Bruno Marioni, con nerviosismo y poco claro: evitó responder por contrato firmado por Cristian Díaz y su supuesta renuncia a Alianza Lima

Bruno Marioni, Gerente Deportivo de Alianza Lima, ha dado un paso al frente en medio de una situación exacerbada por la salida de Alejandro Restrepo y posterior vinculación con Cristian Díaz. Luego de un prolongado y tedioso silencio, la cara visible del área deportiva apareció para aclarar de manera cronológica el tema del estratega argentino con pasado reciente en Deportivo Morón de la Primera Nacional (2da División).

Visiblemente incómodo, esbozando algunas risas nerviosas y poco claro, Marioni trató de contextualizar el caso de Díaz afirmando que su hoja de vida siempre ha estado dentro de la planificación aliancista desde hace años atrás, desechando la teoría de una comunicación directa por amiguismo.

“Tengo que ser cronológico con esta situación. Nosotros durante el semestre anterior, función de mi área, es tener contacto con algunos comandos técnicos sobre futbol, metodología y formas. No para contratarlos, sino para conocer quién se puede adecuar a la idea de trabajo de Alianza”, partió diciendo en comunicación con Radio Programas del Perú.

“Así, tomamos contacto con Cristian; a partir de eso cuando se da la salida de Alejandro vamos a nuestra base de datos de entrenadores entrevistados; él ha tenido varios procesos desde el 2019″, afirmó con aplomo Marioni toda vez que negó tajantemente cualquier vinculación amical con el técnico: “Yo no hablo con él desde hace 20 años. Nos encontramos en algún partido en España y luego no volví a tener contacto hasta que ahora tuve una charla de fútbol. Hemos sido buenos compañeros, pero no tenemos relación de amistad”.

Una vez aclarado ese apartado, Bruno Marioni respondió la consulta relacionada a la llegada del DT Cristian Díaz a partir de su presunta firma en un contrato membretado por la institución. De manera enfática aseguró que bajo ninguna condición llegará a La Victoria luego de que se le solicitará, desde el área legal, frenar cualquier tratativa formal.

“Nosotros como institución cada vez que entablamos negociación hablamos de contratos y montos. Acá se dio una particularidad: hemos decidido frenar esta situación. Porque nuestra área legal nos pidió frenar por situaciones externas que todo el mundo conoce”, reveló el Gerente Deportivo.

“A partir de eso decidimos frenar esta contratación y que nuestra área legal continúe la conversación con su entorno; en eso estamos en este momento. Hemos estado en constante comunicación con su entorno y esperamos resolver la situación de mejor manera”, complementó.

Seguro en el cargo

Más allá de que en los últimos días se voceó su salida del cargo en Alianza Lima tras la caída ante Universitario de Deportes, en el estadio Monumental, Marioni afirmó enfáticamente su continuidad: “Sigo sentado aquí con la misma convicción de ser campeones de fin de año”.

De otro lado, explicó el talante del próximo estratega que suceda a Restrepo. “Buscamos un perfil de entrenador que tenga conocimiento de la liga peruana, que haya tenido vínculo con la altura y que tenga una buena gestión. Creíamos que Cristian tenía ese perfil. Ahora estamos viendo diferentes perfiles que indudablemente seguimos analizando. No hay plazo, queremos tomarnos el tiempo”, sentenció Bruno Marioni.