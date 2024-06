El violento codazo del Chile vs Canadá que no fue revisado en el VAR y desató la polémica e indignación en Copa América 2024

Árbitro ni siquiera hizo advertencia y generó molestia en el pueblo chileno. (Video: DIRECTV)

La tercera y última fecha del Grupo A de la Copa América 2024 no estuvo exenta a la polémica. En el enfrentamiento entre Chile y Canadá, clave para las aspiraciones de ambos combinados en la competencia, un cruel codazo de Moïse Bombito en el rostro de Rodrigo Echeverría no fue sancionado y desató la indignación de propios y extraños en la competición continental.

Todo ocurrió en el cuarto minuto de la contienda, cuando Alphonso Davies -estrella de lo ‘canucks’- se alistaba para ejecutar un saque de esquina. El juez de línea tuvo que frenar su ejecución, luego de que un hombre chileno caiga en el área quejándose de dolor por una acción que inicialmente no se había visto en la transmisión.

Al emitirse la repetición, se puede ver con claridad que Rodrigo Echevarría recibe un duro golpe de parte de Moise Bombito y el árbitro Wilmar Roldán se encontraba muy cerca de la jugada. No obstante, el réferi colombiano consideró que no hubo ningún golpe que ameritaba la sanción con alguna tarjeta para el canadiense.

Se esperaba que el juez principal del choque acuda al VAR para revisar la acción; sin embargo, en ningún momento se aproximó a las cámaras. Finalmente, el defensor de los ‘canucks’ se salvó de la expulsión y el encuentro continuó con normalidad.

Esto generó diversas críticas e indignación sobre todo de parte del entorno chileno no solo contra Wilmar Roldán y compañía, sino también contra la Conmebol, organizador de la competición. “Y nos siguen robando y cagan**”, escribió en su cuenta de Twitter Gary Medel, que en esta oportunidad no se encuentra jugando con la ‘roja’ por decisión de su seleccionador Ricardo Gareca.

Gary Medel y su reclamo por el codazo que no fue sancionado en el Chile vs Canadá por Copa América 2024. Crédito: Captura

Cabe mencionar que minutos después de esa jugada polémica, Moïse Bombito recibió la tarjeta amarilla por una fuerte infracción en perjuicio de Víctor Dávila. Asimismo, a los 27 minutos de la contienda, surgió una nueva controversia en el choque, luego de que el chileno Gabriel Suazo sea expulsado por doble amarilla.

Wilmar Roldán no dudó en darle una segunda amonestación al lateral del combinado ‘mapocho’, lo que ocasionó el reclamo airado de todos sus compañeros. De todas formas, el réferi colombiano no se retractó y la escuadra de Gareca quedó con inferioridad numérica en el campo. Todo esto ha sido considerado injusto por la prensa chilena y por diversos personajes del balompié internacional.

Las opiniones del codazo en el Chile vs Canadá

Diversos periodistas han emitido sus opiniones sobre el codazo que no fue sancionado con tarjeta roja en el Chile vs Canadá. La mayoría coincide que Moïse Bombito debió irse expulsado del enfrentamiento y que el VAR debió haber intervenido para que eso suceda.

“Chile va a jugar una hora con diez en un partido en el que tendría que tener superioridad desde el minuto 4 por una clara agresión de Bombito a Echeverría. Pero claro, siempre que escribo un tuit así aparecen 500 diciéndome que esto es Sudamérica y que aquí se juega así y que eso no es nada y que bla bla bla. Pero vamos, que era una roja de manual”, escribió el reconocido estadístico Mister Chip.

Opinión de MisterChip sobre el codazo en el Chile vs Canadá por la Copa América 2024. Crédito: Captura

“No saben el codazo que metió un canadiense y no le sacaron roja. Lo chorearon a Chile”, dijo el periodista argentino Walter Queijeiro. “Con la inaudita expulsión al jugador Chileno mas este codazo de bombito que nadie quiso revisar no me queda la duda que están ensuciando la cancha Me preocupa mas porque tranquilamente se lo pueden hacer a Venezuela”, criticó por su parte el comunicador venezolano Francisco News.