Primer entrenador de Kimberly García señaló factor clave que pudo evitar la injusticia y conseguir la medalla en París 2024: “Hay muchos disgustos por los jueces”

Pedro Cañizares, primer entrenador de Kimberly García, señaló factor clave que pudo evitar la injusticia y conseguir la medalla en los Juegos Olímpicos París 2024.

Kimberly García no pudo escribir su nombre en la historia gloriosa de los Juegos Olímpicos. Estuvo muy cerca de lograr la hazaña. En la prueba individual de 20 km de marcha, quedó en el puesto 16; no obstante, en la competencia de relevos mixtos, tuvo una mejor performance y finalizó en la cuarta posición con César Rodríguez.

Si bien se quedó con las mieles en los labios en París 2024, la huancaína ilusionó a los más de 30 millones de peruanos y los llenó de orgullo por su entrega hasta el último segundo. Y es que, pese a sus molestias físicas, terminó su competición.

Pero hubo un factor que también jugó en contra de García. Su primer entrenador Pedro Cañizares, en entrevista exclusiva con Infobae Perú, reveló que la falta de la implementación del chip en la plantilla de las zapatillas de las atletas permitió que los jueces alteren los resultados en la ‘ciudad del amor’.

Pedro Cañizares, es un entrenador cubano encargado de formar los talentos de El Tambo, Huancayo, y que encaminó a Kimberly García en la marcha atlética.

Los inicios de Kimberly García en la marcha atlética

- ¿Cómo llegas a conocer a Kimberly García?

En el año 1996 o 1997, su prima Minerva García, que llegó a ser campeona panamericana, entrenaba conmigo. Yo estaba en el Perú, recién llegaba, estaba de misión por un contrato entre Perú y Cuba, eran 40 entrenadores cubanos que distribuyeron en todo el país, a mí me tocó Huancayo. La misión era encontrar talentos, detectarlos y prepararlos. No solo a los atletas, sino también a un grupo de entrenadores para cuando finalice el contrato, ellos se quedaran con el grupo. Así fue como conocí a Minerva, y Kimberly era una niña y hacía los movimientos de su prima. Cabe aclarar que, ‘Kimy’ inició conmigo su preparación a través de un programa donde enseñábamos a correr, saltar y marchar. Comenzó a destacar, nosotros veíamos grandes actitudes para que un futuro -20 años- pueda ser una atleta destacada a nivel mundial y así fue.

- Bajo tu dirección, ¿qué logros pudo conseguir Kimberly?

Bajo nuestra dirección, llegó a ser campeona panamericana, estar en el top 8 del mundo, fue a los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud y obtuvo el sexto puesto, fue a los Juegos Olímpicos de Río y Tokio, y muchos campeonatos mundiales, donde se empezó a consagrar como un atleta con grandes resultados.

- Dejando de lado el aspecto deportivo y sus grandes condiciones, ¿cómo era Kimberly en sus inicios? ¿Contaba con el apoyo de sus padres?

En plena formación, los padres jugaron un papel fundamental, principalmente la tía, que era la que llevaba a Minerva y ella, y cumplía con todas las indicaciones: zapatos, la vestimenta, la higiene personal, la alimentación, factores psicológicos. Por eso es que la familia, en este caso, fue importante, porque Kimberly estuvo muchos años sin apoyo y sin auspiciadores. Ahí la familia la sostuvo.

- ¿Ahora, teniendo en cuenta que estás muchos años involucrado en el atletismo peruano, consideras que ha habido un crecimiento rápido o lento en esta disciplina?

No ha habido un crecimiento rápido, sino se ha dado muy lentamente. Es una lástima, me siento peruano, amo este país y lo defiendo. Siendo un país tan grande, tan poderoso económicamente, con personas idóneas para el alto rendimiento, estemos en esta posición. Por ejemplo, en estos Juegos Olímpicos, apenas una medallita, ¿Cómo islas y otros países con menos recursos son capaces de coger cuatro o cinco medallas? Eso a mí me duele. Lo que se necesita y no acabamos de entender es que el deporte debe ser una política del estado. Somos potencia en gastronomía, en turismo y también podemos serlo en deporte.

Pedro Cañizares junto a Kimberly García en Río 2016.

El crecimiento de Evelyn Inga y César Rodríguez

- Tengo entendido que no solo entrenaste a Kimberly García, ¿a qué otros atletas tuviste bajo tu dirección, que compitieron en los Juegos Olímpicos París 2024?

A Evelyn Inga y César Rodríguez.

- ¿Podrías contarnos un poco más sobre su historia con ellos?

Ellos empezaron a temprana edad, a comparación de Kimberly García, eran mayores, aquí en la escuela de marcha de El Tambo (Huancayo). Primero estuvieron en un programa de preparación física, había que mejorarle un grupo de capacidades, poco a poco fueron introduciéndose en la marcha para que aprendieran los movimientos biomecánicos de esa disciplina, luego pasaron a una preparación constante que permitió que se consagraron a nivel mundial. No es que llegaron de un momento a otro, eso llevó más de 12 años de preparación.

Pedro Cañizares guió a Kimberly García, César Rodríguez y Evelyn Inga en sus inicios en la marcha atlética.

- A Evelyn nadie la tenía referenciada, ¿cuál crees que fue su clave para conseguir el octavo lugar en la prueba de 20 km en París?

Ella estuvo siempre en el grupo, ella ha sido muy tenaz, constante, inteligente y se ha preocupado siempre en prepararse bien y mejorar su técnica. Esa es la ventaja que ha tenido. Hay un lema, la medalla se gana en el entrenamiento, uno lo que va a la competencia es a recoger. En eso tenemos que decir que Evelyn ha sido muy constante.

- En París 2024 -para los deportistas peruanos- no fue todo felicidad, ya que hubo muchos problemas. Por ejemplo, César Rodríguez se retiró de su competencia por dolores en el estómago, ¿a qué se debe ello?

Puede pasar, la alimentación del deportista se va chequeando con el entrenador, no se puede descuidarla, mucho menos cuando te estás acercando a una competencia. Eso es una opinión genérica, pero debemos pedirle una explicación a la organización de los Juegos Olímpicos y la delegación peruana.

El maratonista César Rodríguez consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 y rompió el récord nacional en esa competición. (Twitter: Atletismo Peruano)

La falta de tecnología que perjudicó a los marchistas en París 2024

- Por otro lado, hubo reclamos por las penalizaciones de los jueces al no aplicar la técnica correcta...

La marcha hasta que no se aplique las nuevas tecnologías estaremos expuestos a apreciaciones justas e injustas. Muchas veces depende del equipo de jueces, es por eso que se vuelve subjetivo dar un pronóstico, no es como la carrera o las demás disciplinas, en las que algunos dicen ‘el mío va a tener más posibilidades’, en la marcha no se puede predecir que uno hará 1 hora y 20 minutos. Tal vez pone todo su esfuerzo para hacerlo, pero un grupo de jueces aprecia que no fue correcta la técnica, entonces ya echaron a perder un trabajo de cuatro años, eso es lo que está pasando ahora mismo en la marcha atlética, donde hay muchos disgustos de los entrenadores por el actuar de los jueces.

- ¿Crees que eso afectó a Kimberly García en la prueba mixta? ¿A qué te refieres cuando mencionas la tecnología?

Eso pasó. Hasta que no apliquen lo que se está planteando desde el 2020, que los marchistas lleven el chip electrónico en la plantilla, que es lo que va a decir quién está en fase vuelo y quién no, entonces eso va a ser muy beneficioso, vamos a hacer de la marcha atlética más atractiva y justa.

Se busca implementar chips en la suela de las zapatillas de los marchistas para evitar las penalizaciones injustas.

- ¿Hay una fecha confirmada para que comience a utilizar los chips en la marcha atlética?

Todavía no se sabe, en el congreso que se debe efectuar ahí en Francia, se debe aprobar o no aprobarse, eso está planteado desde el 2020 en un congreso que participé en China. Lo que pasa es que después vino la pandemia y eso se quedó así. Recientemente en este año, volvieron a salir algunas publicaciones, de cómo es el problema de los chips en la plantilla y los equipos que iban a registrar el contacto de toda la pista. Quisiera que lo aplicaran desde el 2025, porque me duele mucho ver como algunas veces injustamente se descalifican a atletas de marcha que lo están haciendo correctamente y a otros le permiten hacer una cosa que no es marcha.

Su opinión sobre las críticas contra Kimberly García

- Muchas personas cuestionaron a Kimberly García por su puesto en la prueba de 20 km, pero no conocen la dificultad de esta disciplina, ¿qué podrías opinar sobre ello?

Es la disciplina más fuerte que tiene el atletismo, por el gran esfuerzo que hace el deportista. La marcha atlética no es como las demás disciplinas, tiene más acercamiento a una lesión, producto que siempre un pie está en el piso, hiperextendido. Ningún ser humano, al menos que goce de hiperextensión de rodilla, lo puede hacer. Esa misma extensión del contacto con el talón, provoca que la cosa sea más tensa que cualquier otra competencia.

La peruana fue la gran favorita, pero no pudo demostrarlo. (Video: Claro Sports)

- En ese sentido, ¿consideras que fueron desmesuradas las críticas contra Kimberly García por no conseguir medalla en París 2024?

Todos hubiésemos querido, según los resultados que iba obteniendo en cada competencia, que se lleve una medalla. Ese es el problema de la marcha, que no se puede pronosticar, asegurar.