Coyote’ Rivera lanzó reveladora respuesta sobre el futuro de Paolo Guerrero y su fichaje a Alianza Lima: “Nosotros somos de palabra”

El exjugador respondió sobre el fichaje del 'Depredador' a Alianza Lima. (Con Calle)

Paolo Guerrero está muy cerca de liberarse de la Universidad César Vallejo luego de varias semanas de incertidumbre. Y es que la Cámara de Conciliación y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) habría decidido rescindir el contrato entre el club y el delantero.

En medio de esta posibilidad latente, una entrevista de su hermano mayor, Julio Rivera, salió a la luz. En esta, el popular ‘Coyote’ dio una reveladora respuesta sobre el futuro del ‘Depredador’ y su posible fichaje a Alianza Lima.

El exjugador fue consultado sobre en qué equipo le gustaría que ‘PG9′ cuelgue los botines luego de una carrera llena de éxitos y contestó que “él se va a retirar en Alianza seguro” en el programa de Youtube llamado ‘Con Calle Pablito’.

Instantes después, en la misma pieza audiovisual de adelanto de la entrevista completa, Rivera indicó que convenció a Guerrero de volver al fútbol peruano y estampar su rúbrica por la UCV tras salir campeón con LDU de Quito en 2022.

“Voy a hacer esta revelación, Paolo ya no quería venir a jugar, el que ha sido el precursor, ha sido mi persona. Le digo ‘Paolo nosotros somos de palabra, tenemos que hacerlo’”, manifestó.

'Coyote' Rivera develó que convenció a su hermano Paolo Guerrero de jugar en Perú.

Comunicado de César Vallejo tras última reunión con Paolo Guerrero

Lo cierto es que este martes 20 de agosto, los representantes legales de ambas partes se juntaron en la Cámara de Conciliación de la FPF para presentar sus respectivos descargos sobre la situación polémica que inició desde mediados del mes pasado.

RPP informó que Paolo Guerrero argumentó que ya no tiene ningún vínculo con la institución trujillana, ya que no recibió el sueldo de julio. Mientras que la UCV señaló que el jugador no presentó una renuncia formal.

Ante la divulgación de distintas versiones, el club de la familia Acuña se pronunció mediante un comunicado a través de sus redes sociales. En primera instancia, explicó el motivo de la presencia de su abogado y el de ‘PG9′ en dicha reunión.

“El objetivo de esta audiencia fue para evaluar la solicitud de nuestro jugador para dar por terminado su vínculo laboral con el club, con el fin de quedar libre para ser contratado por otros equipos de fútbol”, se puede leer.

Vallejo agregó que “la naturaleza del presente proceso es determinar el fin de la relación contractual, más no las razones del mismo. Por lo tanto, cualquier discusión sobre las compensaciones y montos generados por dicho fenecimiento será sometida al procedimiento correspondiente”.

Esto último dejó claro que la Cámara de la FPF sí puede liberar a Paolo Guerrero para que se incorpore a otro club. No obstante, los montos económicos que los ‘poetas’ solicitan por perjuicios serían causal de llevar el caso a otras instancias deportivas como la FIFA.

Comunicado de César Vallejo tras reunirse con Paolo Guerrero en la Cámara de Conciliación de la Federación.

El presente deportivo de Paolo Guerrero

‘PG9′, a sus 40 años, puede aportarle muchas cosas a Alianza Lima en lo deportivo y económico. Desde su jerarquía y su olfato goleador de cara a portería hasta el incremento de venta de camisetas e ingreso de auspiciadores.

Pero, no podemos dejar afuera un factor importante. Guerrero no disputa un partido oficial desde hace casi dos meses. Su última participación se remonta al 20 de junio cuando jugó 56 minutos en la derrota de Perú ante Argentina por la fecha 3 de la Copa América 2024.

Esto, junto a su falta de entrenamiento constante, le jugaría una mala pasada en caso se incorpore a Alianza u otro club. Por ese motivo, el centrodelantero tendría que hacer un acondicionamiento físico para mostrar una buena versión.