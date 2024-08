Jeriel De Santis se despidió de Alianza Lima con sentida autocrítica: “Gracias por tanto, disculpen por tan poco”

Jeriel De Santis se despidió de Alianza Lima con sentida autocrítica. - créditos: GLR

Alianza Lima viene recuperándose de lo que fue la derrota en el clásico ante Universitario de Deportes. De hecho, consiguió dos triunfos de manera consecutiva (1-0 ante Unión Comercio y 3-1 sobre Comerciantes Unidos) que lo colocan como líder del Torneo Clausura con 12 puntos. Sin embargo, en el receso por el parón de selecciones nacionales, la directiva tuvo que hacer un reajuste en su plantel con varios movimientos. Uno de ellos, fue la salida de Jeriel De Santis, quien dejó un sentido mensaje en las últimas horas.

El delantero peruano-venezolano fue dado de baja y jugará a préstamo por una temporada en Intercity de la Tercera División de España. Pero antes de partir a Europa, subió dos historias en su cuenta de Instagram: la primera se le vio con su familia en el aeropuerto dejando suelo nacional, mientras que en la segunda escribió unas palabras de autocrítica referida a su etapa en el cuadro ‘blanquiazul’.

“Gracias por tanto, disculpen por tan poco. Les deseo de todo corazón lo mejor siempre, se lo merecen”, fueron las palabras que colocó el joven atacante en dicha red social.

Jeriel De Santis a Intercity

Sin duda, un mensaje en el que Jeriel De Santis reconoce que pudo haber aportado mucho más a Alianza Lima de lo que hizo. Ahora, el conjunto peruano aún posee los derechos federativos de su ficha porque la firma de su contrato se dio hasta finales del 2024, aunque para que su pase a Intercity se pueda concretar a modo de cesión (hasta mediados del 2025), posiblemente haya habido una extensión del vínculo.

Justamente, el elenco de Alicante, España, milita en la tercera categoría de dicho país y en la última temporada acabó en el puesto 15 del grupo 2 con 45 puntos, a 37 del líder Castellón. No obstante, ahora encarará una nueva campaña en la que el artillero tendrá a un conocido del fútbol peruano: el volante Alessandro Burlamaqui, exintegrante de la selección peruana sub 17 y de la sub 20.

Y como una manera de presentarlo, Intercity describió de la siguiente manera al futbolista nacido en El Callao, Venezuela: “Delantero potente, de 1.90 de estatura, destaca también por su polivalencia y se puede adaptar a la mediapunta”. Una apuesta por alguien que ya tuvo un paso por esa nación europea (FC Cartagena en la campaña 2022/2023).

Jeriel De Santis y los goles claves que falló

Para nadie es un secreto de que la salida de Jeriel De Santis de Alianza Lima se debió a su bajo rendimiento. Y es que fichó por el equipo a inicios del 2024 para reemplazar a Pablo Sabbag, que se había lesionado el tobillo izquierdo a finales de enero.

Evidentemente, delante suyo estaban Hernán Barcos y Cecilio Watermán, además de Kevin Serna. El técnico Alejandro Restrepo apostó principalmente por la dupla conformada entre el argentino y el panameño, aunque cuando quiso refrescar el once titular, mandó al campo al delantero de 22 años, quien lamentablemente no aprovechó las ocasiones que tuvo.

En la Copa Libertadores erró tres oportunidades puntuales y que pudieron cambiar la historia a favor de la escuadra ´íntima’, que quedó eliminada en fase de grupos: ante Cerro Porteño en Paraguay, Colo Colo en Chile y Fluminense en Brasil. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la chance que se le presentó ante Sport Boys en un amistoso.

Todo este generó una gran molestia en los hinchas de Alianza Lima, quienes no podían creer que la directiva haya pagado la cláusula de rescisión a Boavista de Portugal por un atacante que solo acumuló dos asistencias en 12 partidos y no anotó dianas. En varios pasajes de los encuentros se le vio nervioso pese a que siempre recibió el respaldo público de sus compañeros.