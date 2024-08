Cristhian Pacheco no pudo concluir la maratón de los Juegos Olímpicos París 2024 (Latina Noticias)

Cristhian Pacheco no pudo terminar la maratón masculina en los Juegos Olímpicos de París 2024 que se corrió durante las primeras horas de este sábado (hora peruana) debido a una lesión que sufrió en plena carrera. El atleta nacional y campeón panamericano, que participaba por tercera vez en unos Juegos Olímpicos, se vio obligado a retirarse entre los kilómetros 15 y 20 del recorrido cuando se encontraba en el puesto 46 con un tiempo de 46min 06s.

En esta edición, el etíope Tamirat Tola se impuso y se quedó con la medalla de oro luego de establecer un nuevo récord olímpico con un tiempo de 02:06:26, la cual está por encima de la marca anterior impuesta por el keniata Samuel Wanjiru en Pekín.

La medalla de plata fue para el belga Bashir Abdi quien terminó la carrera en 02:06:47. En tanto, el bronce fue para el keniata Benson Kipruto, quien concluyó la competencia en 02:07:00.

El medallista de oro Tamirat Tola (ETH), el medallista de plata Bashir Abdi (BEL) y el medallista de bronce Benson Kipruto (KEN) en la ceremonia de entrega de medallas tras la maratón masculina durante los Juegos Olímpicos de París, en Francia. 10 de agosto 2024. Crédito obligatorio: Kirby Lee-USA TODAY Sports - 23964495

Eliud Kipchoge, uno de los grandes favoritos, no pudo conseguir su tercer oro olímpico consecutivo, ya que dejó la competencia luego quedarse rezagado en los últimos puestos.

En el caso de los maratonistas latinoamericanos, el chileno Carlos Díaz fue el mejor ubicado, finalizando en el puesto 53. Le siguieron su compatriota Hugo Catrileo (59) y el boliviano Héctor Garibay (60).

Cabe indicar que Pacheco, de 31 años, cuenta con el récord nacional con un tiempo de 2:07:38 en la Maratón de Sevilla 2023 y tiene el récord panamericano con la marca 2:09:31 alcanzada en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Pacheco también participó en las olimpiadas de Río 2016 donde fue 52° con 2:18:41 y en Tokio 2020, donde quedó 60° con 2:22:12.

Pan-Am Games - Santiago 2023 - Marathon, Santiago, Chile - October 22, 2023 Peru's Cristhian Simeon Pacheco in action before crossing the line to win the men's marathon REUTERS/Ivan Alvarado REUTERS

La hora de Gladys Tejeda

Este domingo continúa la maratón, pero en la rama femenina. Previo a la clausura de los Juegos Olímpicos, desde la 1:00 a.m. (hora peruana),, participarán las representantes nacionales Gladys Tejeda, Luz Mery Rojas y Thalía Valdivia, integrantes del Programa París 2024 del IPD.

La competencia se llevará a cabo en la Plaza Trocadero, ubicada en el centro de París y es uno de los mejores sitios desde donde se puede ver la icónica Torre Eiffel. Una zona donde ya compitieron los marchistas Kimberly García, Evelyn Inga, Mary Luz Andía, César Rodríguez y Luis Henry Campos, quienes disputaron las pruebas de 20 kilómetros femenino y masculino y relevo mixto.

Cabe indicar que la delegación peruana ha obtenido hasta el momento una medalla de bronce (Stefano Peschiera, en vela) y cinco diplomas olímpicos.

“Juego exitosos”

Por otro lado, este sábado el presidente de París 2024, Tony Estanguet, se felicitó por el éxito de Francia en la organización de los Juegos Olímpicos, pese a los caprichos meteorológicos que provocaron un “estrés enorme”. Declaró que Francia triunfó con unos Juegos “populares, festivos, participativos y atrevidos”, cumpliendo su cometido y dejando una Francia feliz como legado.

Estanguet admitió que el clima fue la principal dificultad y origen de gran estrés, citando la ceremonia de apertura bajo condiciones “dantescas” con drones que no volaron por la lluvia. Hubo días con tormentas anunciadas que no afectaron y otras no pronosticadas que sí impactaron las sedes.

El director general, Etienne Thobois, recordó momentos de tensión como aplazamientos por el clima, problemas de telecomunicaciones e intentos de intrusión en estadios. Pero también destacó momentos inolvidables con actuaciones estelares.

En cuanto a la venta de entradas, se vendieron 9,5 millones para los Juegos Olímpicos, con llenos casi diarios, salvo en algunas sedes de fútbol. Para los Juegos Paralímpicos, a mediados de julio apenas se había vendido un tercio de las 2,8 millones disponibles, aunque las ventas se aceleraron tras el inicio de la cita olímpica.