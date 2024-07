Dónde ver España vs Francia HOY: canal tv online del partido por la semifinal de la Eurocopa 2024

España vs Francia: partido por la semifinal de la Eurocopa 2024

Hoy, martes 9 de julio, España se medirá ante Francia en un partido correspondiente a las semifinales de la Eurocopa 2024. Dicho encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Allianz Arena, ubicado en la ciudad de Múnich, Alemania. Ambos equipos buscarán sumar de a tres para poder hacerse de un lugar en la gran final del importante certamen.

Por su parte, el equipo de los escudos viene de vencer 2-1 a Alemania en un dramático cotejo. El encargado de anotar el primer tanto para el combinado español fue Dani Olmo al minuto 19. Sin embargo, un gol de Florian Wirtz obligó que se fueran hasta el tiempo suplementario, ampliando el sufrimiento de los aficionados que se encontraban presentes en el estadio.

Ya en la prórroga, las dos escuadras salieron a darlo todo en el terreno de juego. Cuando el desgaste de los jugadores era evidente, fue Mikel Merino el que apareció a los 119 minutos para sellar la victoria de España. En el duelo en el que también se apreció el lamento del mediocampista Tony Kroos por haber jugado su último partido como futbolista profesional luego.

Mientras que, los ‘Bleus’ han llegado a esta instancia dejando más dudas que certezas en el camino. Frente a Portugal de Cristiano Ronaldo, los ‘galos’ no fueron efectivos en los 90 minutos de juego y se vieron en la obligación de jugar media hora más, donde tampoco pudieron abrir el marcador.

Fue así que se vivió la primera tanda de penales de la competencia. Tanto Francia como Portugal anotaron sus primeros tiros, hasta que llegó el turno de Joao Félix, quien se vio intimidado por el portero rival y terminó estampando el balón contra el palo. Tras ese error, su equipo quedó eliminado del torneo UEFA.

Dónde ver España vs Francia en Perú

En todo Latinoamérica, ESPN y DirecTV son las cadenas internacionales que adquirieron los derechos exclusivos de la Eurocopa 2024. En ese sentido, el choque entre españoles y franceses será transmitido a través de las plataformas de streaming Disney Plus y DGO.

En México el partido se verá en Blue To Go, ViX Izzi GO y Sky HD, mientras que en Estados Unidos será emitido por FOX Sports, FuboTV y ViX. Cabe resaltar que en España irá por TVE Spain. En tanto, para Francia las señales habilitadas serán M6, TF1 France y beIN Sports France.

Conoce dónde ver el choque entre España y Francia por la semifinal de la Eurocopa 2024 - Créditos: Difusión

Horarios del España vs Francia

El duelo entre ambas escuadras está programado para las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami), Paraguay y Venezuela arrancará una hora después. En Argentina, Brasil y Uruguay el partido se llevará a cabo desde las 16:00 horas. En México la transmisión iniciará a las 13:00 horas. En España y Francia irá a partir de las 21:00 horas.

Posibles alineaciones de España y Francia

Así podría formar el técnico Luis de la Fuente para el partido frente a la selección francesa: Unai Simón; Jesús Navas, Nacho, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Dani Olmo, Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Álvaro Morata y Nico Williams.

Esta sería la alineación que podría emplear Didier Deschamps para el cotejo ante España: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann; Kolo Muani y Kylian Mbappé.