El lamento de Sebastián Rodríguez por penal errado en Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Nunca había fallado”

Sebastián Rodríguez bajó su nivel con Alianza Lima en el Torneo Clausura 2024 (Getty)

El empate sin goles con Sporting Cristal, en el Estadio Nacional, dejó un mal sabor de boca en Alianza Lima, debido a que se perdió el liderazgo del Torneo Clausura en detrimento de Universitario de Deportes. Uno de los principales señalados por el resultado fue Sebastián Rodríguez, quien tuvo en sus pies la chance de abrir el marcador mediante un tiro penal, pero su remate fue atajado hábilmente por Diego Enríquez.

Al finalizar el encuentro, el popular ‘Bigotito’ se lamentó por lo ocurrido y reveló que durante toda su carrera, siempre fue el encargado de ejecutar los penales en sus respectivos equipos y hasta el momento, nunca le había tocado errar.

“Me ha tocado siempre patear los penales en los otros equipos y no había fallado hasta el día de hoy, pero esto es fútbol y a veces pasa. Obviamente, no me gusta que pase y menos en una situación como la de hoy donde el equipo lo necesitaba, pero a seguir”, declaró en rueda de prensa.

Sebastián Rodríguez no pudo con el portero de los 'celestes'. (Video: L1 Max)

Cabe señalar que en redes sociales se cuestionó que el encargado del lanzamiento no haya sido Matías Succar; quien cumplía esa función en Carlos A. Mannucci y Deportivo Municipal, o Pablo Sabbag.

El mediocampista uruguayo también expresó su tristeza por lo ocurrido y reconoció que el equipo está en deuda cuando se trata de enfrentar a rivales que se encuentran en la zona alta de la tabla, ya que tampoco han conseguido superar a Universitario, Melgar o ADT: “Me voy con tristeza y amargura por no poder ayudar al equipo. Nosotros como jugadores y como plantel estamos en debe en este tipo de partidos”, expresó.

“Fuimos superiores”

Si bien hubo autocrítica, Sebastián Rodríguez también dejó en claro que, en su percepción, Alianza Lima fue mejor que Sporting Cristal, debido a que generó las situaciones más claras. Además, recordó que se trató del primer cotejo que el nuevo DT Mariano Soso pudo planificar desde comienzos de semana, dado el anterior, en el empate 0-0 con ADT en el Alejandro Villanueva, el argentino tenía apenas unos pocos días en el cargo

“Me tocó jugar más de contención por delante de los centrales para ser siempre esa opción de pase, y creo que el equipo lo hizo en varios momentos del partido y bien. Creamos varias situaciones claras que no pudimos concretar. Fue la primera semana completa del profe y su comando técnico. Las situaciones claras fueron varias de nosotros. No se pudo ganar, pero claramente fuimos superiores”, comentó.

Empate sin goles en el Estadio Nacional de Lima. (Video: Liga 1 Max)

Diego Enríquez: “Estoy preparado para defender estos colores”

El otro gran protagonista del penal fue Diego Enríquez, quien se lució con una espectacular atajada, y que en la segunda parte bloqueó un tiro peligroso de Pablo Sabbag, llevándose todos los aplausos. El guardameta se mostró contento, pero también sereno por su redonda actuación.

“Dentro del arco siempre estoy preparado para defender estos colores. He estrenado bastante tiempo para estar en este nivel y creo que poco a poco lo estoy demostrando. Creo que me falta más todavía por crecer y seguiré trabajando para ello”, declaró a L1Max, que lo eligió figura del partido.

Asimismo, el portero de 22 años se pronunció sobre una posible convocatoria a la selección peruana: “Es un gran sueño; creo que si vengo haciendo bien las cosas va a llegar el llamado. Solo tener esa meta a corto plazo porque sé que va llegar y solo seguir trabajando para que se pueda dar y defender los colores de la ‘blanquirroja’”, indicó.