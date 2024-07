Partidos de hoy, jueves 25 de julio: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy jueves 25 de julio se llevarán a cabo varios partidos que serán de mucho interés para el fanático del fútbol. Y es que el balón no deja de rodar, tanto en el ámbito nacional, así como en el internacional con la disputa de diversos torneos sudamericanos y europeos. Asimismo, dos jugadores peruanos tendrían minutos con sus equipos en el extranjero.

En la Liga 1, Alianza Atlético recibirá a Melgar en Sullana por la fecha 3 del Torneo Clausura, mientras que Cusco FC hará lo mismo con Sport Huancayo. En cambio, César Vallejo se medirá en Trujillo frente a UTC. De los seis equipos, el ‘león del sur’ es el que se encuentra mejor posicionado (1°) y en carrera para luchar por el segundo certamen de la temporada, mientras que la escuadra que necesita ganar son los cusqueños, que se ubican últimos sin victorias en estas primeras jornadas.

Por otro lado, en la Copa Sudamericana también habrá actividad como parte de los ‘play offs’ de cara a los octavos de final. Cuiabrá de Brasil chocará con Palestino de Chile, en tanto Always Ready lo hará contra LDU de Quito. Además, Atlético Paranaense se enfrentará a Cerro Porteño de Paraguay.

En los Juegos Olímpicos, el fútbol femenino tendrá diversos cotejos para ver. Entre los más destacados son España vs Japón, Nigeria vs Brasil, Alemania vs Australia y Francia vs Colombia.

Ahora, el futbolista peruano que podría tener la chance de acumular rodaje es Gianluca Lapadula, quien viene realizando la pretemporada con Cagliari y estaría en la consideración para ser parte del duelo ante Como, dirigido por Cesc Fabregas. Cabe mencionar, que ‘Lapa’ se reincorporó hace una semana a los entrenamientos con su equipo tras su participación con la selección nacional en la Copa América, por lo que podría empezar en el banco de suplentes.

Otro futbolista es Oliver Sonne, que fue convocado por Silkeborg IF de Dinamarca para el encuentro contra Molde FK por la segunda ronda de la Europa League.

Partidos de Liga 1

- Alianza Atlético vs Melgar (13:00 horas / L1 MAX)

- Cusco FC vs Sport Huancayo (15:15 horas / L1 MAX)

- César Vallejo vs UTC (19:00 horas / L1 MAX)

Partidos de Copa Sudamericana

- Cuiabá vs Palestino (17:00 horas / DSports)

- Always Ready vs LDU Quito (19:30 horas / DSports)

- Atlético Paranaense vs Cerro Porteño (19:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Europa League

- Molde FK vs Silkeborg IF (12:00 horas)

- Panathinaikos vs Botev Plovdiv (13:00 horas)

- Ajax vs Vojvodina (13:30 horas)

Partidos amistosos internacionales

- Cagliari vs Como (10:00 horas / YouTube Cagliari Calcio)

- Benfica vs Brentford (14:00 horas)

- Juárez FC vs Eintracht Frankfurt (20:30 horas)

Partidos de Campeonato Concacaf Sub 20

- Cuba vs Jamaica (18:00 horas / Disney+)

- Estados Unidos vs Costa Rica (21:00 horas / Disney+)

Partidos de Europeo Sub 19

- Italia vs España (08:00 horas / UEFA TV)

- Noruega vs Turquía (10:30 horas / UEFA TV)

- Francia vs Ucrania (13:00 horas / UEFA TV)

Partidos de fútbol femenino en Juegos Olímpicos

- España vs Japón (10:00 horas / Claro Sports, YouTube Claro Sports)

- Canadá vs Nueva Zelanda (10:00 horas / Claro Sports, YouTube Claro Sports)

- Nigeria vs Brasil (12:00 horas / Claro Sports, YouTube Claro Sports)

- Alemania vs Australia (12:00 horas / Claro Sports, YouTube Claro Sports)

- Francia vs Colombia (14:00 horas / Claro Sports, YouTube Claro Sports)

- Estados Unidos vs Zambia (14:00 horas / Claro Sports, YouTube Claro Sports)

Partidos de fútbol argentino

- Platense vs Vélez Sarsfield (16:45 horas / AFA Play, Disney+, Televisión Pública, TyC Sports)

- Lanús vs Belgrano (16:45 horas / AFA Play, TNT Sports)

- Tigre vs Central Córdoba (19:00 horas / AFA Play, TNT Sports)

- Atlético Tucumán vs Instituto (19:00 horas / AFA Play, Disney+)

Partido de fútbol brasileño

- Corinthians vs Gremio (18:00 horas / L1 Play)

Partido de fútbol colombiano

- América de Cali vs Envigado (16:00 horas / Win Sports)