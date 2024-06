Javier Saviola enaltece a Paolo Guerrero comparándolo con Gabriel Batistuta: " Es de los mejores de Sudamérica, sin ninguna duda”

Guerrero fue comparado con Batistuta, de acorde a la apreciación de Saviola. - Crédito: Composición Infobae

Paolo Guerrero es uno de los nombres propios de la Copa América 2024. Su sola presencia ha generado todo tipo de críticas teniendo en cuenta que a su avanzada edad (40) aún está con posibilidades de imponer algunos récords históricos con la selección peruana.

Ante Argentina, en Miami, tiene la chance de dejar una buena imagen en la que supone ser su última participación en la justa continental. A pesar de su longevidad, aún existen leyendas que se rinden ante él y lo consideran un diferente.

Guerrero aún es un futbolista considerado en Perú. - Crédito: AFP

Una de ellas es Javier Saviola, cuya admiración por el ‘Depredador’ traspasa todo tipo de contexto. En diálogo con El Comercio se deshizo en elogios por él y pidió que los simpatizantes de Perú sigan venerándolo hasta que decida ponerle punto final a su exitosa carrera.

“Es un grandísimo delantero, de esos a los que a todos les gustaría tener de compañero. A mí siempre me gustó tener un ‘9′ como él. Paolo es un delantero completo, goleador, con mucha fuerza, potencia física y muy técnico”, comentó.

El ‘Conejo’, incluso, se atrevió a comparar a Paolo con un mito de la selección argentina: “Me hace recordar a [Gabriel] Batistuta. Es de los mejores de Sudamérica, sin ninguna duda. Y creo que Perú debe tener un respeto enorme por él, se lo ha ganado”.

El delantero nacional selló la goleada en el Estadio Monumental. No marcaba desde la final de la Copa América 2019. (Video: Movistar Deportes)

Saviola, de otro lado, ha analizado el tema de la veteranía de Paolo; algo que sí le hace ruido pero que lo deja a criterio de las partes involucradas. “Hay que poner un montón de cosas en la balanza. Los futbolistas mismos sabemos que a una determinada edad el cuerpo no responde igual, ya no es lo mismo, y la Copa América requiere de un esfuerzo físico tremendo porque es una competición corta”, aclaró.

Y sumó: “Pero también está el otro lado, si el técnico cree que su presencia le da personalidad al grupo, jerarquía, para tener un jugador emblema que ha sido parte de la historia del fútbol peruano. Esos jugadores realmente son necesarios”.

Paolo Guerrero disputa su última Copa América con Perú. - Crédito: AP

Guerrero, foco de críticas

A lo largo de la Copa América 2024, Paolo ha sido objeto de todo tipo de comentarios. Algunos fueron elogiosos y amables como los brindados por parte de Iván Zamorano en diálogo con Infobae Perú, resaltando su jerarquía goleadora y rol como referente del plantel.

“Paolo es un aporte importantísimo desde el punto de vista del liderazgo, de lo que representa a la selección peruana. Siempre digo que la edad en un futbolista no es importante, lo más importante es el rendimiento. A nosotros nos está pasando con la Generación Dorada. Muchas veces se dice que ya los jugadores están viejos, que tienen que darle paso a los demás, ¿pero si no aparece nadie y si no existen soluciones?”, comentó.

“Es indudable que se va a tener que seguir confiando en los jugadores con experiencia, con madurez y que saben enfrentar estos partidos. Sabemos todos que Paolo es el goleador histórico, pero creo que todavía tiene mucho fútbol para entregarle a Perú. Y si él se encuentra bien física y futbolísticamente, por qué no ser un aporte”, zanjó.

'Bam Bam' destacó la impronta goleadora del '9' histórico de Perú. | VIDEO: Infobae Perú