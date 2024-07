Giancarlo Granda contó cruda realidad de Alianza Lima por el que buscan desesperadamente fichar a Paolo Guerrero para el Torneo Clausura 2024

El periodista se refirió al motivo por el cual el cuadro 'blanquiazul' pretende al 'Depredador', quien busca desligarse de César Vallejo. (Video: Radio Nacional)

Estos días han sido de mucho movimiento y polémica con respecta a la figura de Paolo Guerrero. Y es que el último hecho que protagonizó luego de negarse a ingresar al campo a pesar del pedido del técnico Guillermo Salas en el choque de César Vallejo ante Alianza Lima en Trujillo, sigue dando de qué hablar. El motivo no sería otro que la búsqueda del ‘Depredador’ por salir del club ‘poeta’ con dirección a La Victoria. En ese sentido, el periodista Giancarlo Granda contó la cruda realidad por la que los ‘blanquiazules’ intentan desesperadamente fichar un ‘9′.

Se han mencionado diversas versiones entorno a la razón por la que el capitán de la selección peruana rechazó su participación cuando ‘Chicho’ se lo solicitó en el reciente encuentro que ocurrió por el inicio del Torneo Clausura. Lo cierto, es que el experimentado atacante no quiere permanecer en el equipo ‘norteño’ y pretende resolver su contrato que lo une hasta fin de año, apareciendo la entidad ‘íntima’ en el horizonte.

“Es raro que Alianza busque un ‘9′ o dos. Si tiene a Barcos, Sabbag, Waterman, De Santis y Guzmán. Se va Serna que no es ‘9′”, fueron las primeras palabras del narrador en ‘Radio Nacional’.

Ahí fue cuando el comunicador reveló que Alianza Lima ha intensificado la búsqueda de ‘9′s porque dos de los que tiene en su actual plantel no están en óptimas condiciones físicas. Incluso uno tendría un problema crónico.

“Está buscando centro delanteros porque sabe que Cecilio Waterman y Pablo Sabbag no están recuperados de sus lesiones. Creen que lo de Sabbag, en cualquier momento, puede repetirse, que es una lesión complicada, crónica. Y porque Waterman que estuvo en el banco de suplentes, tiene una lesión más complicada de lo que esperan”, señaló.

Pablo Sabbag y Cecilio Waterman son dos '9's de Alianza Lima que han tenido problemas físicos en los últimos tiempos.

Bajo el panorama mencionado, Giancarlo Granda apuntó que el único delantero disponible 100% en Alianza Lima es Hernán Barcos. “En Alianza, que creen que tienen tanto ‘9′, en verdad no lo tiene. El único es Barcos, que no se resfría, no se lesiona y juega siempre”, comentó.

Sin embargo, entendió el motivo por el que Pablo Sabbag no ha tenido muchas apariciones en el cuadro ‘victoriano’ pese al buen rendimiento mostrado.

“Más allá de las lesiones, dije que Sabbag era un buen delantero, pero me llama la atención que con la edad que tiene (27), haya pasado por tanto equipo y venga a Perú”, acotó.

El delantero de Alianza Lima padece una dolencia en el tobillo por culpa de una mala salida del portero iraní Alireza Beiranvand. | VIDEO: Star Plus

Alianza Lima y la búsqueda del ‘9′

A partir del delicado estado físico de Pablo Sabbag y los últimos inconvenientes que ha tenido Cecilio Waterman, sumada a la escasa productividad goleadora de Jeriel De Santis, la dirección deportiva de Alianza Lima ha puesto manos a la obra con el objetivo de ganar el Torneo Clausura y apuntar a competir en la final de la Liga 1 con su clásico rival, Universitario.

Paolo Guerrero sería uno de los nombres apuntados en rojo, teniendo en cuenta el hinchaje que el jugador tiene hacia el club que lo formó desde menores, donde aseguró que sueña con terminar su carrera.

El delantero protagonizó insólita acción con el técnico Guillermo Salas. (Video: Liga 1 Max)

Otro que también ha estado en la órbita es Matías Succar, que no ha tenido muchos minutos con el último DT de Carlos A. Mannucci, Milton Mendes. Justamente, el artillero de 25 años sufrió una inesperada lesión en el calentamiento antes del partido con Universitario, aumentando los rumores sobre un posible fichaje por los ‘íntimos’, aunque los altos mandos ‘carlistas’ no están por la labor de dejarlo partir fácilmente, sino por el pago de su cláusula de rescisión, algo que frenaría la operación.

Ambos futbolistas no jugaron el último fin de semana por el inicio del segundo certamen del año, por lo que tienen opciones de hacerlo por otro equipo de la Liga 1.