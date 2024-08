Debutó con Juan Reynoso, salió campeón con Alianza Lima, se retiró del fútbol con 23 años y ahora vive en España: la historia de Juan Diego Li

Juan Diego Li debutó con Juan Reynoso, salió campeón con Alianza Lima, se retiró del fútbol con 23 años y ahora vive en España.

Cada año aparecen jugadores jóvenes con mucha proyección en el fútbol peruano. Sin embargo, no todos llegan a despegar por distintas razones, entre ellas, las lesiones. Ese es el caso de Juan Diego Li, quien tuvo un arranque prometedor saliendo ganador del famoso concurso ‘The Chance’, que lo llevó a conocer el alto nivel en Barcelona, ciudad de España que, por cosas de la vida, lo acoge en la actualidad.

El exlateral derecho dio sus primeros pasos en la profesional con Juan Reynoso, quien lo hizo debutar en Melgar. No obstante, en Alianza Lima pudo salir campeón nacional, hasta que las lesiones forzaron su retiro con solo 23 años.

El canterano de Esther Grande de Bentín, y que también pasó por San Martín, Vejle BK de Dinamarca y UTC, accedió a una entrevista exclusiva con Infobae Perú desde Barcelona, en la que narró todo lo relacionado a su carrera, los pasajes que lo marcaron, su visión del fútbol y su presente en el Viejo Continente.

- Cuéntame de tus primeros pasos en el fútbol.

Jugaba en el colegio, pero a los 10 y 11 años me metí a algo más competitivo. Fui a Academia Cantolao y viajaba mucho a Argentina, México y Suecia. Pasé un año en Regatas Lima y de ahí a Esther Grande de Bentín, donde hice toda mi carrera desde los 13 hasta los 17 años. Me llevó el ‘profe’ ‘Lulo’ Argote y encontré otro tipo de competencia. Como EGB no tenía Primera División, me fui a la reserva de San Martín y campeoné. Busqué el siguiente paso, que era el debut profesional y me fui a Melgar con Juan Reynoso, quien me hizo debutar, y empezó mi carrera.

- ¿La tuviste fácil desde el inicio?

Personalmente, creo que en EGB no había el tema de racismo, si se puede decir. Inculcaban valores, siempre estaban a favor de que los alumnos estudien, fueran al colegio, que juegue el mejor. Había veces que no podía jugar por una categoría mayor porque tenía un examen en el colegio. En EGB formaban todos sus jugadores primero siendo personas y después profesionales. Había jugadores que suspendían algún curso y los sacaban del equipo titular, es una manera de dar un mensaje.

- ¿Pudiste compaginar bien los estudios con el fútbol?

Siempre. Creo que el estudio no es ninguna excusa para no hacerlo. Solo es buscar la manera, sea cuando estaba en menores con el colegio y en fútbol profesional con la universidad. Creo que es algo que ayuda mucho a trabajar el cerebro y ver desde otra perspectiva el mundo. Saber que cuando uno comienza a ganar dinero, viene cualquier persona, pero si tienes estudios, no te van a agarrar o tratar de hacer algo. Ahora está la metodología ‘online’ y se pueden hacer muchas cosas. Al final no tienes que terminar la carrera en tres o cinco años, puede ser en 15, pero el tema es acabarla.

Juan Diego Li hizo la mayor parte de su etapa formativa en Esther Grande de Bentín. - créditos: Juan Diego Li

- Fuiste uno de los ganadores de ‘The Chance’ en Perú y pudiste viajar a Barcelona. ¿Qué tal fue esa experiencia?

Fue muy divertida, una de las cosas que hizo que siga con el fútbol, porque estaba en un punto de si dedicarme a los estudios o irme para el fútbol profesional. Se dieron ciertas cosas, me llamaron a la selección sub 17, sub 18 con miras a los Bolivarianos, salió lo de ‘The Chance’. Me vine a Barcelona por 15 días, entrenamos en las instalaciones de FC Barcelona y conocimos a los jugadores. Eso ayuda y motiva a uno a seguir porque es reflejo de que estás haciendo bien las cosas. Fue una experiencia inolvidable el 2012, ahora vivo en Barcelona (risas).

- ¿Qué te permitió esa experiencia para tu posterior carrera?

Primero, darte cuenta que con lo que estás entrenando no te sirve, es muy competitivo el fútbol europeo, evoluciona muy rápido. Yo pensaba que estaba en Perú, en un buen club, pero llegué a Barcelona y. más allá del tema técnico, la táctica y la intensidad que le dan al juego fue como un baldazo de agua fría, que falta mucho y queda seguir trabajando.

Juan Diego Li (derecha del medio) fue uno de los ganadores del concurso 'The Chance' el 2012 con Fernando Canales y posó con Paolo Guerrero y César Cueto. - créditos: Difusión

- ¿Cómo se dio tu debut como profesional con Juan Reynoso?

Cuando pasé de San Martín a Melgar fui directamente al primer equipo sabiendo que iba a jugar Reserva. Mi primera experiencia en el fútbol profesional, aparecen los nervios, pero al final empiezas a desenvolverte, los mayores te aconsejan y ayudan, entras en un buen grupo. Pasaron tres o cuatro partidos, estaba en lista, y un día me tocó jugar, de local. Fue muy buena experiencia porque, con todas las cosas que estábamos trabajando con Juan, el partido venía de otra manera por la calidad de nivel de entrenamiento que había. Había nervios, pero me sentía seguro por lo trabajado.

- ¿Qué es lo que más rescatas de Juan Reynoso?

Apuesta mucho por los juveniles, tiene mucha paciencia para enseñarles y que crezcan. Trabajas muchas cosas que piensas que las has trabajado en el club, como temas tácticos, técnicos. Todo tiene un porqué y una razón. Juan te inculca todo eso para que seas un jugador completo, el tema de movimientos, pases, de perfilarte. Gracias a él, pude ser lo que fui, me abrió las puertas al fútbol profesional.

- En ese entonces también fuiste convocado a las menores de la selección peruana. ¿Qué recuerdos tienes de esta etapa?

Los mejores recuerdos eran cuando estaban haciendo la preselección para la sub 18, que quedaban 13 o 15 jugadores para ser el ‘sparring’ del ‘profe’ Markarián en ese tiempo. Estuve ahí, compartí con los mayores. Después, con el ‘profe’ Ahmed viajamos a Argentina, Colombia, Uruguay, a hacer amistosos con la sub 20. Un mes antes del Sudamericano tuve una lesión. Pero fue una linda experiencia llegar a la Videna, encontrarte con jugadores, vestir la camiseta de la selección.

Juan Diego Li en un partido de práctica de la selección peruana de menores. - créditos: Juan Diego Li

- Alianza Lima te acogió el 2015, ¿cuánto significó este salto para ti?

A raíz de que me lesioné para la sub 20, no fui al Sudamericano, surgió la oportunidad de Alianza e hicimos la pretemporada en España. Si no me hubiera lesionado, el ‘profe’ Ahmed me hubiera llevado, quizás no hubiera ido a la pretemporada y no me hubiera ido tan bien en Alianza. Lo veo por ese lado, que era joven, llegaba al club… Una cosa es hacer la pretemporada y tener 20 días con el ‘profe’ Sanguinetti, te va conociendo, haces partidos, etc. Gracias a eso, mi paso en Alianza tuvo buenos resultados porque realmente me conocieron. Obviamente, mucha ilusión de ir a Alianza, cambió mi vida y era un tema muy mediático.

Recopilado de las mejores jugadas del exlateral derecho cuando jugaba en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: INNOVASPORTSPERU)

- El 2016 tuviste un corto paso por San Martín y luego partiste a Dinamarca, ¿cómo calificarías tu estadía allá?

Creo que la estadía en Dinamarca fue súper positiva, gracias a eso volví a Alianza Lima. Es otra cosa entrar al fútbol europeo profesional. Uno siempre quiere quedarse allá, pero hubo malos resultados del equipo y optamos salir. Fue una experiencia importantísima, no tanto en lo deportivo, sino en lo personal. Te das cuenta que el jugador de fútbol necesita aprender inglés, yo ya lo hablaba, pero igual cuesta. Recomiendo que el futbolista invierta ese tiempo libre en estudios, pero principalmente en aprender inglés. Eso ayuda a que tu periodo de adaptación sea más corto. ¿Por qué dar tanta ventaja a los demás solo por el idioma? Es lo más importante para un jugador de fútbol. No es solo del futbolista, sino que los clubes inculquen eso.

- ¿Qué motivos hicieron que dejes Dinamarca?

Hubo opciones de quedarme en algún club de alguna liga menor a la danesa, pero cuando fui, salí un poco del foco de la selección. Ahí apareció la opción de Alianza y decidimos volver para poder otra vez pegar el salto y hacer las cosas mucho mejor.

- ¿Te arrepientes de haber ido a Dinamarca?

No, al contrario, fue lo mejor. De todas las decisiones que tomé, no me arrepiento de nada porque no tomas una decisión de la noche a la mañana. Qué bueno que me pasó cuando era joven porque hizo que pueda volver al fútbol peruano, saber cómo funciona en Europa, y por eso, a la siguiente vez, venga con otra experiencia.

Juan Diego Li tuvo un paso fugaz por Vejle BK de Dinamarca el 2016. - créditos: Juan Diego Li

- El 2017 regresaste a Alianza Lima con título nacional incluido, pero no tuviste mucha participación…

No, ese año no jugué mucho. Tuve varias lesiones, no continuas, problemas en el ligamento de la rodilla, me rompí los meniscos, esguinces, problemas de espalda, mil cosas que nunca me habían pasado. Es parte del fútbol. Pasó por un tema de gustos del entrenador, no encajaba en lo que el ‘profe’ buscaba y uno tiene que seguir entrenando. Cuando el momento me iba a llegar, me rompí el menisco un día antes del partido. En el tema de la alimentación estuve al 100%, siempre invertí en nutricionista, fisios y todo, externos al club, para seguir mejorando.

- ¿Cuánto te costó recuperarte anímicamente de tantas lesiones?

Son cosas que pueden ir pasando y el futbolista tiene que ser fuerte mentalmente. Si uno es débil en ese aspecto, no llegas a nada. Ya sabes que estás expuesto a lesiones, no quieres que pasen, pero si hiciste las cosas como las tenías que hacer, puede pasar. Si un carro de Fórmula 1 falla teniendo 60 mecánicos solo para ver tres cosas, ¿por qué el cuerpo humano no? Eso sí, tratar de prever estas cosas, pero de ligamentos y meniscos es complicado. Esas cosas no te pueden hundir.

- ¿Cuál fue la clave de esa temporada? El equipo no venía de campeonar por mucho tiempo.

El compañerismo que había, el grupo era muy sano. Todos remaban hacia la misma dirección, estaban al 100%. Se entendía lo que estaba buscando Pablo (Bengoechea), conocía el medio, sabía qué jugadores poner en diferentes partidos.

- ¿Alguna anécdota en ese año?

La anécdota, más allá de todo, era la unión de grupo. Siempre tratábamos de juntarnos, no había el tema de egos, al contrario. Me sorprendió mucho porque había estado en otros equipos... Esa es la clave del éxito en un equipo, que todos vayan por el mismo lado pese a que son 30 jugadores y todos distintos.

Juan Diego Li con el trofeo de campeón nacional con Alianza Lima el 2017. - créditos: Juan Diego Li

- ¿En UTC te fue mejor a nivel individual?

Fui a UTC con Franco (Navarro). Me tocó la oportunidad, no jugaba hace mucho y participé en 8 partidos seguidos. Ahí me desgarré porque no estaba acostumbrado a jugar tanto y a un punto que el cuerpo pidió pausa. Por eso tomé la decisión de dejar el fútbol, porque con esto de las lesiones, tampoco es sufrir, sino en seguir, hay una vida paralela y con estudios.

- Entonces las lesiones hicieron que dejes el fútbol…

Llegué un punto en que le estaba dando mucho más al fútbol de lo que me estaba dando, entonces tomé una decisión, que no fue fácil ni de un día para otro. Me di cuenta que fue la mejor opción, me vine a estudiar a Europa, trabajé, y esas cosas ayudan. Hay que ver el presente y no comerse la cabeza.

El exjugador de Alianza Lima contó el motivo por el cual colgó los chimpunes y se mudó a España. (Video: Joaquín Parra / Infobae Perú)

- Haciendo un balance de tu carrera, ¿qué técnico fue el que más te marcó?

Juan (Reynoso) fue el que me hizo futbolista profesional. Obviamente, venía con un ‘backup’ de EGB. Después, Guillermo Sanguinetti. Él fue quien me dio toda la confianza. Él jugaba de lateral derecho y yo también, tuvimos muy buena química, me apoyó en todo. Esas cosas me ayudaron mucho y él fue el entrenador con quien más jugué, con el que más estuve en el alto nivel. Esas cosas se valoran, no solo ver que estás jugando. Al final, yo era joven, tenía a ‘Cucurucho’ Guizasola peleando el puesto, no era nada fácil porque venía con experiencia. Pero el ‘profe’ Guillermo me dio la confianza y eso también hizo que juegue mucho.

- ¿Un compañero que hayas visto jugar y tenía proyección para llegar más lejos y no lo logró?

Yo admiro a la gente que se esfuerza en los entrenamientos, en los partidos, con su vida personal, tiene un cuidado espectacular en tema profesional. Te vas dando cuenta en Perú que el talento no te lleva a ningún lado. Los clubes buscan algo más. Si físicamente no estás bien, el fútbol ha pasado a que sean atletas, y si realmente no estás… Uno lo sabe y tiene que hacerlo, y tiene que invertir en uno. Hacer ciertos sacrificios. No te podría decir alguno porque siempre admiré a los mayores que eran mi ejemplo a seguir y decían ‘sí, que está joven y hay que esperarlo, que se equivoque’. Está bien, equivócate lo que quieras, pero después miras a Europa y hay chicos de 16 o 17 que están debutando, jugando muchos partidos. ¿Por qué ellos sí y en Perú no? Claro, hay un tema formativo, pero la cabeza del jugador a esas edades es mucho más madura, hay un tema cultural también.

Juan Diego Li eligió a Juan Reynoso (Melgar) y Guillermo Sanguinetti (Alianza Lima) como los mejores técnicos que tuvo.

- ¿Cómo así fuiste a España y qué has venido haciendo?

Cuando dejé el fútbol, decidí venir a estudiar a Europa. Encontré la universidad que me gustaba en Barcelona, España, estudié administración. Terminé los estudios y empecé mi carrera profesional, mi vida es aquí. Para los futbolistas: estudiar es algo muy importante porque ayuda para el futuro. Cuando te retires, tienes toda una familia atrás que necesitas mantener, y si no has hecho bien las cosas, el dinero se va. Viéndolo después, no porque ya no juegues al fútbol se te acabó el mundo, mírame a mí. Se le puede sacar mucho provecho habiendo sido un deportista de élite al tema laboral, vienes con otra experiencia. Ahora lo más importante es el trabajo en equipo, la empatía, el manejo de la presión, el tema social, cosas que las aprendí en el fútbol y las he llevado acá.

- ¿En qué has trabajado allá?

Al principio hice prácticas en una empresa que hacía mallas de envase y en los últimos dos años y medio estuve en una empresa que hacía consultoría a equipos de fútbol, más enfocado en la metodología de trabajo. Trabajamos con equipos de Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia. Seguía siendo fútbol, pero viéndolo desde otra perspectiva.

- Si pudieras conversar con el Juan Diego Li que empezó en el fútbol desde muy chiquito, ¿qué le dirías?

Primer consejo que le diría es que nunca se arrepienta de haber hecho algo y no tener excusas. ‘Si yo hubiera’, ‘ahora sí voy a hacer’, no, ahora sí. Personalmente, nunca me pasó algo así. Con los entrenamientos siempre fui muy disciplinado y ahora no me arrepiento de nada. Nunca tuve un problema de indisciplina. Si no jugaba era un tema de gustos del entrenador, pero me entrenaba siempre mucho mejor o igual que todos. No hay que poner excusas, en el fútbol hay mucho de eso, ‘que la cancha, el calor, la altura’. Los 22 futbolistas juegan en una misma cancha y las otras cosas dejarlas de lado, hacer ‘mea culpa’. Veía los partidos y preguntaba en qué podía mejorar, los mayores me aconsejaban. Mi representante y el psicólogo también me ayudaban.

- ¿Qué se te viene para más adelante?

Por ahora, seguir trabajando en España, quedarme todo el tiempo posible. Mi futuro profesional y personal lo veo en Europa. A la familia las puedo visitar una vez al año y a veces pueden venir. Acá tengo mis amigos y cada vez me siento como en casa. Más adelante con familia, hijos, que puedan tener el nivel de educación que haya acá. Cuando estuve en Dinamarca, me gustó Europa y quería venir. Todo funciona mejor, es más ordenado, etc.

- ¿Has pensado llevar una especialización en gerencia deportiva?

Hoy en día, no. No estoy viendo nada enfocado con el fútbol. Necesito salirme un poco de eso de toda mi vida, acá también trabajé en fútbol. Ahora necesito conocer otros sectores.