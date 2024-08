Jorge Fossati reveló preocupante estado emocional de Paolo Guerrero: “Está angustiado”

Jorge Fossati reveló que Paolo Guerrero se encuentra angustiado debido a su situación en César Vallejo (Canal N)

Paolo Guerrero vive horas difíciles. Tras tomar la decisión de no jugar más con César Vallejo, se encuentra negociando la rescisión de su contrato, pero todavía no llega a un acuerdo con los ‘poetas’, quienes no tomaron nada bien su intención de marcharse. El ‘Depredador’ sabe que necesita resolver pronto su situación, ya que de lo contrario lo mercados de fichajes cerrarán y se quedará sin equipo hasta fin de año.

Este hecho tiene preocupado al delantero de la selección peruana y así lo dio a conocer Jorge Fossati, DT de la ‘bicolor’, quien reveló haber tenido conversación con su capitán. El futuro de su carrera está en juego.

“Está angustiado, está mal y no solo por el tema de la selección. Esto puede marcar otras cosas de su carrera. Ahora está en un impase con César Vallejo, están dialogando y eso es bueno, pero no se han puesto de acuerdo como es la rescisión del contrato”, declaró a Canal N.

Paolo Guerrero entrena individualmente en la Villa Poeta mientras resuelve su contrato con César Vallejo. Crédito: UCV

Respecto a la posibilidad de que Guerrero fiche por Alianza Lima, club con el que se le ha relacionado más las últimas semanas, el ‘Nono’ se mostró de acuerdo, ya que su principal interés es que gane minutos de cara las Eliminatorias:

“Siempre se ha manifestado que él es hincha de Alianza Lima. Yo no soy quién para decirle a Paolo, un hombre con toda su trayectoria, para dónde tiene que definir su futuro”, añadió.

“Me duele que le falten el respeto”

El tema de Paolo Guerrero ha sido una constante en las recientes entrevistas brindadas por Jorge Fossati. En conversación con Movistar Deportes el uruguayo afirmó que le duelen las criticas malintencionadas hacia el atacante:

“Si critican a Paolo, obviamente que saben los que lo hacen, los que lo hacen sin respeto estoy hablando, que siempre los he diferenciado, es con aquellos que faltan el respeto y a mí me duele que le falten el respeto a un histórico viviente y vigente del fútbol peruano”, expresó.

Jorge Fossati considera que Paolo Guerrero sigue siendo importante en la selección peruana: Getty Images

Además, respecto a su polémica frase de “Me chupa un huev... lo que digan, igual lo voy a convocar”, señaló que su intención nunca fue ser grosero y que se trata de una expresión común en su natal Uruguay:

“Esa frase, que en Uruguay es muy usada, en mi léxico es muy usada. A ustedes les puede caer mal, aunque de verdad, si hay un país en América que use más el huevo, el huevón, la huevada y haces huevadas pero no seas huevón, es acá”.

La actualidad de Paolo Guerrero

El último partido oficial que disputó Paolo Guerrero fue hace más de un mes, el pasado 25 de junio en la derrota de Perú 2-0 ante Argentina por la última fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024, en el que arrancó de titular y fue cambiado a los 56 minutos en lugar de Gianluca Lapadula.

Una vez finalizada la competición internacional, se unió a los entrenamientos de César Vallejo, hasta que se negó a ingresar en la derrota 3-2 ante Alianza Lima por la fecha 1 del Torneo Clausura, discutiendo fuertemente con su DT Guillermo Salas. Tras ello, comenzó a entrenar por su cuenta, a la espera de rescindir su contrato con los ‘poetas’.

Además de Alianza Lima, la última semana periodistas argentinos informaron de un interés de Banfield, club con el que mantiene conversaciones, pero que también espera que resuelva su situación contractual.

Cabe indicar que, su último cotejo a nivel de clubes fue el 29 de abril, en la derrota de Vallejo 2-1 ante Sporting Cristal por la jornada 13 del Torneo Apertura, compromiso en el que sufrió un golpe que lo dejó afuera del resto del certamen.