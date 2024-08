‘Lolo’ Fernández, el máximo ídolo de Universitario en los 100 años del club. - créditos: Difusión

Universitario de Deportes cumple este 7 de agosto, 100 años de vida institucional. Y es que a lo largo de todo este tiempo, han pasado diversos jugadores que fueron esenciales en los 27 títulos nacionales que ha logrado el club y han engrandecido su historia. Sin embargo, es de conocimiento público que el máximo ídolo es Teodoro Fernández, legendario goleador que quedó en la memoria de sus hinchas.

Teodoro Oswaldo Fernández Meyzán (20 de mayo de 1913) empezó a jugar al fútbol en su natal Hualcará, hacienda que se encuentra en la provincia de Cañete. A corta edad, demostró su interés por este deporte y también la cualidad que más adelante le daría alegrías: su potente disparo.

Junto a sus hermanos e hijos de los trabajadores de la hacienda, iban al costado de una capilla para practicar este deporte. Las paredes fueron testigos de su magnífico remate, que provocó que sus zapatillas se deterioren debido a la fuerza de su ejecución. Y por si fuera poco, descalzo también se las ingeniaba para pulir su técnica de golpeo. Desde la infancia se iba forjando un delantero prometedor.

'Lolo' Fernández (derecha) pasó su infancia en la Hacienda Hualcará en San Vicente, Cañete. - créditos: Universitario

Después de varios años, Teodoro dejó su ciudad y se mudó a Lima en búsqueda de mejores oportunidades. Fue así como la ‘U’ (que en ese entonces se llamaba Federación Universitaria) lo acogió en 1930 a su plantel de Reserva luego de un pedido de su hermano, Arturo, al presidente del club de esa época, Plácido Galindo. En el equipo alterno convirtió 24 dianas, y posteriormente, con 18 años, dio el salto al primer equipo.

Su debut como profesional se dio en la temporada siguiente, en un amistoso contra Deportivo Magallanes de Chile en el Estadio Nacional de Lima. Y como no podía ser de otra manera, se lució con un gol que fue el único con el que los ‘cremas’ lograron el triunfo luego de una asistencia de Luis Souza Ferreyra, saliendo entre aplausos por la afición y dando notorias señales de que se trataba de un futbolista diferencial, destinado a hacer historia.

En 1933, la entidad pasó a llamarse Universitario de Deportes y, con ello, el apodado ‘Cañonero’, empezó a tener mayor participación en el equipo. De hecho, no le tomó mucho tiempo para convertirse en un referente y ser clave en los seis títulos nacionales que consiguió (1934, 1939, 1941, 1945, 1946 y 1949), además de proclamarse siete veces máximo goleador del campeonato peruano (1932, 1933, 1934, 1939, 1940, 1942 y 1945).

'Lolo' Fernández fue un emblema de Universitario, pudiendo salir campeón nacional y máximo goleador en varias ocasiones. - créditos: Universitario

Asimismo, aportó con sus virtudes frente al arco contrario en las giras que el equipo tuvo en el extranjero, las cuales lo llevaron a la selección peruana, a la que defendió en Copas Américas (1935, 1937, 1939, 1941, 1942 y 1947), Juegos Olímpicos de Berlín 1936 y Juegos Bolivarianos 1938, consiguiendo un total de 24 goles en 32 compromisos.

Ahora, el amor que ‘Lolo’ sintió por la escuadra ‘merengue’ fue tan fuerte, que lo llevó a rechazar increíbles ofertas de clubes del extranjero. Colo Colo de Chile, San Lorenzo y Racing Club de Argentina, Peñarol de Uruguay, y Racing de Francia quisieron contar con sus servicios, aunque el delantero optó por seguir en el equipo de su vida.

Una curiosidad que se pudo apreciar, era que Fernández Meyzán portaba una redecilla en la cabeza. Precisamente, en diálogo para Infobae Perú en junio del 2023, Marina Quiñe Fernández, nieta del histórico atacante, contó el motivo por el cual llevaba este accesorio. “Él era muy coqueto y no le gustaba que el cabello estuviera desordenado ni que se le viniera a la cara. Era una persona que cuidaba mucho su imagen. Entonces, de lo que me dijo mi abuela, era que la cuñada de mi abuelo era quien le tejía las redecillas”, confesó.

Por otro lado, entre los goles más destacados están los que le hizo al clásico rival, Alianza Lima. Y es que si bien fue un artillero de categoría que venció las redes de diversos rivales que tuvo al frente (llegando incluso a romper las mallas a remates de pura potencia), no se precisa el número exacto que le pudo anotar al cuadro ‘blanquiazul’. Sin embargo, en su partido de despedida, el ‘Cañonero’, que ya tenía 40 años, se portó con un ‘hat-trick’ en la victoria de 4-2 en el coloso de José Díaz, diciendo adiós al fútbol a lo grande el 30 de agosto de 1953.

'Lolo' Fernández y uno de sus goles a Alianza Lima. - créditos: Universitario

‘Lolo’ Fernández y su increíble sueldo en Universitario

Con el impresionante antecedente goleador del ‘Lolo’ Fernández, uno puede pensar que sería uno de los grandes pagados en el fútbol peruano. Y no fue así. En una entrevista con el periodista Littman Gallo después de su retiro, reconoció que en su época hizo muchos sacrificios para lograr todo su éxito.

“Te lo diré con toda franqueza. Jugué 25 años al fútbol, batí récords, por eso es todo lo que tengo actualmente y estoy padeciendo. Me cuidaba con una voluntad única, me acostaba temprano, me levantaba a las 5 de la mañana, luego al bus y a entrenar (...) tanto velocidad como una serie de ejercicios que son lo necesario para tener resistencia y jugar bien al fútbol. Posteriormente, llegabas al club, te daban tu desayuno, tu pan con aceituna, pan con queso, y a trabajar. Así se vivía antes”, dijo en primera instancia.

Ahí fue cuando el exgoleador contó cuál era su sueldo en Universitario, sorprendiendo a más de uno por la cantidad, que difiere mucho de lo que un futbolista percibe en la actualidad.

“A la hora de repartir el porcentaje, siempre era los miércoles. Pero era el porcentaje más bajo que recibí en toda mi trayectoria deportiva porque éramos amateurs, no profesionales. Mi porcentaje era de S/. 2.50 soles, y uno feliz porque jugabas con cariño y amor a esa camiseta”, acotó.

Después de su retiro, el que fuera goleador de la 'U' contó cómo era su estilo de vida de jugador y la remuneración que percibió. (Video: hinchadaucrema)

El legado de ‘Lolo’ Fernández en Universitario

‘Lolo’ Fernández falleció el 17 de setiembre de 1996 a la edad de 83 años, pero lo que consiguió en vida fue valorado por Universitario. Y es que se construyó una estatua en la explanada de la tribuna de Occidente del estadio Monumental de Ate. De la misma manera, en 1952 se inauguró el recinto deportivo en el distrito de Breña que lleva su nombre.

Otros ídolos de Universitario

Además de ‘Lolo’ Fernández, Universitario puede presumir de tener una gran cantidad de ídolos. Entre ellos, destacan Héctor Chumpitaz, Roberto Chale, Germán Leguía, Percy Rojas, Roberto Martínez, Gustavo Grondona, José Luis ‘Puma’ Carranza, entre otros que siempre serán recordados por el mundo ‘U’.

'Lolo' Fernández ha sido homenajeado en Universitario con una estatua en el estadio Monumental y también con la construcción de otro estadio que lleva su nombre.