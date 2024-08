Erick Osores apuntó contra jugadores que “contaminan” la selección peruana y lanzó: “A Renato Tapia se le cayó el traje de superhéroe”

El periodista cuestionó a cuatro futbolistas de la 'bicolor' ante el mal presente a poco de las Eliminatorias 2026. (Video: Erick y Gonzalo)

La selección peruana se encuentra a menos de un mes de enfrentar a Colombia en el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Sin embargo, el presente de la ‘bicolor’ no es el ideal, ya que fue eliminada en fase de grupos de la última Copa América y además está en el fondo de la tabla del proceso clasificatorio. Por eso y por la actualidad de varios referentes como Paolo Guerrero, Christian Cueva, André Carrillo y Renato Tapia, Erick Osores apuntó contra ellos y aseguró que contaminan el plantel, sobre todo Renato Tapia.

En el programa ‘Erick y Gonzalo’ de YouTube, hubo una consulta de los usuarios hacia el panel acerca del futuro del combinado patrio y el hecho de que algunos futbolistas estén con la mente en otra parte. Gonzalo Núñez comenzó diciendo que para él “es negro ese panorama”.

De pronto, el conductor de ‘Fútbol en América’ tomó la palabra y confirmó que “no todos, pero hay dos o tres que contaminan”.

Asimismo, Erick Osores hizo énfasis en que varios elementos de la ‘blanquirroja’, que han tenido un rol protagónico, han perdido la humildad. “Vienes mal, con malos resultados y malas campañas, es cuando más necesitas la humildad. Y yo veo a ciertos jugadores clave como Paolo Guerrero, Christian Cueva y Renato Tapia, y lo último que noto en ellos es humildad, como que no dan todo por la selección”, precisó.

Ahí fue cuando el periodista deportivo arremetió, específicamente, contra Renato Tapia, al tener unas actitudes que no ha considerado como adecuadas.

“Está bien que los tiempos han cambiado, pero no noto ese compromiso. André Carrillo está desmotivado, a Cueva parece no importarle, Paolo Guerrero está en otras cosas, y a Tapia finalmente se le cayó el traje de superhéroe”, sostuvo.

El presente de los referentes de la selección peruana

Renato Tapia ha sido uno de los que ha estado en medio de las críticas por su decisión de no acudir a la Copa América 2024 con la selección peruana luego de no haber recibido el visto bueno de la FPF en torno al seguro especial que debía tener para afrontar dicha competición porque no tenía equipo.

Algunas exleyendas de la ‘bicolor’ cuestionaron la postura del ‘Cabezón’ al negarse a jugar con el equipo. Acusaron falta de compromiso para un elemento que, para muchos, está llamado a portar la cinta de capitán en un futuro no muy lejano.

Pero luego de más de un mes de incertidumbre, finalmente se conoció que Leganés de LaLiga de España lo fichó, e incluso hizo su debut el sábado 17 de agosto contra Osasuna.

Otro de los jugadores que también ha sido criticado por Erick Osores ha sido Paolo Guerrero. El delantero de 40 años afronta la recta final de su carrera deportiva y, en las últimas semanas, ha estado involucrado en un conflicto con su actual club, César Vallejo, del cual se quiere desligar y protagonizó una sorpresiva escena para el recuerdo.

Además, el ‘Depredador’ ha estado envuelto en más polémicas que en escenarios positivos. Los partidos que defendió al conjunto ‘poeta’ se le vio más desesperado y reclamando acciones de juego, que en disfrutar de su fútbol, que no hace mucho le dio éxitos (fue campeón de la Copa Sudamericana 2023 con LDU de Quito).

En panoramas se encuentran Christian Cueva y André Carrillo. Curiosamente, ambos futbolistas fueron captados en una discoteca luego de la desastrosa participación de la selección peruana en la Copa América. Varios consideraron que no fue el momento ideal por el rendimiento mostrado en Estados Unidos. ‘Aladino’, por si fuera poco, no ha definido todavía su futuro y, luego de frustrarse su fichaje por César Vallejo, se desconoce dónde jugará la segunda parte del año. Mientras tanto, ha disfrutado en su natal Trujillo, en diversas reuniones sociales.

