Brutal pelea tras final de Universitario vs Melgar por Liga 1: puñetes, patadas e insultos

Jugadores se dieron golpes en Arequipa. Todo muy caliente en el campo de juego. (Video: Liga 1 Max)

Universitario de Deportes perdió 1-0 en su visita a Melgar en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El final del partido se vio manchado por una brutal pelea entre los futbolistas de ambos equipos.

Poco después de que el árbitro Jesús Cartagena pite el final del encuentro, los jugadores de ambos equipos comenzaron a discutir y empujarse cerca al banco de suplentes. Pese a los intentos de los técnicos y otros futbolistas de separar, los ánimos se fueron caldeando y la pelea subió de tono, hasta el punto de incluir agresiones físicas como puñetes.

Entre los principales involucrados, se pudo observar a Jefferson Cáceres, Jorge Murrrugarra, Yuriel Celi, Brian Blando y Amet Calderón. Estos últimos incluso se fueron corriendo al otro lado del campo y se enfrascaron en un uno contra uno

Desarrollo del partido

La ‘U’ dejó pasar la oportunidad de ser líderes absolutos del Torneo Clausura y Acumulado tras la derrota de ADT ante Carlos A. Mannucci en la ciudad de Trujillo y el empate de Sporting Cristal con Los Chankas en Andahuaylas.

El equipo de Fabián Bustos cayó por la mínima diferencia ante Melgar, pese a que jugó con uno más desde los 60 minutos por la expulsión de Horacio Orzán tras dura entrada contra de Alex Valera.

Leonel Galeano hizo el tanto del ‘dominó’ a los 66′ en un tiro de esquina. El central argentino apareció en el segundo palo y conectó de cabeza para vencer al portero Diego Romero y colocar el esférico en el ángulo.

Valera pudo empatar el compromiso en el estadio Monumental UNSA rápidamente, no obstante, el árbitro Jesús Cartagena fue llamado por el VAR y decidió anular su tanto por empujón previo contra Galeano.

Universitario sumó su cuarto encuentro consecutivo de visitante sin ganar. Además, cayó a la quinta casilla del Clausura e iguala en puntaje con Melgar y Sporting Cristal en la tabla del Acumulado.

El cuadro de Arequipa se quedó con los tres puntos y llegó al liderato del segundo torneo del año. (Video: Liga 1 Max)

Declaraciones de Diego Romero

Diego Romero alineó como titular por primera vez en el año con Fabián Bustos de manera oficial, aunque encajó el gol de Melgar. En esa línea, expresó sus sensaciones.

“Me sentí feliz. Esperaba esta oportunidad, la soñé siempre. Le pedí a Dios que me ayudara. No me gustó el contexto en que se dio, ‘Sebas’ se lesionó, pero son cosas que pasan y ahora darle vuelta a la página”, dijo para L1 MAX.

De la misma manera, aseguró que Universitario tuvo intención para llevarse el triunfo, pero que en una jugada aislada perdieron el partido en Arequipa.

“Jugamos, se ve eso. Ponemos la pelota al piso, nos mostramos y asociamos. Entonces, molesta más que todo. Venimos con el objetivo de sacar un resultado positivo y lamentablemente no se dio. Merecimos más. Una jugada, un descuido que pasó y terminamos uno abajo”, acotó.

Para finalizar, se refirió a la bronca de jugadores que hubo al término de la contienda. “Estuve lejos, no vi nada. No sé qué habrá pasado, no sé cómo empezó, pero eso no puede terminar así”, añadió.

Próximo partido de Universitario y Melgar

Tras el informe del árbitro Jesús Cartagena, es probable que algunos futbolistas de Universitario de Deportes y Melgar sean suspendidos por su accionar en la bronca de la final. Recordemos que el próximo partido de los ‘cremas’ será este domingo 4 de agosto a las 20:00 horas, cuando reciban a UTC en el Estadio Nacional. Por su parte, los ‘rojinegros’ harán lo propio el mismo día, pero a las 13:10, cuando visiten a Unión Comercio en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto.